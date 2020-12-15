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В Твери пропал тринадцатилетний школьник
В Твери пропал тринадцатилетний школьник
Правоохранители разыскивают 13-летнего школьника, который вечером в понедельник гулял с другом и не вернулся домой в Твери, сообщает следственное управление СК... РИА Новости, 15.12.2020
2020-12-15T09:13
2020-12-15T09:13
2020-12-15T09:13
следственный комитет россии (ск рф)
тверь
происшествия
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ВОРОНЕЖ, 15 дек - РИА Новости. Правоохранители разыскивают 13-летнего школьника, который вечером в понедельник гулял с другом и не вернулся домой в Твери, сообщает следственное управление СК РФ по региону.Информация об исчезновении ребенка поступила следователям вечером 14 декабря.По факту безвестного исчезновения ребенка проводится доследственная проверка. Опрошены родственники мальчика, устанавливаются свидетели происшествия.
https://ria.ru/20180525/1521282485.html
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следственный комитет россии (ск рф), тверь, происшествия