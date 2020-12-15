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Украинский генерал объяснил, почему Киев слабее Москвы

Украинский генерал объяснил, почему Киев слабее Москвы

Украинский генерал Сергей Кривонос в разговоре с изданием "Обозреватель" выразил мнение, что Киеву не стоит говорить с Москвой с позиции силы. РИА Новости, 15.12.2020

2020-12-15T15:12

2020-12-15T15:12

2020-12-15T16:59

россия

сергей кривонос

вооруженные силы украины

владимир путин

украина

в мире

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МОСКВА, 15 дек — РИА Новости. Украинский генерал Сергей Кривонос в разговоре с изданием "Обозреватель" выразил мнение, что Киеву не стоит говорить с Москвой с позиции силы."Мы не так сильны. С позиции силы заяц не может уговорить медведя. Медведь все равно съест — и зайца, и барсука, и бобра. Потому что он сильный. Мы слабее, чем тот медведь", — сказал он.Кривонос также подчеркнул, что президент России Владимир Путин не допустит падения своего престижа в глазах соотечественников."Путин как Верховный главнокомандующий российских Вооруженных сил никогда не пойдет на уступки, потому что он чувствует себя сильным", — отметил он.Генерал также считает, что неспособность противостоять России с позиции силы является поводом для выработки новой стратегии украинскими властями. По его словам, "медведя" нужно держать на расстоянии и вступать в переговоры, только имея достаточную мощь, которой на сегодняшний день у Киева нет.Полный текст статьи читайте на ИноСМИ >>

https://ria.ru/20201214/ukraina-1588812170.html

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россия, сергей кривонос, вооруженные силы украины, владимир путин, украина, в мире