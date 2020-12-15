https://ria.ru/20201215/tambov-1589303314.html
В Тамбове полицейский погиб на рабочем месте
В Тамбове полицейский погиб на рабочем месте
Следователи выясняют обстоятельства гибели полицейского на рабочем месте в одном из отделов полиции Тамбова, рассказала РИА Новости старший помощник... РИА Новости, 15.12.2020
2020-12-15T12:39
2020-12-15T12:39
2020-12-15T12:39
следственный комитет россии (ск рф)
тамбовская область
тамбов
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/06/01/1572307858_930:268:3077:1476_1920x0_80_0_0_5b2955eb62dd7b6b10dcee6fc439c7bb.jpg
ВОРОНЕЖ, 15 дек - РИА Новости. Следователи выясняют обстоятельства гибели полицейского на рабочем месте в одном из отделов полиции Тамбова, рассказала РИА Новости старший помощник руководителя следственного управления СК РФ по Тамбовской области Елена Кярсна.Как пояснил РИА Новости представитель УМВД по региону, тело полицейского было обнаружено утром во вторник в отделе полиции, куда он пришел на смену.Статью, по которой возбуждено дело, собеседница агентства не уточнила, отметив, что погибший - 1992 года рождения. Полиция также выясняет обстоятельства случившегося.По данным канала Вести-Тамбов, погибший - офицер отдела дознания. Мужчина пришел на работу, получил служебное оружие, зашел в свой кабинет и "прозвучал выстрел".
https://radiosputnik.ria.ru/20201214/okhota-1589075314.html
тамбовская область
тамбов
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/06/01/1572307858_960:229:3077:1817_1920x0_80_0_0_14681de63d886626187d0c55f8e8936c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
следственный комитет россии (ск рф), тамбовская область, тамбов, происшествия
ВОРОНЕЖ, 15 дек - РИА Новости.
Следователи выясняют обстоятельства гибели полицейского на рабочем месте в одном из отделов полиции Тамбова
, рассказала РИА Новости старший помощник руководителя следственного управления СК
РФ по Тамбовской области
Елена Кярсна.
Как пояснил РИА Новости представитель УМВД по региону, тело полицейского было обнаружено утром во вторник в отделе полиции, куда он пришел на смену.
"Обстоятельства гибели сотрудника полиции в здании одного из отделов полиции города Тамбова устанавливаются следователями регионального СУСК в рамках возбужденного уголовного дела", - сказала Кярсна.
Статью, по которой возбуждено дело, собеседница агентства не уточнила, отметив, что погибший - 1992 года рождения. Полиция также выясняет обстоятельства случившегося.
По данным канала Вести-Тамбов, погибший - офицер отдела дознания. Мужчина пришел на работу, получил служебное оружие, зашел в свой кабинет и "прозвучал выстрел".