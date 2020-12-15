https://ria.ru/20201215/ssha-1589318286.html

В Госдуме назвали усиление русофобии в США после выборов традицией

В Госдуме назвали усиление русофобии в США после выборов традицией

В российско-американских отношениях существует конструктивная повестка, связанная с поисками решения глобальных проблем и ограничением роста вооружений, позиция РИА Новости, 15.12.2020

2020-12-15T13:41

2020-12-15T13:41

2020-12-15T13:41

выборы президента сша — 2020

дональд трамп

госдума рф

елена панина

джо байден

сша

в мире

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МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. В российско-американских отношениях существует конструктивная повестка, связанная с поисками решения глобальных проблем и ограничением роста вооружений, позиция РФ заключается в том, чтобы развивать их, несмотря на существующие разногласия, сказала РИА Новости член Комитета Госдумы по международным делам Елена Панина, комментируя голосование выборщиков в США.По итогам голосования выборщиков в понедельник демократ Джо Байден получил 306 голосов против 232 у республиканца, нынешнего главы Белого дома Дональда Трампа, который итоги выборов не признает. Результаты голосования выборщиков должен утвердить конгресс 6 января. Во вторник Владимир Путин направил телеграмму Байдену, поздравив с победой на выборах президента США и выразив готовность к взаимодействию и контактам.По мнению депутата, приход к власти Байдена стал совершившимся фактом, о чем свидетельствуют и поступившие в адрес нового американского лидера поздравления президента РФ."В российско-американских отношениях существует конструктивная повестка, связанная с поисками решения глобальных проблем и ограничением роста вооружений. Позиция нашей страны заключается в том, чтобы развивать их, несмотря на существующие разногласия", - отметила Панина.В то же время, по мнению политика, в мире существуют влиятельные силы, "стремящиеся не к возобновлению сотрудничества, а к усилению конфронтации между США и Россией".Парламентарий добавила, что по всем представлениям об Америке как "эталоне свободы и демократии", выборы 2020 года показали острейший кризис демократических институтов в США.

https://ria.ru/20201215/pobeditel-1589158766.html

https://ria.ru/20201215/bayden-1589296714.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дональд трамп, госдума рф, елена панина, джо байден, сша, в мире