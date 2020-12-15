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Минпросвещения предложило создать ассоциацию школ России и Белоруссии
Минпросвещения предложило создать ассоциацию школ России и Белоруссии
Министерство просвещения РФ предлагает создать ассоциацию школ России и Белоруссии, заявил глава ведомства Сергей Кравцов. РИА Новости, 15.12.2020
2020-12-15T12:23
2020-12-15T14:43
парламентское собрание союза беларуси и россии
россия
министерство просвещения россии (минпросвещения россии)
сергей кравцов
белоруссия
общество
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МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Министерство просвещения РФ предлагает создать ассоциацию школ России и Белоруссии, заявил глава ведомства Сергей Кравцов."Выведению взаимодействия образовательных ведомств на системный уровень могло бы послужить создание ассоциации школ России и Беларуси в целях развития школьных обменов, стажировок преподавателей на базе школ-партнеров, формирования совместных образовательных программ с привлечением ведущих вузов педагогического профиля России и Беларуси", - приводит слова Кравцова Telegram-канал Минпросвещения РФ "Большая перемена РФ".Он добавил, что в качестве опорной организации со своей стороны Минпросвещения России предлагает определить международный центр образования "Интердом" имени Стасовой.Как уточняют в Минпросвещения, по итогам совместной коллегии запланировано подписание плана мероприятий по развитию сотрудничества в области образования и науки до конца 2021 года между Минпросвещения РФ, Минобрнауки РФ, Минобразования Белоруссии и Госкомитетом по науке и технологиям Белоруссии.
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россия, министерство просвещения россии (минпросвещения россии), сергей кравцов, белоруссия, общество

Минпросвещения предложило создать ассоциацию школ России и Белоруссии

12:23 15.12.2020 (обновлено: 14:43 15.12.2020)
 
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкМинистр просвещения РФ Сергей Кравцов
Министр просвещения РФ Сергей Кравцов - РИА Новости, 1920, 15.12.2020
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Министерство просвещения РФ предлагает создать ассоциацию школ России и Белоруссии, заявил глава ведомства Сергей Кравцов.
"Выведению взаимодействия образовательных ведомств на системный уровень могло бы послужить создание ассоциации школ России и Беларуси в целях развития школьных обменов, стажировок преподавателей на базе школ-партнеров, формирования совместных образовательных программ с привлечением ведущих вузов педагогического профиля России и Беларуси", - приводит слова Кравцова Telegram-канал Минпросвещения РФ "Большая перемена РФ".
Он добавил, что в качестве опорной организации со своей стороны Минпросвещения России предлагает определить международный центр образования "Интердом" имени Стасовой.
Как уточняют в Минпросвещения, по итогам совместной коллегии запланировано подписание плана мероприятий по развитию сотрудничества в области образования и науки до конца 2021 года между Минпросвещения РФ, Минобрнауки РФ, Минобразования Белоруссии и Госкомитетом по науке и технологиям Белоруссии.
Школьные рюкзаки - РИА Новости, 1920, 15.12.2020
Вчера, 09:01Распространение нового коронавируса
В Минпросвещения оценили ситуацию с работой школ в условиях коронавируса
 
Парламентское Собрание Союза Беларуси и РоссииРоссияМинистерство просвещения России (Минпросвещения России)Сергей КравцовБелоруссияОбщество
 
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