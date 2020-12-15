https://ria.ru/20201215/sotrudnitsa-1589249514.html
Сотрудница сгоревшего в Башкирии дома престарелых спасла трех постояльцев
Сотрудница сгоревшего в Башкирии дома престарелых спасла трех постояльцев
Сотрудница сгоревшего в Башкирии дома престарелых спасла троих постояльцев, эвакуировав их через окно, сообщили РИА Новости в ГУМЧС по региону. РИА Новости, 15.12.2020
2020-12-15T07:59
2020-12-15T07:59
2020-12-15T08:14
пожар в башкирском доме престарелых
республика башкортостан
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/0c/0f/1589244179_0:324:1280:1044_1920x0_80_0_0_f648f70c157f6fba6b99c2e9b3648000.jpg
УФА, 15 дек – РИА Новости. Сотрудница сгоревшего в Башкирии дома престарелых спасла троих постояльцев, эвакуировав их через окно, сообщили РИА Новости в ГУМЧС по региону.По данным ведомства, 11 человек погибли при пожаре в доме престарелых в селе Ишбулдино Абзелиловского района, несколько человек спаслись до приезда пожарных - в районной администрации РИА Новости сообщили, что они не получили травм и ожогов. Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам).
республика башкортостан
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/0c/0f/1589244179_0:204:1280:1164_1920x0_80_0_0_2e9a5e713566885bcee806338a2823b5.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
пожар в башкирском доме престарелых, республика башкортостан, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия