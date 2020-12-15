https://ria.ru/20201215/shemyakin-1589291098.html

Владимир Шемякин покинет пост главы Росгосцирка

Владимир Шемякин покинет пост главы Росгосцирка

Владимир Шемякин во вторник покидает пост генерального директора Росгосцирка, заявили РИА Новости в пресс-службе Минкультуры РФ. РИА Новости, 15.12.2020

2020-12-15T11:55

2020-12-15T11:55

2020-12-15T12:25

культура

владимир шемякин

росгосцирк

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/156045/58/1560455849_0:166:3072:1894_1920x0_80_0_0_57194e5ecddb24d9a7d33c8594f3f8dc.jpg

МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Владимир Шемякин во вторник покидает пост генерального директора Росгосцирка, заявили РИА Новости в пресс-службе Минкультуры РФ.Минкультуры РФ планирует до конца 2020 года объявить конкурс на замещение вакантной должности генерального директора Росгосцирка. Очный этап конкурса пройдет в феврале 2021 года. Временное исполнение обязанностей генерального директора учреждения будет возложено на Сергея Белякова, занимающего должность советника главы Росгосцирка.По словам генерального директора Большого Московского цирка Эдгарда Запашного, ситуация в Росгосцирке была сложной."Ситуация накалялась тем, что руководство вошло в прямые конфликты минимум с тремя серьезными коллективами нашей страны... На мой взгляд, основная проблема Владимира Леонидовича была в его команде, которая не справилась с работой. Сам он на меня производил неплохое впечатление. Однако команда не сработала и создала ряд сложных для него условий, и на фоне всего этого он принял решение уйти по собственному желанию", - сказал он РИА Новости.По его мнению, люди не из индустрии с большим трудом погружаются в проблематику цирка. "Я бы хотел, чтобы следующий генеральный директор был из нашей среды", - отметил Запашный.Шемякин родился в 1969 году, окончил Тульский Государственный педагогический институт имени Толстого, работал генеральным директором ООО "Юнимилк", был депутатом Госдумы шестого созыва от Республики Марий Эл. С 2013 года занимал пост первого заместителя председателя правления "Газпром-Медиа". 8 октября 2019 года приказом министра культуры РФ был назначен гендиректором Росгосцирка.

https://ria.ru/20200629/1573626190.html

https://ria.ru/20200217/1564880859.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир шемякин, росгосцирк, общество