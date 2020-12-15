https://ria.ru/20201215/tambov-1589303314.html

В Тамбове полицейский погиб на рабочем месте

В Тамбове полицейский погиб на рабочем месте

Следователи выясняют обстоятельства гибели полицейского на рабочем месте в одном из отделов полиции Тамбова, рассказала РИА Новости старший помощник... РИА Новости, 15.12.2020

2020-12-15T12:39

2020-12-15T12:39

2020-12-15T12:39

следственный комитет россии (ск рф)

тамбовская область

тамбов

происшествия

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ВОРОНЕЖ, 15 дек - РИА Новости. Следователи выясняют обстоятельства гибели полицейского на рабочем месте в одном из отделов полиции Тамбова, рассказала РИА Новости старший помощник руководителя следственного управления СК РФ по Тамбовской области Елена Кярсна.Как пояснил РИА Новости представитель УМВД по региону, тело полицейского было обнаружено утром во вторник в отделе полиции, куда он пришел на смену.Статью, по которой возбуждено дело, собеседница агентства не уточнила, отметив, что погибший - 1992 года рождения. Полиция также выясняет обстоятельства случившегося.По данным канала Вести-Тамбов, погибший - офицер отдела дознания. Мужчина пришел на работу, получил служебное оружие, зашел в свой кабинет и "прозвучал выстрел".

https://radiosputnik.ria.ru/20201214/okhota-1589075314.html

тамбовская область

тамбов

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следственный комитет россии (ск рф), тамбовская область, тамбов, происшествия