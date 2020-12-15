Сибиряка будут судить за издевательства над сожительницей и убийство
НОВОСИБИРСК, 15 дек - РИА Новости. Житель Новосибирска предстанет перед судом за систематические избиения, унижения своей сожительницы в течение двух лет и ее убийство в апреле текущего года, сообщает во вторник следственное управление СК РФ по Новосибирской области.
"Завершено расследование уголовного дела в отношении 54-летнего жителя Кировского района, обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных частью 1 статьи 117 УК РФ (истязание) и части 4 статьи 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего)", - говорится в сообщении.
По данным следствия, мужчина в течение двух лет - с 2017 по 2019 год - у себя в доме по улице Западной Кировского района Новосибирска на почве личных неприязненных отношений систематически избивал проживающую с ним женщину, устраивал дебоши, запугивал и причинял ей другие психологические страдания.
"В ночь на 10 апреля 2020 года, будучи в состоянии алкогольного опьянения, умышленно нанес потерпевшей не менее трех ударов твердым тупым предметом в голову. От полученных телесных повреждений последняя скончалась через непродолжительное время от отека головного мозга, резвившегося в результате тупой закрытой черепно-мозговой травмы", - сообщили в СУСК.
Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения. Мужчине грозит длительный срок лишения свободы.