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Журналист провалил интервью, начав его с непристойной шутки
Журналист провалил интервью, начав его с непристойной шутки
Британский телеведущий Имонн Холмс рассказал в эфире утренней программы на канале ITV о своем провале во время интервью с певицей Мэрайей Кэри. РИА Новости, 15.12.2020
2020-12-15T21:52
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мэрайя кэри
великобритания
происшествия
в мире
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МОСКВА, 15 дек — РИА Новости. Британский телеведущий Имонн Холмс рассказал в эфире утренней программы на канале ITV о своем провале во время интервью с певицей Мэрайей Кэри. Он признался, что в беседе с артисткой неудачно пошутил, и интервью закончилось, не успев начаться.По словам Холмса, певица опоздала, а затем с порога сообщила, что очень устала и начнет интервью только после того, как приляжет отдохнуть. В ответ шоумен заявил, их беседа начнется, если они оба окажутся в постели. После это комментария, утверждает Холмс, его гостья ушла.
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мэрайя кэри, великобритания, происшествия, в мире

Журналист провалил интервью, начав его с непристойной шутки

21:52 15.12.2020 (обновлено: 23:30 15.12.2020)
 
© AP Photo / Chris PizzelloМэрайя Кэри на 75-й ежегодной церемонии вручения премий "Золотой глобус". 7 января 2018
Мэрайя Кэри на 75-й ежегодной церемонии вручения премий Золотой глобус. 7 января 2018 - РИА Новости, 1920, 15.12.2020
© AP Photo / Chris Pizzello
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МОСКВА, 15 дек — РИА Новости. Британский телеведущий Имонн Холмс рассказал в эфире утренней программы на канале ITV о своем провале во время интервью с певицей Мэрайей Кэри.
Он признался, что в беседе с артисткой неудачно пошутил, и интервью закончилось, не успев начаться.
По словам Холмса, певица опоздала, а затем с порога сообщила, что очень устала и начнет интервью только после того, как приляжет отдохнуть. В ответ шоумен заявил, их беседа начнется, если они оба окажутся в постели.
После это комментария, утверждает Холмс, его гостья ушла.
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