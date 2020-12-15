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В Твери пропал тринадцатилетний школьник
В Твери пропал тринадцатилетний школьник
Правоохранители разыскивают 13-летнего школьника, который вечером в понедельник гулял с другом и не вернулся домой в Твери, сообщает следственное управление СК... РИА Новости, 15.12.2020
2020-12-15T09:13
2020-12-15T09:13
следственный комитет россии (ск рф)
тверь
происшествия
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ВОРОНЕЖ, 15 дек - РИА Новости. Правоохранители разыскивают 13-летнего школьника, который вечером в понедельник гулял с другом и не вернулся домой в Твери, сообщает следственное управление СК РФ по региону.Информация об исчезновении ребенка поступила следователям вечером 14 декабря.По факту безвестного исчезновения ребенка проводится доследственная проверка. Опрошены родственники мальчика, устанавливаются свидетели происшествия.
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следственный комитет россии (ск рф), тверь, происшествия

В Твери пропал тринадцатилетний школьник

09:13 15.12.2020
 
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 15.12.2020
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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ВОРОНЕЖ, 15 дек - РИА Новости. Правоохранители разыскивают 13-летнего школьника, который вечером в понедельник гулял с другом и не вернулся домой в Твери, сообщает следственное управление СК РФ по региону.
Информация об исчезновении ребенка поступила следователям вечером 14 декабря.
"В этот день около 17 часов житель города Твери... 2007 года рождения попрощался со своим другом у дома, расположенного по Мигаловской набережной, и к месту своего жительства не вернулся, по настоящее время о его местонахождении ничего не известно", - говорится в сообщении.
По факту безвестного исчезновения ребенка проводится доследственная проверка. Опрошены родственники мальчика, устанавливаются свидетели происшествия.
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"Найден, жив. Найден, погиб". Как пропадают дети
 
Следственный комитет России (СК РФ)ТверьПроисшествия
 
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