https://ria.ru/20201215/sertifikat-1589399871.html
Назван способ вернуть деньги за просроченный подарочный сертификат
Назван способ вернуть деньги за просроченный подарочный сертификат
Подарочный сертификат является авансом за услугу, и в случае окончания срока действия клиент может потребовать возврата выплаченных за него денег, заявила... РИА Новости, 15.12.2020
2020-12-15T21:08
2020-12-15T21:08
2020-12-15T22:01
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россия
юристы
наличные деньги
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
деньги
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МОСКВА, 15 дек — РИА Новости. Подарочный сертификат является авансом за услугу, и в случае окончания срока действия клиент может потребовать возврата выплаченных за него денег, заявила Пятому каналу юрист Фатима Кривенцова."В первую очередь я советую договориться с продавцом мирно. Поэтому надо подъехать к продавцу, попросить его о возврате этой суммы или, может быть, вы как-то полюбовно договоритесь, что продавец за пределами этого срока окажет вам предусмотренные сертификатом услуги", — сказала она.В случае отказа эксперт посоветовала направить продавцу письменную претензию, указав в ней сумму, на которую был рассчитан сертификат и срок, в течение которого следует рассмотреть вопрос."Если ответа не последует или ответ будет отрицательный, у вас есть право обратиться с жалобой на действия продавца в Роспотребнадзор или прокуратуру. Потому что в этом случае продавец нарушает нормы закона "О защите прав потребителей". Также у вас есть право обратиться в суд с иском о взыскании этой суммы", — уточнила юрист.По ее словам, в подобном случае клиент, помимо основной суммы, может претендовать на возмещение судебных расходов и неустойки за пользование чужими денежными средствами.
https://ria.ru/20201212/podarok-1588886958.html
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подарки, россия, юристы, наличные деньги, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), деньги, праздник, общество
МОСКВА, 15 дек — РИА Новости.
Подарочный сертификат является авансом за услугу, и в случае окончания срока действия клиент может потребовать возврата выплаченных за него денег, заявила Пятому каналу
юрист Фатима Кривенцова.
"В первую очередь я советую договориться с продавцом мирно. Поэтому надо подъехать к продавцу, попросить его о возврате этой суммы или, может быть, вы как-то полюбовно договоритесь, что продавец за пределами этого срока окажет вам предусмотренные сертификатом услуги", — сказала она.
В случае отказа эксперт посоветовала направить продавцу письменную претензию, указав в ней сумму, на которую был рассчитан сертификат и срок, в течение которого следует рассмотреть вопрос.
"Если ответа не последует или ответ будет отрицательный, у вас есть право обратиться с жалобой на действия продавца в Роспотребнадзор или прокуратуру. Потому что в этом случае продавец нарушает нормы закона "О защите прав потребителей". Также у вас есть право обратиться в суд с иском о взыскании этой суммы", — уточнила юрист.
По ее словам, в подобном случае клиент, помимо основной суммы, может претендовать на возмещение судебных расходов и неустойки за пользование чужими денежными средствами.