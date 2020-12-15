https://ria.ru/20201215/statistika-1589245798.html

Глава Росстата оценил российскую статистику по смертности от COVID-19

Глава Росстата оценил российскую статистику по смертности от COVID-19

Настолько подробной статистики смертности от COVID-19, как в России, нет ни в одной стране мира, заявил глава Росстата Павел Малков в интервью РИА Новости. РИА Новости, 15.12.2020

2020-12-15T06:45

2020-12-15T06:45

2020-12-15T06:45

распространение нового коронавируса

павел малков

здоровье

федеральная служба государственной статистики (росстат)

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/08/1588252262_0:159:2876:1776_1920x0_80_0_0_8caff5a6e2145ea903423bbd672fcb12.jpg

МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Настолько подробной статистики смертности от COVID-19, как в России, нет ни в одной стране мира, заявил глава Росстата Павел Малков в интервью РИА Новости.Росстат ежемесячно публикует статистику смертности от коронавирусной инфекции, выделяя четыре группы смертей пациентов с подтвержденным COVID-19: случаи, при которых коронавирус стал основной причиной смерти; случаи, требующие дополнительных исследований, когда предполагается, что смерть наступила из-за COVID; случаи, при которых коронавирус как сопутствующее заболевание повлиял на основную болезнь, ставшую причиной смерти; случаи, при которых коронавирус не повлиял на осложнение заболеваний, ставших причиной смерти.Он пояснил, что специалисты Росстата по ходу дела разбирались с особенностями болезни и решали вместе с коллегами из других ведомств, как правильно объективно отражать все данные.Кроме того, глава ведомства отметил, что в условиях пандемии не было ни одного срыва по срокам публикации данных, Росстат только наращивал темп и одновременно делал данные в новых разрезах, в новых видах и графики более понятными.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20201215/koronavirus-1589243170.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

павел малков, здоровье, федеральная служба государственной статистики (росстат), общество