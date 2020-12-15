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Прохожий наблюдает за подведением итогов голосования на президентских выборах в Нью-Йорке, США
Выборы президента США — 2020
https://ria.ru/20201215/sderzhivanie-1589254949.html
В Госдуме считают, что Байден продолжит курс на сдерживание России
В Госдуме считают, что Байден продолжит курс на сдерживание России
Вашингтон может продолжить курс на сдерживание России с приходом Джо Байдена на пост президента США, тем не менее Москве следует воспользоваться "пересменкой",... РИА Новости, 15.12.2020
2020-12-15T09:11
2020-12-15T09:11
выборы президента сша — 2020
антон морозов
дональд трамп
госдума рф
джо байден
москва
вашингтон (город)
сша
в мире
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МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Вашингтон может продолжить курс на сдерживание России с приходом Джо Байдена на пост президента США, тем не менее Москве следует воспользоваться "пересменкой", чтобы попытаться наладить отношения с США, сказал РИА Новости член комитета Госдумы по международным делам Антон Морозов.По итогам голосования выборщиков в понедельник демократ Джо Байден получил 306 голосов против 232 у республиканца, нынешнего главы Белого дома Дональда Трампа, который итоги выборов не признает. Результаты голосования выборщиков должен утвердить конгресс 6 января."Я думаю, что Джо Байден как яркий представитель правящего класса Америки, так называемого истеблишмента, будет руководствоваться в первую очередь интересами этого правящего класса, а именно - укреплением экономического состояния Соединенных Штатов Америки во всем мире", - сказал Морозов.Он напомнил, что поскольку Россия по-прежнему является одним из основных конкурентов для США на мировых экономических площадках, то "будет продолжена политика сдерживания влияния нашей страны и, соответственно, применение инструментов недобросовестной конкуренции".Также Морозов добавил, что, возможно, с приходом нового человека из команды Байдена в госдепартамент можно надеяться на то, что будут применяться новые подходы для выстраивания конструктивного диалога с РФ."Я считаю, нужно воспользоваться "пересменкой" и не упустить шанс на перезагрузку отношений с Америкой", - добавил он.
https://ria.ru/20201215/pobeditel-1589158766.html
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антон морозов, дональд трамп, госдума рф, джо байден, москва, вашингтон (город), сша, в мире

В Госдуме считают, что Байден продолжит курс на сдерживание России

09:11 15.12.2020
 
© AP Photo / Andrew HarnikДжо Байден во время выступления в Уилмингтоне, США
Джо Байден во время выступления в Уилмингтоне, США - РИА Новости, 1920, 15.12.2020
© AP Photo / Andrew Harnik
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МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Вашингтон может продолжить курс на сдерживание России с приходом Джо Байдена на пост президента США, тем не менее Москве следует воспользоваться "пересменкой", чтобы попытаться наладить отношения с США, сказал РИА Новости член комитета Госдумы по международным делам Антон Морозов.
По итогам голосования выборщиков в понедельник демократ Джо Байден получил 306 голосов против 232 у республиканца, нынешнего главы Белого дома Дональда Трампа, который итоги выборов не признает. Результаты голосования выборщиков должен утвердить конгресс 6 января.
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"Я думаю, что Джо Байден как яркий представитель правящего класса Америки, так называемого истеблишмента, будет руководствоваться в первую очередь интересами этого правящего класса, а именно - укреплением экономического состояния Соединенных Штатов Америки во всем мире", - сказал Морозов.
Он напомнил, что поскольку Россия по-прежнему является одним из основных конкурентов для США на мировых экономических площадках, то "будет продолжена политика сдерживания влияния нашей страны и, соответственно, применение инструментов недобросовестной конкуренции".
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Также Морозов добавил, что, возможно, с приходом нового человека из команды Байдена в госдепартамент можно надеяться на то, что будут применяться новые подходы для выстраивания конструктивного диалога с РФ.
"Я считаю, нужно воспользоваться "пересменкой" и не упустить шанс на перезагрузку отношений с Америкой", - добавил он.
 
Выборы президента США — 2020Антон МорозовДональд ТрампГосдума РФДжо БайденМоскваВашингтон (город)СШАВ мире
 
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