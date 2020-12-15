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Сибиряка будут судить за издевательства над сожительницей и убийство
Сибиряка будут судить за издевательства над сожительницей и убийство
Житель Новосибирска предстанет перед судом за систематические избиения, унижения своей сожительницы в течение двух лет и ее убийство в апреле текущего года,... РИА Новости, 15.12.2020
2020-12-15T10:45
2020-12-15T10:45
следственный комитет россии (ск рф)
новосибирск
новосибирская область
кировский район
происшествия
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НОВОСИБИРСК, 15 дек - РИА Новости. Житель Новосибирска предстанет перед судом за систематические избиения, унижения своей сожительницы в течение двух лет и ее убийство в апреле текущего года, сообщает во вторник следственное управление СК РФ по Новосибирской области.По данным следствия, мужчина в течение двух лет - с 2017 по 2019 год - у себя в доме по улице Западной Кировского района Новосибирска на почве личных неприязненных отношений систематически избивал проживающую с ним женщину, устраивал дебоши, запугивал и причинял ей другие психологические страдания.Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения. Мужчине грозит длительный срок лишения свободы.
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новосибирск
новосибирская область
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следственный комитет россии (ск рф), новосибирск, новосибирская область, кировский район, происшествия

Сибиряка будут судить за издевательства над сожительницей и убийство

10:45 15.12.2020
 
© РИА Новости / Руслан Кривобок / Перейти в фотобанкКресло судьи. Архивное фото
Кресло судьи. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 15.12.2020
© РИА Новости / Руслан Кривобок
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НОВОСИБИРСК, 15 дек - РИА Новости. Житель Новосибирска предстанет перед судом за систематические избиения, унижения своей сожительницы в течение двух лет и ее убийство в апреле текущего года, сообщает во вторник следственное управление СК РФ по Новосибирской области.
"Завершено расследование уголовного дела в отношении 54-летнего жителя Кировского района, обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных частью 1 статьи 117 УК РФ (истязание) и части 4 статьи 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего)", - говорится в сообщении.
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 14.12.2020
14 декабря, 17:28
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По данным следствия, мужчина в течение двух лет - с 2017 по 2019 год - у себя в доме по улице Западной Кировского района Новосибирска на почве личных неприязненных отношений систематически избивал проживающую с ним женщину, устраивал дебоши, запугивал и причинял ей другие психологические страдания.
"В ночь на 10 апреля 2020 года, будучи в состоянии алкогольного опьянения, умышленно нанес потерпевшей не менее трех ударов твердым тупым предметом в голову. От полученных телесных повреждений последняя скончалась через непродолжительное время от отека головного мозга, резвившегося в результате тупой закрытой черепно-мозговой травмы", - сообщили в СУСК.
Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения. Мужчине грозит длительный срок лишения свободы.
 
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