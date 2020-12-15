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Сотрудница сгоревшего в Башкирии дома престарелых спасла трех постояльцев

Сотрудница сгоревшего в Башкирии дома престарелых спасла трех постояльцев

Сотрудница сгоревшего в Башкирии дома престарелых спасла троих постояльцев, эвакуировав их через окно, сообщили РИА Новости в ГУМЧС по региону. РИА Новости, 15.12.2020

2020-12-15T07:59

2020-12-15T07:59

2020-12-15T08:14

пожар в башкирском доме престарелых

республика башкортостан

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

происшествия

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УФА, 15 дек – РИА Новости. Сотрудница сгоревшего в Башкирии дома престарелых спасла троих постояльцев, эвакуировав их через окно, сообщили РИА Новости в ГУМЧС по региону.По данным ведомства, 11 человек погибли при пожаре в доме престарелых в селе Ишбулдино Абзелиловского района, несколько человек спаслись до приезда пожарных - в районной администрации РИА Новости сообщили, что они не получили травм и ожогов. Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам).

республика башкортостан

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

пожар в башкирском доме престарелых, республика башкортостан, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия