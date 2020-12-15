https://ria.ru/20201215/srok-1589280281.html

В Нижегородской области вынесли приговор сбившему двух детей водителю

В Нижегородской области вынесли приговор сбившему двух детей водителю

Пьяного водителя, сбившего двух шестиклассников на велосипедах в Нижегородской области, приговорили к 2,5 годам лишения свободы в колонии-поселении, сообщается... РИА Новости, 15.12.2020

2020-12-15T11:24

2020-12-15T11:24

2020-12-15T11:24

нижегородская область

происшествия

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 15 дек — РИА Новости. Пьяного водителя, сбившего двух шестиклассников на велосипедах в Нижегородской области, приговорили к 2,5 годам лишения свободы в колонии-поселении, сообщается на сайте Шарангского районного суда.ДТП произошло днем 6 сентября в селе Роженцово на улице Центральной. По данным ГИБДД, водитель автомобиля BYD, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, сбил двух шестиклассников-велосипедистов, ехавших по краю проезжей части. В результате мальчики 2008 года рождения были госпитализированы с черепно-мозговыми травмами и переломами.Отмечается, что с учетом позиции стороны обвинения и стороны защиты, смягчающих обстоятельств, суд назначил подсудимому наказание ниже низшего предела санкции статьи – в виде 2 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении. Также подсудимый лишен права заниматься деятельностью по управлению транспортными средствами на срок 2 года. Приговор не вступил в законную силу.

https://ria.ru/20201215/prigovor-1589272253.html

нижегородская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

нижегородская область, происшествия