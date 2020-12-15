https://ria.ru/20201215/sredizemnomore-1589384076.html

Помпео обвинил Москву в разжигании конфликтов в Средиземноморье

Помпео обвинил Москву в разжигании конфликтов в Средиземноморье

Госсекретарь США Майк Помпео обвинил главу МИД России Сергея Лаврова в "неверном понимании фактов" о действиях Вашингтона в Средиземноморье, а также по поводу... РИА Новости, 15.12.2020

2020-12-15T18:44

2020-12-15T18:44

2020-12-15T23:25

россия

майк помпео

средиземноморье

сергей лавров

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сша

в мире

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ВАШИНГТОН, 15 дек — РИА Новости. Госсекретарь США Майк Помпео обвинил главу МИД России Сергея Лаврова в "неверном понимании фактов" о действиях Вашингтона в Средиземноморье, а также по поводу того, что американская сторона задерживает назначение нового спецпосланника генсека ООН по Ливии."Ранее в этом месяце министр иностранных дел России Сергей Лавров в выступлении на Средиземноморском диалоге обвинил Соединенные Штаты в политических играх в Средиземноморье и затягивании назначения специального представителя генерального секретаря в Ливии. То, что господин Лавров снова неверно понимает факты и пытается переписать историю, вызывает сожаление и непродуктивно", — говорится в заявлении Помпео, распространенном Госдепартаментом.Ранее Лавров, говоря о проблемах на юге региона, таких как террористическая угроза, тяжелая гуманитарная ситуация, нарушения прав человека и других, заявил, что это "высокая, неприемлемая цена за безответственные геополитические игры Вашингтона и его европейских союзников, решивших испытать на народах Ближнего Востока и Севера Африки однополярную модель мироустройства".Кроме того, он отметил, что американские коллеги многие месяцы задерживают решение по спецпосланнику в Ливии, игнорируя позицию Африканского союза и пытаясь диктовать свои условия, отказываются искать устраивающий всех компромисс."Соединенные Штаты активно работают с союзниками и партнерами в Восточном Средиземноморье с целью продвижения большей стабильности, безопасности и процветания", — заявил Помпео.По его словам, в Ливии США продолжают преследовать цель выработки сторонами политического решения через форум "Ливийский политический диалог" путем переговоров и при содействии ООН."Мы хотим наделенную полномочиями миссию ООН, которая может выполнить эту задачу. В связи с этим Соединенные Штаты работали с нашими партнерами в Совете Безопасности ООН для усиления системы ООН и создания позиции специального посланника ООН, а также обновления мандата 2020 года координатора Миссии ООН по оказанию поддержки Ливии", — говорится в заявлении госсекретаря.По его словам, только Россия и Китай воздержались от продления мандата. Он также обвинил Москву в нарушении оружейного эмбарго ООН в отношении Ливии."Россия продолжает угрожать стабильности в Средиземноморье, используя разные методы распространения дезинформации, подрыва национального суверенитета, сея хаос, конфликты и разобщенность в странах региона", — продолжил Помпео.

https://ria.ru/20201210/lavrov-1588631704.html

https://ria.ru/20201112/inspektory-1584270304.html

https://ria.ru/20201210/lavrov-1588535041.html

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средиземноморье

ливия

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россия, майк помпео, средиземноморье, сергей лавров, ливия, сша, в мире