https://ria.ru/20201215/shutka-1589402918.html

Журналист провалил интервью, начав его с непристойной шутки

Журналист провалил интервью, начав его с непристойной шутки

Британский телеведущий Имонн Холмс рассказал в эфире утренней программы на канале ITV о своем провале во время интервью с певицей Мэрайей Кэри. РИА Новости, 15.12.2020

2020-12-15T21:52

2020-12-15T21:52

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мэрайя кэри

великобритания

происшествия

в мире

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МОСКВА, 15 дек — РИА Новости. Британский телеведущий Имонн Холмс рассказал в эфире утренней программы на канале ITV о своем провале во время интервью с певицей Мэрайей Кэри. Он признался, что в беседе с артисткой неудачно пошутил, и интервью закончилось, не успев начаться.По словам Холмса, певица опоздала, а затем с порога сообщила, что очень устала и начнет интервью только после того, как приляжет отдохнуть. В ответ шоумен заявил, их беседа начнется, если они оба окажутся в постели. После это комментария, утверждает Холмс, его гостья ушла.

https://ria.ru/20201208/galkin-1588205926.html

великобритания

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мэрайя кэри, великобритания, происшествия, в мире