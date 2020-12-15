https://ria.ru/20201215/shutka-1589402918.html
Журналист провалил интервью, начав его с непристойной шутки
Журналист провалил интервью, начав его с непристойной шутки
Британский телеведущий Имонн Холмс рассказал в эфире утренней программы на канале ITV о своем провале во время интервью с певицей Мэрайей Кэри. РИА Новости, 15.12.2020
2020-12-15T21:52
2020-12-15T21:52
2020-12-15T23:30
мэрайя кэри
великобритания
происшествия
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/151224/31/1512243121_0:0:2473:1392_1920x0_80_0_0_41199bbcac72d806e5c29ee4c3a8e997.jpg
МОСКВА, 15 дек — РИА Новости. Британский телеведущий Имонн Холмс рассказал в эфире утренней программы на канале ITV о своем провале во время интервью с певицей Мэрайей Кэри. Он признался, что в беседе с артисткой неудачно пошутил, и интервью закончилось, не успев начаться.По словам Холмса, певица опоздала, а затем с порога сообщила, что очень устала и начнет интервью только после того, как приляжет отдохнуть. В ответ шоумен заявил, их беседа начнется, если они оба окажутся в постели. После это комментария, утверждает Холмс, его гостья ушла.
https://ria.ru/20201208/galkin-1588205926.html
великобритания
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn24.img.ria.ru/images/151224/31/1512243121_0:0:2473:1854_1920x0_80_0_0_0637ecc0350c43857f964d3c4db5689f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
мэрайя кэри, великобритания, происшествия, в мире
МОСКВА, 15 дек — РИА Новости. Британский
телеведущий Имонн Холмс рассказал в эфире утренней программы на канале ITV
о своем провале во время интервью с певицей Мэрайей Кэри
.
Он признался, что в беседе с артисткой неудачно пошутил, и интервью закончилось, не успев начаться.
По словам Холмса, певица опоздала, а затем с порога сообщила, что очень устала и начнет интервью только после того, как приляжет отдохнуть. В ответ шоумен заявил, их беседа начнется, если они оба окажутся в постели.
После это комментария, утверждает Холмс, его гостья ушла.