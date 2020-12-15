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В Москве в канун Нового года ожидают несколько мощных снегопадов
В Москве в канун Нового года ожидают несколько мощных снегопадов
Несколько мощных снегопадов ожидается в Москве в канун Нового года, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. РИА Новости, 15.12.2020
2020-12-15T10:44
2020-12-15T10:44
евгений тишковец
москва
общество
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МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Несколько мощных снегопадов ожидается в Москве в канун Нового года, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.Ранее он рассказал РИА Новости, что снежный покров в Москве к Новому году может достичь 13 сантиметров, температура в последней декаде декабря составит минус шесть градусов.
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евгений тишковец, москва, общество

В Москве в канун Нового года ожидают несколько мощных снегопадов

10:44 15.12.2020
 
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкВид на Покровский собор на Красной площади
Вид на Покровский собор на Красной площади - РИА Новости, 1920, 15.12.2020
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Несколько мощных снегопадов ожидается в Москве в канун Нового года, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
"Несколько мощных снегопадов в канун Нового года накроет Москву", - сказал Тишковец.
Ранее он рассказал РИА Новости, что снежный покров в Москве к Новому году может достичь 13 сантиметров, температура в последней декаде декабря составит минус шесть градусов.
 
Евгений ТишковецМоскваОбщество
 
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