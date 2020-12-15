https://ria.ru/20201215/sotsseti-1589151999.html
Подкаст "Это надолго". Дети и соцсети: устанавливаем правила
Подкаст "Это надолго". Дети и соцсети: устанавливаем правила
Сегодня сложно себе представить жизнь без аккаунта в соцсетях. Общение, развлечения, образование. Всё там. Но о чём родители должны предупредить ребёнка, если он впервые хочет зарегистрироваться в соцсетях? Надо ли шпионить за детьми и знать пароли от аккаунтов? Как реагировать на кибербуллинг? И почему нельзя лишать интернета в качестве наказания?
2020-12-15T11:00
2020-12-15T11:00
2020-12-15T11:00
это надолго
подкаст
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Подкаст "Это надолго". Дети и соцсети: устанавливаем правила
Сегодня сложно себе представить жизнь без аккаунта в соцсетях. Общение, развлечения, образование. Всё там. Но о чём родители должны предупредить ребёнка, если он впервые хочет зарегистрироваться в соцсетях? Надо ли шпионить за детьми и знать пароли от аккаунтов? Как реагировать на кибербуллинг? И почему нельзя лишать интернета в качестве наказания?
Вместе с проектом поддержки родителей "Family Tree" разбираемся в правилах цифровой безопасности для детей и взрослых. Об этом Настя и Лина говорят с кризисным, клиническим психологом и экспертом программы "Травли.NET" Марией Зеленовой.Как семье справиться с буллингом и кибербуллингом, читайте здесь.2:20 В каком возрасте детям можно регистрироваться в соцсетях5:05 Какими особенностями развития детской психики обусловлен возрастной ценз в соцсетях7:00 "Синие киты": как не допустить того, чтобы ребёнок попал в опасные "группы"14:00 О каких правилах поведения в интернете родители должны рассказать детям17:10 Надо ли знать пароли от детских аккаунтов в соцсетях19:45 Почему важно не использовать интернет как наказание или награду20:45 "Мама добавила в друзья": как родителям общаться с детьми в соцсетях 28:20 Как реагировать на кибербуллингПодкаст "Это надолго" обычно выходит по вторникам.Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox и SoundStream. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.Как и где бесплатно подписаться на подкасты________Эпизод монтировал Андрей ТемновПомогите сделать подкасты РИА Новости еще лучше. Пройдите опрос и расскажите о своих впечатленияхСпрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@rian.ruСлушайте наши подкасты ВКонтакте, подписывайтесь на наш профиль в Инстаграме и канал в Яндекс.Дзене
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
аудио, подкаст
Подкаст "Это надолго". Дети и соцсети: устанавливаем правила
Сегодня сложно себе представить жизнь без аккаунта в соцсетях. Общение, развлечения, образование. Всё там. Но о чём родители должны предупредить ребёнка, если он впервые хочет зарегистрироваться в соцсетях? Надо ли шпионить за детьми и знать пароли от аккаунтов? Как реагировать на кибербуллинг? И почему нельзя лишать интернета в качестве наказания?
Вместе с проектом поддержки родителей "Family Tree"
разбираемся в правилах цифровой безопасности для детей и взрослых. Об этом Настя и Лина говорят с кризисным, клиническим психологом и экспертом программы "Травли.NET" Марией Зеленовой.
Как семье справиться с буллингом и кибербуллингом, читайте здесь
.
2:20 В каком возрасте детям можно регистрироваться в соцсетях
5:05 Какими особенностями развития детской психики обусловлен возрастной ценз в соцсетях
7:00 "Синие киты": как не допустить того, чтобы ребёнок попал в опасные "группы"
14:00 О каких правилах поведения в интернете родители должны рассказать детям
17:10 Надо ли знать пароли от детских аккаунтов в соцсетях
19:45 Почему важно не использовать интернет как наказание или награду
20:45 "Мама добавила в друзья": как родителям общаться с детьми в соцсетях
28:20 Как реагировать на кибербуллинг
Подкаст "Это надолго" обычно выходит по вторникам.
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Эпизод монтировал Андрей Темнов
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и расскажите о своих впечатлениях
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