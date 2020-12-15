https://ria.ru/20201215/sderzhivanie-1589254949.html

В Госдуме считают, что Байден продолжит курс на сдерживание России

В Госдуме считают, что Байден продолжит курс на сдерживание России

Вашингтон может продолжить курс на сдерживание России с приходом Джо Байдена на пост президента США, тем не менее Москве следует воспользоваться "пересменкой",... РИА Новости, 15.12.2020

2020-12-15T09:11

2020-12-15T09:11

2020-12-15T09:11

выборы президента сша — 2020

антон морозов

дональд трамп

госдума рф

джо байден

москва

вашингтон (город)

сша

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/17/1585987556_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_7018521ff5d015c89c066473a6aafa42.jpg

МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Вашингтон может продолжить курс на сдерживание России с приходом Джо Байдена на пост президента США, тем не менее Москве следует воспользоваться "пересменкой", чтобы попытаться наладить отношения с США, сказал РИА Новости член комитета Госдумы по международным делам Антон Морозов.По итогам голосования выборщиков в понедельник демократ Джо Байден получил 306 голосов против 232 у республиканца, нынешнего главы Белого дома Дональда Трампа, который итоги выборов не признает. Результаты голосования выборщиков должен утвердить конгресс 6 января."Я думаю, что Джо Байден как яркий представитель правящего класса Америки, так называемого истеблишмента, будет руководствоваться в первую очередь интересами этого правящего класса, а именно - укреплением экономического состояния Соединенных Штатов Америки во всем мире", - сказал Морозов.Он напомнил, что поскольку Россия по-прежнему является одним из основных конкурентов для США на мировых экономических площадках, то "будет продолжена политика сдерживания влияния нашей страны и, соответственно, применение инструментов недобросовестной конкуренции".Также Морозов добавил, что, возможно, с приходом нового человека из команды Байдена в госдепартамент можно надеяться на то, что будут применяться новые подходы для выстраивания конструктивного диалога с РФ."Я считаю, нужно воспользоваться "пересменкой" и не упустить шанс на перезагрузку отношений с Америкой", - добавил он.

https://ria.ru/20201215/pobeditel-1589158766.html

https://ria.ru/20201215/bayden-1589253624.html

москва

вашингтон (город)

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

антон морозов, дональд трамп, госдума рф, джо байден, москва, вашингтон (город), сша, в мире