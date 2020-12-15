https://ria.ru/20201215/sberbank-1589386913.html

Сбербанк спрогнозировал рост кредитных ставок из-за цифрового рубля

Сбербанк спрогнозировал рост кредитных ставок из-за цифрового рубля

В Сбербанке ожидают оттока ликвидности из банков в два-четыре триллиона рублей спустя три года после появления цифрового рубля, если он будет выпущен по одной... РИА Новости, 15.12.2020

2020-12-15T19:10

2020-12-15T19:10

2020-12-15T20:50

анатолий попов

сбербанк россии

центральный банк рф (цб рф)

технологии

экономика

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МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. В Сбербанке ожидают оттока ликвидности из банков в два-четыре триллиона рублей спустя три года после появления цифрового рубля, если он будет выпущен по одной из предлагаемых ЦБ моделей. Это может привести к дефициту ликвидности в секторе и росту кредитных ставок, заявил зампред правления Сбербанка Анатолий Попов.При этом он отметил, что появление цифровой российской валюты актуально, поскольку она отлично подходит, чтобы встроится в новые механизмы расчетов с использованием технологии блокчейн.По словам Попова, при введении цифрового рубля в соответствии с предложенными регулятором моделями ликвидность перейдет в Банк России. Именно этот институт будет выпускать заниматься эмиссией цифрового рубля и обслуживанием связанных с ним транзакций."Другими словами, кошельки как для граждан, так и для компаний с цифровым рублем будут находиться непосредственно в Банке России. И это движение к так называемой одноуровневой банковской системе", — рассказал он.Он напомнил, что внесенные клиентами средства используются банками для кредитов, а выданное финансирование, как правило, зачисляют на расчетные счета, что позволяет ликвидности не выходить за периметр банка. Именно поэтому в Сбербанке прогнозируют, что на рынке может возникнуть дефицит ликвидности, когда часть средств будет переводиться в цифровой рубль. В свою очередь, это, по словам Попова, может привести к росту ставок.В октябре Банк России сообщал, что проводит оценку возможности выпуска цифрового рубля и считает необходимым активно и глубоко проработать этот вопрос, чтобы быть готовым своевременно выпустить цифровой рубль, когда это станет необходимо для экономики. Всего регулятор предложил четыре модели выпуска цифровой валюты. При этом Попов в конце ноября предложил пятую модель: распространить преимущества цифровых рублей, такие как автоматизация контроля их целевого расходования, на все безналичные рубли, и сделать все безналичные рубли цифровыми.

https://ria.ru/20201210/valyuty-1588683068.html

https://ria.ru/20201207/vklady-1588099145.html

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анатолий попов, сбербанк россии, центральный банк рф (цб рф), технологии, экономика