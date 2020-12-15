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В Москве в канун Нового года ожидают несколько мощных снегопадов

В Москве в канун Нового года ожидают несколько мощных снегопадов

Несколько мощных снегопадов ожидается в Москве в канун Нового года, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. РИА Новости, 15.12.2020

2020-12-15T10:44

2020-12-15T10:44

2020-12-15T10:44

евгений тишковец

москва

общество

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МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Несколько мощных снегопадов ожидается в Москве в канун Нового года, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.Ранее он рассказал РИА Новости, что снежный покров в Москве к Новому году может достичь 13 сантиметров, температура в последней декаде декабря составит минус шесть градусов.

москва

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евгений тишковец, москва, общество