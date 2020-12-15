В Нижегородской области вынесли приговор сбившему двух детей водителю
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 15 дек — РИА Новости. Пьяного водителя, сбившего двух шестиклассников на велосипедах в Нижегородской области, приговорили к 2,5 годам лишения свободы в колонии-поселении, сообщается на сайте Шарангского районного суда.
ДТП произошло днем 6 сентября в селе Роженцово на улице Центральной. По данным ГИБДД, водитель автомобиля BYD, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, сбил двух шестиклассников-велосипедистов, ехавших по краю проезжей части. В результате мальчики 2008 года рождения были госпитализированы с черепно-мозговыми травмами и переломами.
"В судебном заседании подсудимый признал свою вину и раскаялся. В качестве обстоятельств, смягчающих наказание, суд учел наличие на иждивении малолетнего ребенка и престарелых родителей, явку с повинной, активное способствование раскрытию преступления, добровольное возмещение материального вреда потерпевшим", - говорится в сообщении.
Отмечается, что с учетом позиции стороны обвинения и стороны защиты, смягчающих обстоятельств, суд назначил подсудимому наказание ниже низшего предела санкции статьи – в виде 2 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении. Также подсудимый лишен права заниматься деятельностью по управлению транспортными средствами на срок 2 года. Приговор не вступил в законную силу.