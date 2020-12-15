https://ria.ru/20201215/serbiya-1589375310.html

Глава МИД Сербии высоко оценил сотрудничество с Россией

Глава МИД Сербии высоко оценил сотрудничество с Россией

Сотрудничество Сербии и РФ находится на высочайшем уровне, заявил сербский министр иностранных дел Никола Селакович в ходе визита главы МИД РФ Сергея Лаврова. РИА Новости, 15.12.2020

2020-12-15T17:44

2020-12-15T17:44

2020-12-15T17:44

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БЕЛГРАД, 15 дек – РИА Новости. Сотрудничество Сербии и РФ находится на высочайшем уровне, заявил сербский министр иностранных дел Никола Селакович в ходе визита главы МИД РФ Сергея Лаврова.Российский министр прибыл во вторник с рабочим визитом в Белград, где Селакович встретил его в аэропорту. В плане пребывания – участие Лаврова в зажжении Вечного огня в мемориале воинам-освободителям в Белграде, посещение крупнейшего в регионе храма Святого Саввы Сербского, украшаемого при российском финансовом и прямом участии, переговоры с президентом Александром Вучичем и главой МИД."Сотрудничество двух наших государств и наших дипломатий находится на исключительно высоком уровне, число областей, в которых оно происходит и развивается, было увеличено и усилено после исторического визита президента РФ Владимира Путина в январе прошлого года", - заявил Селакович на совместной пресс-конференции с Лавровым в МИД Сербии.Он отметил, что Белград и Москву связывают дружеские отношения и в прошлом, уточнив, что переговоры с Лавровым стали для него первыми на посту главы сербского МИД.

https://ria.ru/20200623/1573354877.html

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россия, сергей лавров, мид сербии, сербия, в мире