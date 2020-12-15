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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20201215/statistika-1589245798.html
Глава Росстата оценил российскую статистику по смертности от COVID-19
Глава Росстата оценил российскую статистику по смертности от COVID-19
Настолько подробной статистики смертности от COVID-19, как в России, нет ни в одной стране мира, заявил глава Росстата Павел Малков в интервью РИА Новости. РИА Новости, 15.12.2020
2020-12-15T06:45
2020-12-15T06:45
распространение нового коронавируса
павел малков
здоровье
федеральная служба государственной статистики (росстат)
общество
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МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Настолько подробной статистики смертности от COVID-19, как в России, нет ни в одной стране мира, заявил глава Росстата Павел Малков в интервью РИА Новости.Росстат ежемесячно публикует статистику смертности от коронавирусной инфекции, выделяя четыре группы смертей пациентов с подтвержденным COVID-19: случаи, при которых коронавирус стал основной причиной смерти; случаи, требующие дополнительных исследований, когда предполагается, что смерть наступила из-за COVID; случаи, при которых коронавирус как сопутствующее заболевание повлиял на основную болезнь, ставшую причиной смерти; случаи, при которых коронавирус не повлиял на осложнение заболеваний, ставших причиной смерти.Он пояснил, что специалисты Росстата по ходу дела разбирались с особенностями болезни и решали вместе с коллегами из других ведомств, как правильно объективно отражать все данные.Кроме того, глава ведомства отметил, что в условиях пандемии не было ни одного срыва по срокам публикации данных, Росстат только наращивал темп и одновременно делал данные в новых разрезах, в новых видах и графики более понятными.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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павел малков, здоровье, федеральная служба государственной статистики (росстат), общество

Глава Росстата оценил российскую статистику по смертности от COVID-19

06:45 15.12.2020
 
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкСотрудник скорой медицинской помощи у приемного отделения клинической больнице №15 имени О. М. Филатова в Москве
Сотрудник скорой медицинской помощи у приемного отделения клинической больнице №15 имени О. М. Филатова в Москве - РИА Новости, 1920, 15.12.2020
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Настолько подробной статистики смертности от COVID-19, как в России, нет ни в одной стране мира, заявил глава Росстата Павел Малков в интервью РИА Новости.
Росстат ежемесячно публикует статистику смертности от коронавирусной инфекции, выделяя четыре группы смертей пациентов с подтвержденным COVID-19: случаи, при которых коронавирус стал основной причиной смерти; случаи, требующие дополнительных исследований, когда предполагается, что смерть наступила из-за COVID; случаи, при которых коронавирус как сопутствующее заболевание повлиял на основную болезнь, ставшую причиной смерти; случаи, при которых коронавирус не повлиял на осложнение заболеваний, ставших причиной смерти.
"Нигде в мире мы больше так и не видели настолько подробной статистики по этой теме (смертность от COVID-19 - ред.) до сих пор. И тут понятно не было каких-либо международных стандартов, международного опыта других стран, на который можно было опереться. То есть мы пробивали этот путь сами, с нуля, в итоге получили самую подробную статистику по этой теме", - сказал Малков.
Он пояснил, что специалисты Росстата по ходу дела разбирались с особенностями болезни и решали вместе с коллегами из других ведомств, как правильно объективно отражать все данные.
Кроме того, глава ведомства отметил, что в условиях пандемии не было ни одного срыва по срокам публикации данных, Росстат только наращивал темп и одновременно делал данные в новых разрезах, в новых видах и графики более понятными.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаПавел МалковЗдоровьеФедеральная служба государственной статистики (Росстат)Общество
 
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