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Источник сообщил о задержании устроившего стрельбу в центре Москвы
Источник сообщил о задержании устроившего стрельбу в центре Москвы
Мужчину, стрелявшего из Maybach в центре Москвы, задержали, им оказался 37-летний безработный житель Красногорска, заведено уголовное дело о хулиганстве, заявил РИА Новости, 15.12.2020
2020-12-15T10:35
2020-12-15T12:00
тверская улица
москва
красногорск
происшествия
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МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Мужчину, стрелявшего из Maybach в центре Москвы, задержали, им оказался 37-летний безработный житель Красногорска, заведено уголовное дело о хулиганстве, заявил РИА Новости источник в правоохранительных органах.В воскресенье сообщалось, что правоохранители разыскивают автомобиль, из которого, по словам очевидцев, стреляли на Тверской улице.Источник добавил, что у мужчины изъяли пистолет.Мужчина, устроивший стрельбу из люксового автомобиля Maybach в центре Москвы, объяснил свой поступок "проверкой пистолета", рассказал РИА Новости начальник пресс-службы столичного главка МВД Владимир Васенин.По его словам, в отношении стрелка действительно возбудили уголовное дело по статье "Хулиганство".
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тверская улица
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тверская улица, москва, красногорск, происшествия

Источник сообщил о задержании устроившего стрельбу в центре Москвы

10:35 15.12.2020 (обновлено: 12:00 15.12.2020)
 
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкТверская улица в Москве
Тверская улица в Москве - РИА Новости, 1920, 15.12.2020
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Мужчину, стрелявшего из Maybach в центре Москвы, задержали, им оказался 37-летний безработный житель Красногорска, заведено уголовное дело о хулиганстве, заявил РИА Новости источник в правоохранительных органах.
В воскресенье сообщалось, что правоохранители разыскивают автомобиль, из которого, по словам очевидцев, стреляли на Тверской улице.
"Стрелка задержали в середине дня в понедельник, 14 декабря, проживает в Московской области в городе Красногорск, не работает. Злоумышленник получил подписку о невыезде, возбуждено уголовное дело по статье "хулиганство", - сказал собеседник агентства.
Источник добавил, что у мужчины изъяли пистолет.
Сотрудник полиции России - РИА Новости, 1920, 27.11.2020
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Мужчина, устроивший стрельбу из люксового автомобиля Maybach в центре Москвы, объяснил свой поступок "проверкой пистолета", рассказал РИА Новости начальник пресс-службы столичного главка МВД Владимир Васенин.
"Мужчина признался, что хотел проверить, пригоден ли для стрельбы его охолощенный пистолет, для чего, находясь на заднем сидении своего автомобиля, произвел три выстрела в воздух", - сказал Васенин. 
По его словам, в отношении стрелка действительно возбудили уголовное дело по статье "Хулиганство".
 
Тверская улицаМоскваКрасногорскПроисшествия
 
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