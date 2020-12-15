https://ria.ru/20201215/senatorstvo-1589295842.html

Комитет Совфеда одобрил право экс-президента на пожизненное сенаторство

Комитет Совфеда одобрил право экс-президента на пожизненное сенаторство

Комитет Совета Федерации по конституционному законодательству во вторник поддержал новый закон о порядке формирования Совфеда, согласно которому экс-президент... РИА Новости, 15.12.2020

2020-12-15T12:13

2020-12-15T12:13

2020-12-15T12:24

совет федерации рф

политика

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МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Комитет Совета Федерации по конституционному законодательству во вторник поддержал новый закон о порядке формирования Совфеда, согласно которому экс-президент РФ после прекращения президентских полномочий может стать сенатором и претендовать на пожизненную квоту.Автором новой редакции закона "О порядке формирования Совета Федерации" стал президент РФ. Документ был внесен в рамках реализации поправок в конституцию.Согласно закону, экс-президент РФ приобретает статус сенатора с момента подачи в СФ заявления с приложением необходимых документов. Заявление может быть подано в течение трех месяцев со дня прекращения полномочий. Президент, полномочия которого были прекращены до приятия закона, сможет это сделать в любое время.Закон уточняет, что в Совфед, помимо представителей от исполнительной и законодательной властей каждого региона, входят также не более 30 представителей РФ, назначаемых президентом, из которых не более семи могут быть назначены пожизненно. Представителями РФ, осуществляющими полномочия сенаторов пожизненно, могут быть назначены граждане, имеющие выдающиеся заслуги перед страной в сфере государственной и общественной деятельности.Сенаторы – представители РФ назначаются указом президента на 6 лет либо пожизненно (не более 7 человек). Назначение сенаторов является правом, но не обязанностью президента, и может осуществляться по его усмотрению в любое время.Также уточняются требования к кандидатам в сенаторы: им сможет быть гражданин в возрасте от 30 лет, обладающий безупречной репутацией, постоянно проживающий в России, не имеющий иностранного гражданства, вида на жительство или иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание гражданина РФ на территории другого государства.Закон также дополняет исключения из ценза оседлости для кандидатов в сенаторы – представителей субъектов РФ. Согласно цензу оседлости, кандидатом в сенаторы - представителем региона может быть гражданин РФ, постоянно проживающий на территории данного субъекта РФ в течение пяти лет, непосредственно предшествующих его выдвижению кандидатом, либо в совокупности в течение 20 лет, предшествующих такому выдвижению. В настоящее время такое требование не распространяется на лиц, имеющих воинские звания высшего офицера, специальное звание высшего начальствующего состава или соответствующий им классный чин.Теперь предусматривается аналогичное исключение из ценза оседлости для федеральных государственных гражданских служащих, имеющих классный чин, соответствующий воинскому званию генерал-полковника, адмирала, генерала армии, адмирала флота (например, классный чин действительного государственного советника РФ 1 класса). Кроме того, указывается, что ценз оседлости не применяется к лицам, проходившим в течение пяти лет на территории субъекта РФ службу в войсках национальной гвардии РФ.Помимо этого, расширяется перечень лиц, которых глава субъекта РФ, избираемый законодательным (представительным) органом, может назначить сенатором – представителем субъекта РФ: в действующей редакции возможно назначение сенатором РФ только депутата ГД, избранного по партийному списку от этого субъекта РФ. Теперь перечень дополняется депутатом ГД, избранным по одномандатному избирательному округу от этого субъекта РФ.Также закон расширяет ограничения для назначения сенатором лиц, привлекавшихся к уголовной ответственности (по аналогии с действующим ограничением пассивного избирательного права): вводится перечень преступлений средней тяжести, по которым не должно быть судимостей (в действующем законе содержатся только тяжкие или особо тяжкие преступления) и дополнительные сроки ограничения для назначения сенатором после снятия или погашения судимости: 15 лет за особо тяжкие преступления, 10 лет за тяжкие преступления и 5 лет за преступления средней тяжести.

https://ria.ru/20200212/1564596872.html

https://ria.ru/20200708/1574058638.html

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совет федерации рф, политика