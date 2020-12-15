https://ria.ru/20201215/sderzhivanie-1589254949.html
В Госдуме считают, что Байден продолжит курс на сдерживание России
В Госдуме считают, что Байден продолжит курс на сдерживание России
Вашингтон может продолжить курс на сдерживание России с приходом Джо Байдена на пост президента США, тем не менее Москве следует воспользоваться "пересменкой",... РИА Новости, 15.12.2020
2020-12-15T09:11
2020-12-15T09:11
2020-12-15T09:11
выборы президента сша — 2020
антон морозов
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МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Вашингтон может продолжить курс на сдерживание России с приходом Джо Байдена на пост президента США, тем не менее Москве следует воспользоваться "пересменкой", чтобы попытаться наладить отношения с США, сказал РИА Новости член комитета Госдумы по международным делам Антон Морозов.По итогам голосования выборщиков в понедельник демократ Джо Байден получил 306 голосов против 232 у республиканца, нынешнего главы Белого дома Дональда Трампа, который итоги выборов не признает. Результаты голосования выборщиков должен утвердить конгресс 6 января."Я думаю, что Джо Байден как яркий представитель правящего класса Америки, так называемого истеблишмента, будет руководствоваться в первую очередь интересами этого правящего класса, а именно - укреплением экономического состояния Соединенных Штатов Америки во всем мире", - сказал Морозов.Он напомнил, что поскольку Россия по-прежнему является одним из основных конкурентов для США на мировых экономических площадках, то "будет продолжена политика сдерживания влияния нашей страны и, соответственно, применение инструментов недобросовестной конкуренции".Также Морозов добавил, что, возможно, с приходом нового человека из команды Байдена в госдепартамент можно надеяться на то, что будут применяться новые подходы для выстраивания конструктивного диалога с РФ."Я считаю, нужно воспользоваться "пересменкой" и не упустить шанс на перезагрузку отношений с Америкой", - добавил он.
https://ria.ru/20201215/pobeditel-1589158766.html
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антон морозов, дональд трамп, госдума рф, джо байден, москва, вашингтон (город), сша, в мире
МОСКВА, 15 дек - РИА Новости.
Вашингтон может продолжить курс на сдерживание России с приходом Джо Байдена
на пост президента США, тем не менее Москве следует воспользоваться "пересменкой", чтобы попытаться наладить отношения с США, сказал РИА Новости член комитета Госдумы по международным делам Антон Морозов
.
По итогам голосования выборщиков в понедельник демократ Джо Байден получил 306 голосов против 232 у республиканца, нынешнего главы Белого дома Дональда Трампа
, который итоги выборов не признает. Результаты голосования выборщиков должен утвердить конгресс 6 января.
"Я думаю, что Джо Байден как яркий представитель правящего класса Америки, так называемого истеблишмента, будет руководствоваться в первую очередь интересами этого правящего класса, а именно - укреплением экономического состояния Соединенных Штатов Америки во всем мире", - сказал Морозов.
Он напомнил, что поскольку Россия по-прежнему является одним из основных конкурентов для США на мировых экономических площадках, то "будет продолжена политика сдерживания влияния нашей страны и, соответственно, применение инструментов недобросовестной конкуренции".
Также Морозов добавил, что, возможно, с приходом нового человека из команды Байдена в госдепартамент можно надеяться на то, что будут применяться новые подходы для выстраивания конструктивного диалога с РФ.
"Я считаю, нужно воспользоваться "пересменкой" и не упустить шанс на перезагрузку отношений с Америкой", - добавил он.