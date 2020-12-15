https://ria.ru/20201215/strelba-1589269429.html

Источник сообщил о задержании устроившего стрельбу в центре Москвы

Источник сообщил о задержании устроившего стрельбу в центре Москвы

Мужчину, стрелявшего из Maybach в центре Москвы, задержали, им оказался 37-летний безработный житель Красногорска, заведено уголовное дело о хулиганстве, заявил РИА Новости, 15.12.2020

2020-12-15T10:35

2020-12-15T10:35

2020-12-15T12:00

тверская улица

москва

красногорск

происшествия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/03/1f/1569386575_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_f7efea5dfeacb3b9e17e2dc94dc93540.jpg

МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Мужчину, стрелявшего из Maybach в центре Москвы, задержали, им оказался 37-летний безработный житель Красногорска, заведено уголовное дело о хулиганстве, заявил РИА Новости источник в правоохранительных органах.В воскресенье сообщалось, что правоохранители разыскивают автомобиль, из которого, по словам очевидцев, стреляли на Тверской улице.Источник добавил, что у мужчины изъяли пистолет.Мужчина, устроивший стрельбу из люксового автомобиля Maybach в центре Москвы, объяснил свой поступок "проверкой пистолета", рассказал РИА Новости начальник пресс-службы столичного главка МВД Владимир Васенин.По его словам, в отношении стрелка действительно возбудили уголовное дело по статье "Хулиганство".

https://ria.ru/20201127/nalchik-1586619130.html

тверская улица

москва

красногорск

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

тверская улица, москва, красногорск, происшествия