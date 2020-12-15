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В Москве нарушения ограничений по COVID-19 начали отслеживать по соцсетям
В Москве нарушения ограничений по COVID-19 начали отслеживать по соцсетям
в соцсетях видео и другие материалы могут стать поводом для начала административного расследования по нарушению мер по коронавирусу, заявил начальник главного... РИА Новости, 15.12.2020
2020-12-15T12:47
2020-12-15T18:22
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
москва
общество
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МОСКВА, 15 дек — РИА Новости. Опубликованные в соцсетях видео и другие материалы могут стать поводом для начала административного расследования по нарушению мер по коронавирусу, заявил начальник главного контрольного управления Евгений Данчиков."Любая информация — фото, видео, в том числе из соцсетей — может быть началом для административного расследования. Дальше, естественно, собирается вся доказательная база и проведение контрольных мероприятий в отношении баров, кафе и ресторанов в части сантребований, в части режима работы не только осуществляется по соцсетям, но и проводятся постоянные рейдовые мероприятия", — сказал он в эфире Первого канала.Данчиков при этом отметил, что только около десяти процентов столичных предприятий нарушают ограничения по COVID-19, а большинство заведений и предпринимателей ведут себя добросовестно. По последним данным, с весны в России зафиксировали 2 707 945 случаев коронавируса: более 47 тысяч заболевших скончались, 2,14 миллиона вылечились. В Москве выявили 698 тысяч заразившихся, свыше 9,9 тысячи человек умерли.Среди действующих мер — ношение масок и перчаток в общественных местах и транспорте, режим домашней самоизоляции для групп риска и пожилых граждан, удаленная работа для 30% сотрудников компаний, дистанционный формат учебы для средней и старшей школы, а также запрет на проведение культурных, выставочных, просветительских, досуговых, развлекательных, зрелищных и других мероприятий с участием зрителей. Кафе, бары, рестораны и клубы не могут принимать посетителей с 23:00 до 06:00. За нарушение указа мэра столицы предусмотрен штраф до миллиона рублей или приостановка деятельности на срок до 90 суток.На время новогодних праздников Роспотребнадзор рекомендовал воздержаться от поездок за границу, максимально ограничить контакты, не посещать корпоративы и массовые мероприятия даже на открытом воздухе, соблюдать социальную дистанцию в полтора-два метра, не ходить в гости слишком часто, а также носить защитную маску везде, где есть риск заразиться.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, москва, общество

В Москве нарушения ограничений по COVID-19 начали отслеживать по соцсетям

12:47 15.12.2020 (обновлено: 18:22 15.12.2020)
 
© РИА Новости / Константин МихальчевскийРаботник в помещении одного из кафе Москвы
Работник в помещении одного из кафе Москвы - РИА Новости, 1920, 15.12.2020
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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МОСКВА, 15 дек — РИА Новости. Опубликованные в соцсетях видео и другие материалы могут стать поводом для начала административного расследования по нарушению мер по коронавирусу, заявил начальник главного контрольного управления Евгений Данчиков.
"Любая информация — фото, видео, в том числе из соцсетей — может быть началом для административного расследования. Дальше, естественно, собирается вся доказательная база и проведение контрольных мероприятий в отношении баров, кафе и ресторанов в части сантребований, в части режима работы не только осуществляется по соцсетям, но и проводятся постоянные рейдовые мероприятия", — сказал он в эфире Первого канала.
Данчиков при этом отметил, что только около десяти процентов столичных предприятий нарушают ограничения по COVID-19, а большинство заведений и предпринимателей ведут себя добросовестно.

"Злостных нарушителей, которые, несмотря ни на что, продолжают проводить такие мероприятия, прячутся, делают мероприятия при закрытых дверях, таких единицы", — добавил он.

По последним данным, с весны в России зафиксировали 2 707 945 случаев коронавируса: более 47 тысяч заболевших скончались, 2,14 миллиона вылечились. В Москве выявили 698 тысяч заразившихся, свыше 9,9 тысячи человек умерли.
Среди действующих мер — ношение масок и перчаток в общественных местах и транспорте, режим домашней самоизоляции для групп риска и пожилых граждан, удаленная работа для 30% сотрудников компаний, дистанционный формат учебы для средней и старшей школы, а также запрет на проведение культурных, выставочных, просветительских, досуговых, развлекательных, зрелищных и других мероприятий с участием зрителей.
Кафе, бары, рестораны и клубы не могут принимать посетителей с 23:00 до 06:00. За нарушение указа мэра столицы предусмотрен штраф до миллиона рублей или приостановка деятельности на срок до 90 суток.
На время новогодних праздников Роспотребнадзор рекомендовал воздержаться от поездок за границу, максимально ограничить контакты, не посещать корпоративы и массовые мероприятия даже на открытом воздухе, соблюдать социальную дистанцию в полтора-два метра, не ходить в гости слишком часто, а также носить защитную маску везде, где есть риск заразиться.
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