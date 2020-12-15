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Украинский генерал объяснил, почему Киев слабее Москвы
Украинский генерал объяснил, почему Киев слабее Москвы
Украинский генерал Сергей Кривонос в разговоре с изданием "Обозреватель" выразил мнение, что Киеву не стоит говорить с Москвой с позиции силы. РИА Новости, 15.12.2020
2020-12-15T15:12
2020-12-15T16:59
россия
сергей кривонос
вооруженные силы украины
владимир путин
украина
в мире
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МОСКВА, 15 дек — РИА Новости. Украинский генерал Сергей Кривонос в разговоре с изданием "Обозреватель" выразил мнение, что Киеву не стоит говорить с Москвой с позиции силы."Мы не так сильны. С позиции силы заяц не может уговорить медведя. Медведь все равно съест — и зайца, и барсука, и бобра. Потому что он сильный. Мы слабее, чем тот медведь", — сказал он.Кривонос также подчеркнул, что президент России Владимир Путин не допустит падения своего престижа в глазах соотечественников."Путин как Верховный главнокомандующий российских Вооруженных сил никогда не пойдет на уступки, потому что он чувствует себя сильным", — отметил он.Генерал также считает, что неспособность противостоять России с позиции силы является поводом для выработки новой стратегии украинскими властями. По его словам, "медведя" нужно держать на расстоянии и вступать в переговоры, только имея достаточную мощь, которой на сегодняшний день у Киева нет.Полный текст статьи читайте на ИноСМИ &gt;&gt;
https://ria.ru/20201214/ukraina-1588812170.html
https://ria.ru/20201215/katastrofa-1589245549.html
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россия, сергей кривонос, вооруженные силы украины, владимир путин, украина, в мире

Украинский генерал объяснил, почему Киев слабее Москвы

15:12 15.12.2020 (обновлено: 16:59 15.12.2020)
 
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкВоеннослужащие на репетиции военного парада в честь 27-ой годовщины Независимости Украины в центре Киева
Военнослужащие на репетиции военного парада в честь 27-ой годовщины Независимости Украины в центре Киева - РИА Новости, 1920, 15.12.2020
© РИА Новости / Стрингер
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МОСКВА, 15 дек — РИА Новости. Украинский генерал Сергей Кривонос в разговоре с изданием "Обозреватель" выразил мнение, что Киеву не стоит говорить с Москвой с позиции силы.
"Мы не так сильны. С позиции силы заяц не может уговорить медведя. Медведь все равно съест — и зайца, и барсука, и бобра. Потому что он сильный. Мы слабее, чем тот медведь", — сказал он.
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Кривонос также подчеркнул, что президент России Владимир Путин не допустит падения своего престижа в глазах соотечественников.
"Путин как Верховный главнокомандующий российских Вооруженных сил никогда не пойдет на уступки, потому что он чувствует себя сильным", — отметил он.
Генерал также считает, что неспособность противостоять России с позиции силы является поводом для выработки новой стратегии украинскими властями. По его словам, "медведя" нужно держать на расстоянии и вступать в переговоры, только имея достаточную мощь, которой на сегодняшний день у Киева нет.
Полный текст статьи читайте на ИноСМИ >>
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