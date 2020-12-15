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Помпео обвинил Москву в разжигании конфликтов в Средиземноморье
Помпео обвинил Москву в разжигании конфликтов в Средиземноморье
Госсекретарь США Майк Помпео обвинил главу МИД России Сергея Лаврова в "неверном понимании фактов" о действиях Вашингтона в Средиземноморье, а также по поводу... РИА Новости, 15.12.2020
2020-12-15T18:44
2020-12-15T23:25
россия
майк помпео
средиземноморье
сергей лавров
ливия
сша
в мире
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ВАШИНГТОН, 15 дек — РИА Новости. Госсекретарь США Майк Помпео обвинил главу МИД России Сергея Лаврова в "неверном понимании фактов" о действиях Вашингтона в Средиземноморье, а также по поводу того, что американская сторона задерживает назначение нового спецпосланника генсека ООН по Ливии."Ранее в этом месяце министр иностранных дел России Сергей Лавров в выступлении на Средиземноморском диалоге обвинил Соединенные Штаты в политических играх в Средиземноморье и затягивании назначения специального представителя генерального секретаря в Ливии. То, что господин Лавров снова неверно понимает факты и пытается переписать историю, вызывает сожаление и непродуктивно", — говорится в заявлении Помпео, распространенном Госдепартаментом.Ранее Лавров, говоря о проблемах на юге региона, таких как террористическая угроза, тяжелая гуманитарная ситуация, нарушения прав человека и других, заявил, что это "высокая, неприемлемая цена за безответственные геополитические игры Вашингтона и его европейских союзников, решивших испытать на народах Ближнего Востока и Севера Африки однополярную модель мироустройства".Кроме того, он отметил, что американские коллеги многие месяцы задерживают решение по спецпосланнику в Ливии, игнорируя позицию Африканского союза и пытаясь диктовать свои условия, отказываются искать устраивающий всех компромисс."Соединенные Штаты активно работают с союзниками и партнерами в Восточном Средиземноморье с целью продвижения большей стабильности, безопасности и процветания", — заявил Помпео.По его словам, в Ливии США продолжают преследовать цель выработки сторонами политического решения через форум "Ливийский политический диалог" путем переговоров и при содействии ООН."Мы хотим наделенную полномочиями миссию ООН, которая может выполнить эту задачу. В связи с этим Соединенные Штаты работали с нашими партнерами в Совете Безопасности ООН для усиления системы ООН и создания позиции специального посланника ООН, а также обновления мандата 2020 года координатора Миссии ООН по оказанию поддержки Ливии", — говорится в заявлении госсекретаря.По его словам, только Россия и Китай воздержались от продления мандата. Он также обвинил Москву в нарушении оружейного эмбарго ООН в отношении Ливии."Россия продолжает угрожать стабильности в Средиземноморье, используя разные методы распространения дезинформации, подрыва национального суверенитета, сея хаос, конфликты и разобщенность в странах региона", — продолжил Помпео.
https://ria.ru/20201210/lavrov-1588631704.html
https://ria.ru/20201112/inspektory-1584270304.html
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россия, майк помпео, средиземноморье, сергей лавров, ливия, сша, в мире

Помпео обвинил Москву в разжигании конфликтов в Средиземноморье

18:44 15.12.2020 (обновлено: 23:25 15.12.2020)
 
© AP Photo / Jacquelyn Martin/PoolГоссекретарь США Майк Помпео проводит брифинг для представителей СМИ в Вашингтоне
Госсекретарь США Майк Помпео проводит брифинг для представителей СМИ в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 15.12.2020
© AP Photo / Jacquelyn Martin/Pool
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ВАШИНГТОН, 15 дек — РИА Новости. Госсекретарь США Майк Помпео обвинил главу МИД России Сергея Лаврова в "неверном понимании фактов" о действиях Вашингтона в Средиземноморье, а также по поводу того, что американская сторона задерживает назначение нового спецпосланника генсека ООН по Ливии.
"Ранее в этом месяце министр иностранных дел России Сергей Лавров в выступлении на Средиземноморском диалоге обвинил Соединенные Штаты в политических играх в Средиземноморье и затягивании назначения специального представителя генерального секретаря в Ливии. То, что господин Лавров снова неверно понимает факты и пытается переписать историю, вызывает сожаление и непродуктивно", — говорится в заявлении Помпео, распространенном Госдепартаментом.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время встречи в Москве с министром иностранных дел Армении Арой Айвазяном - РИА Новости, 1920, 10.12.2020
10 декабря, 17:02
США выбрали политику нагнетания конфронтации, заявил Лавров
Ранее Лавров, говоря о проблемах на юге региона, таких как террористическая угроза, тяжелая гуманитарная ситуация, нарушения прав человека и других, заявил, что это "высокая, неприемлемая цена за безответственные геополитические игры Вашингтона и его европейских союзников, решивших испытать на народах Ближнего Востока и Севера Африки однополярную модель мироустройства".
Кроме того, он отметил, что американские коллеги многие месяцы задерживают решение по спецпосланнику в Ливии, игнорируя позицию Африканского союза и пытаясь диктовать свои условия, отказываются искать устраивающий всех компромисс.
"Соединенные Штаты активно работают с союзниками и партнерами в Восточном Средиземноморье с целью продвижения большей стабильности, безопасности и процветания", — заявил Помпео.
По его словам, в Ливии США продолжают преследовать цель выработки сторонами политического решения через форум "Ливийский политический диалог" путем переговоров и при содействии ООН.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время встречи со студентами МГИМО в День знаний - РИА Новости, 1920, 12.11.2020
12 ноября, 13:06
Лавров заявил, что инспекторов из США на российских заводах не будет
"Мы хотим наделенную полномочиями миссию ООН, которая может выполнить эту задачу. В связи с этим Соединенные Штаты работали с нашими партнерами в Совете Безопасности ООН для усиления системы ООН и создания позиции специального посланника ООН, а также обновления мандата 2020 года координатора Миссии ООН по оказанию поддержки Ливии", — говорится в заявлении госсекретаря.
По его словам, только Россия и Китай воздержались от продления мандата. Он также обвинил Москву в нарушении оружейного эмбарго ООН в отношении Ливии.
"Россия продолжает угрожать стабильности в Средиземноморье, используя разные методы распространения дезинформации, подрыва национального суверенитета, сея хаос, конфликты и разобщенность в странах региона", — продолжил Помпео.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время совместной с министром иностранных дел Ирака Фуадом Мухаммедом Хусейном пресс-конференции - РИА Новости, 1920, 10.12.2020
10 декабря, 08:18
Лавров ответил на обвинения во вмешательстве Москвы в дела других стран
 
РоссияМайк ПомпеоСредиземноморьеСергей ЛавровЛивияСШАВ мире
 
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