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Прохожий наблюдает за подведением итогов голосования на президентских выборах в Нью-Йорке, США
Выборы президента США — 2020
https://ria.ru/20201215/ssha-1589318286.html
В Госдуме назвали усиление русофобии в США после выборов традицией
В Госдуме назвали усиление русофобии в США после выборов традицией
В российско-американских отношениях существует конструктивная повестка, связанная с поисками решения глобальных проблем и ограничением роста вооружений, позиция РИА Новости, 15.12.2020
2020-12-15T13:41
2020-12-15T13:41
выборы президента сша — 2020
дональд трамп
госдума рф
елена панина
джо байден
сша
в мире
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МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. В российско-американских отношениях существует конструктивная повестка, связанная с поисками решения глобальных проблем и ограничением роста вооружений, позиция РФ заключается в том, чтобы развивать их, несмотря на существующие разногласия, сказала РИА Новости член Комитета Госдумы по международным делам Елена Панина, комментируя голосование выборщиков в США.По итогам голосования выборщиков в понедельник демократ Джо Байден получил 306 голосов против 232 у республиканца, нынешнего главы Белого дома Дональда Трампа, который итоги выборов не признает. Результаты голосования выборщиков должен утвердить конгресс 6 января. Во вторник Владимир&nbsp; Путин направил телеграмму Байдену, поздравив с победой на выборах президента США и выразив готовность к взаимодействию и контактам.По мнению депутата, приход к власти Байдена стал совершившимся фактом, о чем свидетельствуют и поступившие в адрес нового американского лидера поздравления президента РФ."В российско-американских отношениях существует конструктивная повестка, связанная с поисками решения глобальных проблем и ограничением роста вооружений. Позиция нашей страны заключается в том, чтобы развивать их, несмотря на существующие разногласия", - отметила Панина.В то же время, по мнению политика, в мире существуют влиятельные силы, "стремящиеся не к возобновлению сотрудничества, а к усилению конфронтации между США и Россией".Парламентарий добавила, что по всем представлениям об Америке как "эталоне свободы и демократии", выборы 2020 года показали острейший кризис демократических институтов в США.
https://ria.ru/20201215/pobeditel-1589158766.html
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дональд трамп, госдума рф, елена панина, джо байден, сша, в мире

В Госдуме назвали усиление русофобии в США после выборов традицией

13:41 15.12.2020
 
© AP Photo / Hiro KomaeЭкран с предварительным подсчетом голосов на выборах президента США
Экран с предварительным подсчетом голосов на выборах президента США - РИА Новости, 1920, 15.12.2020
© AP Photo / Hiro Komae
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МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. В российско-американских отношениях существует конструктивная повестка, связанная с поисками решения глобальных проблем и ограничением роста вооружений, позиция РФ заключается в том, чтобы развивать их, несмотря на существующие разногласия, сказала РИА Новости член Комитета Госдумы по международным делам Елена Панина, комментируя голосование выборщиков в США.
По итогам голосования выборщиков в понедельник демократ Джо Байден получил 306 голосов против 232 у республиканца, нынешнего главы Белого дома Дональда Трампа, который итоги выборов не признает. Результаты голосования выборщиков должен утвердить конгресс 6 января. Во вторник Владимир  Путин направил телеграмму Байдену, поздравив с победой на выборах президента США и выразив готовность к взаимодействию и контактам.
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По мнению депутата, приход к власти Байдена стал совершившимся фактом, о чем свидетельствуют и поступившие в адрес нового американского лидера поздравления президента РФ.
"В российско-американских отношениях существует конструктивная повестка, связанная с поисками решения глобальных проблем и ограничением роста вооружений. Позиция нашей страны заключается в том, чтобы развивать их, несмотря на существующие разногласия", - отметила Панина.
В то же время, по мнению политика, в мире существуют влиятельные силы, "стремящиеся не к возобновлению сотрудничества, а к усилению конфронтации между США и Россией".

"Усиление антироссийской пропаганды сразу после окончания президентских выборов в США становится уже традицией. Чем острее конфликты в американском обществе, чем больше споров вызывает победа того или иного кандидата, тем сильнее разогревается русофобия, стремление лепить из России "образ врага", - отметила Панина.

Парламентарий добавила, что по всем представлениям об Америке как "эталоне свободы и демократии", выборы 2020 года показали острейший кризис демократических институтов в США.
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