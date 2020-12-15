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Завод на Кубани начал поставки станков госкорпорациям

Завод на Кубани начал поставки станков госкорпорациям

Краснодарский Южный завод тяжелого станкостроения (ЮЗТС) начал поставки станков крупным госкорпорациям на сумму свыше 370 миллионов рублей, сообщает... РИА Новости, 15.12.2020

2020-12-15T16:22

2020-12-15T16:22

2020-12-15T16:22

краснодарский край

вениамин кондратьев

куба

латвия

краснодарский край

технологии

экономика

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КРАСНОДАР, 15 дек - РИА Новости. Краснодарский Южный завод тяжелого станкостроения (ЮЗТС) начал поставки станков крупным госкорпорациям на сумму свыше 370 миллионов рублей, сообщает администрация Краснодарского края."Бывший завод им. Седина активно восстанавливает утраченные позиции и завоевывает доверие новых партнеров, в числе которых крупнейшие компании страны. Сейчас ЮЗТС создает крупногабаритные обрабатывающие центры для производителя авиационных и космических двигателей, для концерна электронного оборудования для судов и кораблей ВМФ России, а также для разработчика-производителя военной техники, дорожно-строительных машин и железнодорожных вагонов. В настоящее время краснодарский завод является поставщиком в госконтрактах на сумму свыше 370 миллионов рублей", – приводятся в сообщении слова главы департамента промышленной политики края Ивана Куликова.Уточняется, что три агрегата уже отправлены на Урал и в Санкт-Петербург. "Токарно-карусельные станки, предназначенные для обработки деталей сложного профиля, приобрели уральские "Машиностроительный завод имени Калинина" и "Трубодеталь", а также производитель судового оборудования в Санкт-Петербурге "Пролетарский Завод", - пояснили в ведомстве.Договоры с заказчиками заключены в рамках госконтракта.Ранее сообщалось, что в 2016 году по инициативе губернатора края Вениамина Кондратьева был разработан план восстановления отрасли станкостроения на базе завода имени Седина, велся активный поиск инвестора. Преемником стал "Южный завод тяжелого станкостроения".В советский период завод поставлял токарно-карусельные станки в 65 государств мира. С приходом нового инвестора предприятие наладило серийное производство инновационных металлообрабатывающих станков. Всего ЮЗТС изготовил 18 станков, три из которых отгрузили за границу – на Кубу и в Латвию. Сейчас в производстве находится 14 агрегатов различной степени сложности.

https://ria.ru/20201215/kuban-1589195262.html

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вениамин кондратьев, куба, латвия, краснодарский край, технологии, экономика