Помпео обвинил Москву в разжигании конфликтов в Средиземноморье
18:44 15.12.2020 (обновлено: 23:25 15.12.2020)
© AP Photo / Jacquelyn Martin/PoolГоссекретарь США Майк Помпео проводит брифинг для представителей СМИ в Вашингтоне
© AP Photo / Jacquelyn Martin/Pool
ВАШИНГТОН, 15 дек — РИА Новости. Госсекретарь США Майк Помпео обвинил главу МИД России Сергея Лаврова в "неверном понимании фактов" о действиях Вашингтона в Средиземноморье, а также по поводу того, что американская сторона задерживает назначение нового спецпосланника генсека ООН по Ливии.
"Ранее в этом месяце министр иностранных дел России Сергей Лавров в выступлении на Средиземноморском диалоге обвинил Соединенные Штаты в политических играх в Средиземноморье и затягивании назначения специального представителя генерального секретаря в Ливии. То, что господин Лавров снова неверно понимает факты и пытается переписать историю, вызывает сожаление и непродуктивно", — говорится в заявлении Помпео, распространенном Госдепартаментом.
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Ранее Лавров, говоря о проблемах на юге региона, таких как террористическая угроза, тяжелая гуманитарная ситуация, нарушения прав человека и других, заявил, что это "высокая, неприемлемая цена за безответственные геополитические игры Вашингтона и его европейских союзников, решивших испытать на народах Ближнего Востока и Севера Африки однополярную модель мироустройства".
Кроме того, он отметил, что американские коллеги многие месяцы задерживают решение по спецпосланнику в Ливии, игнорируя позицию Африканского союза и пытаясь диктовать свои условия, отказываются искать устраивающий всех компромисс.
"Соединенные Штаты активно работают с союзниками и партнерами в Восточном Средиземноморье с целью продвижения большей стабильности, безопасности и процветания", — заявил Помпео.
По его словам, в Ливии США продолжают преследовать цель выработки сторонами политического решения через форум "Ливийский политический диалог" путем переговоров и при содействии ООН.
"Мы хотим наделенную полномочиями миссию ООН, которая может выполнить эту задачу. В связи с этим Соединенные Штаты работали с нашими партнерами в Совете Безопасности ООН для усиления системы ООН и создания позиции специального посланника ООН, а также обновления мандата 2020 года координатора Миссии ООН по оказанию поддержки Ливии", — говорится в заявлении госсекретаря.
"Россия продолжает угрожать стабильности в Средиземноморье, используя разные методы распространения дезинформации, подрыва национального суверенитета, сея хаос, конфликты и разобщенность в странах региона", — продолжил Помпео.