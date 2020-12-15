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Религия и мировоззрение
https://ria.ru/20201215/stroiteli--1589389176.html
В РПЦ не поступало обращение от строителей о неоплате работ в Самаре
В РПЦ не поступало обращение от строителей о неоплате работ в Самаре
Обращение от строителей Софийского собора в Самаре на имя патриарха Московского и вся Руси Кирилла пока не поступило, заявил РИА Новости заместитель... РИА Новости, 15.12.2020
2020-12-15T19:24
2020-12-15T19:24
религия и мировоззрение
религия
новости - религия и мировоззрение
михаил мишустин
патриарх кирилл (владимир гундяев)
московская патриархия
владимир путин
самара
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МОСКВА, 15 дек – РИА Новости. Обращение от строителей Софийского собора в Самаре на имя патриарха Московского и вся Руси Кирилла пока не поступило, заявил РИА Новости заместитель управляющего делами Московской патриархии епископ Зеленоградский Савва (Тутунов).Ранее в СМИ появилась информация, что строителям, которые выполняли работы в Софийском соборе в Самаре, не заплатили. По данным СМИ, урегулировать вопрос с местным церковным начальством и властями не удалось, поэтому строители якобы обратились с письмом к президенту РФ Владимиру Путину, председателю правительства Михаилу Мишустину и патриарху Московскому и вся Руси Кириллу."Пока что упомянутое обращение на имя святейшего патриарха в управление делами Московской патриархии не поступало", - сказал епископ Савва.Патриарх Кирилл совершил великое освящение Софийского собора в сентябре 2019 года во время своего визита в Самару. Храм во имя Софии - Премудрости Божией был сдан в эксплуатацию в сентябре 2019 года – к патриаршему визиту. Это одноглавая церковь с кровлей шатровой формы и встроенной колокольней, ее высота 68,5 метра, а на 30-метровой отметке расположена смотровая площадка, откуда открывается вид на центр города. Храм построен по проекту архитектора Юрия Харитонова.София в переводе с греческого - "мудрость". Она была аристократкой из Милана, жила во II веке нашей эры. Своих дочерей София воспитывала христианками и назвала в честь христианских добродетелей — Пистис, Элпис и Агапэ (греческий вариант Веры, Надежды, Любви). Ее с детьми судили за отказ поклоняться языческим богам. Девочек, которым было 12, 10 и девять лет, пытали и казнили. Последней, вопреки расхожей фразе, казнили не Надежду, а Любовь.
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религия, новости - религия и мировоззрение, михаил мишустин, патриарх кирилл (владимир гундяев), московская патриархия, владимир путин, самара, милан, софия (город)

В РПЦ не поступало обращение от строителей о неоплате работ в Самаре

19:24 15.12.2020
 
© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкВид на Самару с реки Волга
Вид на Самару с реки Волга - РИА Новости, 1920, 15.12.2020
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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МОСКВА, 15 дек – РИА Новости. Обращение от строителей Софийского собора в Самаре на имя патриарха Московского и вся Руси Кирилла пока не поступило, заявил РИА Новости заместитель управляющего делами Московской патриархии епископ Зеленоградский Савва (Тутунов).
Ранее в СМИ появилась информация, что строителям, которые выполняли работы в Софийском соборе в Самаре, не заплатили. По данным СМИ, урегулировать вопрос с местным церковным начальством и властями не удалось, поэтому строители якобы обратились с письмом к президенту РФ Владимиру Путину, председателю правительства Михаилу Мишустину и патриарху Московскому и вся Руси Кириллу.
"Пока что упомянутое обращение на имя святейшего патриарха в управление делами Московской патриархии не поступало", - сказал епископ Савва.
Патриарх Кирилл совершил великое освящение Софийского собора в сентябре 2019 года во время своего визита в Самару. Храм во имя Софии - Премудрости Божией был сдан в эксплуатацию в сентябре 2019 года – к патриаршему визиту. Это одноглавая церковь с кровлей шатровой формы и встроенной колокольней, ее высота 68,5 метра, а на 30-метровой отметке расположена смотровая площадка, откуда открывается вид на центр города. Храм построен по проекту архитектора Юрия Харитонова.
София в переводе с греческого - "мудрость". Она была аристократкой из Милана, жила во II веке нашей эры. Своих дочерей София воспитывала христианками и назвала в честь христианских добродетелей — Пистис, Элпис и Агапэ (греческий вариант Веры, Надежды, Любви). Ее с детьми судили за отказ поклоняться языческим богам. Девочек, которым было 12, 10 и девять лет, пытали и казнили. Последней, вопреки расхожей фразе, казнили не Надежду, а Любовь.
 
Религия и мировоззрениеРелигияНовости - Религия и мировоззрениеМихаил МишустинПатриарх Кирилл (Владимир Гундяев)Московская ПатриархияВладимир ПутинСамараМиланСофия (город)
 
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