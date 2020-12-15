https://ria.ru/20201215/sibiryak-1589271690.html

Сибиряка будут судить за издевательства над сожительницей и убийство

Сибиряка будут судить за издевательства над сожительницей и убийство

Житель Новосибирска предстанет перед судом за систематические избиения, унижения своей сожительницы в течение двух лет и ее убийство в апреле текущего года,... РИА Новости, 15.12.2020

2020-12-15T10:45

2020-12-15T10:45

2020-12-15T10:45

следственный комитет россии (ск рф)

новосибирск

новосибирская область

кировский район

происшествия

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НОВОСИБИРСК, 15 дек - РИА Новости. Житель Новосибирска предстанет перед судом за систематические избиения, унижения своей сожительницы в течение двух лет и ее убийство в апреле текущего года, сообщает во вторник следственное управление СК РФ по Новосибирской области.По данным следствия, мужчина в течение двух лет - с 2017 по 2019 год - у себя в доме по улице Западной Кировского района Новосибирска на почве личных неприязненных отношений систематически избивал проживающую с ним женщину, устраивал дебоши, запугивал и причинял ей другие психологические страдания.Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения. Мужчине грозит длительный срок лишения свободы.

https://ria.ru/20201214/arest-1589180474.html

новосибирск

новосибирская область

кировский район

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следственный комитет россии (ск рф), новосибирск, новосибирская область, кировский район, происшествия