Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20201215/sberbank-1589386913.html
Сбербанк спрогнозировал рост кредитных ставок из-за цифрового рубля
Сбербанк спрогнозировал рост кредитных ставок из-за цифрового рубля
В Сбербанке ожидают оттока ликвидности из банков в два-четыре триллиона рублей спустя три года после появления цифрового рубля, если он будет выпущен по одной... РИА Новости, 15.12.2020
2020-12-15T19:10
2020-12-15T20:50
анатолий попов
сбербанк россии
центральный банк рф (цб рф)
технологии
экономика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/09/1c/1577882107_0:132:2479:1526_1920x0_80_0_0_6121aa7dde6d0c787d70b0e1cd08a273.jpg
МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. В Сбербанке ожидают оттока ликвидности из банков в два-четыре триллиона рублей спустя три года после появления цифрового рубля, если он будет выпущен по одной из предлагаемых ЦБ моделей. Это может привести к дефициту ликвидности в секторе и росту кредитных ставок, заявил зампред правления Сбербанка Анатолий Попов.При этом он отметил, что появление цифровой российской валюты актуально, поскольку она отлично подходит, чтобы встроится в новые механизмы расчетов с использованием технологии блокчейн.По словам Попова, при введении цифрового рубля в соответствии с предложенными регулятором моделями ликвидность перейдет в Банк России. Именно этот институт будет выпускать заниматься эмиссией цифрового рубля и обслуживанием связанных с ним транзакций."Другими словами, кошельки как для граждан, так и для компаний с цифровым рублем будут находиться непосредственно в Банке России. И это движение к так называемой одноуровневой банковской системе", — рассказал он.Он напомнил, что внесенные клиентами средства используются банками для кредитов, а выданное финансирование, как правило, зачисляют на расчетные счета, что позволяет ликвидности не выходить за периметр банка. Именно поэтому в Сбербанке прогнозируют, что на рынке может возникнуть дефицит ликвидности, когда часть средств будет переводиться в цифровой рубль. В свою очередь, это, по словам Попова, может привести к росту ставок.В октябре Банк России сообщал, что проводит оценку возможности выпуска цифрового рубля и считает необходимым активно и глубоко проработать этот вопрос, чтобы быть готовым своевременно выпустить цифровой рубль, когда это станет необходимо для экономики. Всего регулятор предложил четыре модели выпуска цифровой валюты. При этом Попов в конце ноября предложил пятую модель: распространить преимущества цифровых рублей, такие как автоматизация контроля их целевого расходования, на все безналичные рубли, и сделать все безналичные рубли цифровыми.
https://ria.ru/20201210/valyuty-1588683068.html
https://ria.ru/20201207/vklady-1588099145.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/09/1c/1577882107_0:0:2421:1815_1920x0_80_0_0_9edea9a41548184a367f8870d9a7854d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
анатолий попов, сбербанк россии, центральный банк рф (цб рф), технологии, экономика

Сбербанк спрогнозировал рост кредитных ставок из-за цифрового рубля

19:10 15.12.2020 (обновлено: 20:50 15.12.2020)
 
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкДевушка возле первого офиса Сбербанка в новом формате, открывшегося на Цветном бульваре в Москве
Девушка возле первого офиса Сбербанка в новом формате, открывшегося на Цветном бульваре в Москве - РИА Новости, 1920, 15.12.2020
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. В Сбербанке ожидают оттока ликвидности из банков в два-четыре триллиона рублей спустя три года после появления цифрового рубля, если он будет выпущен по одной из предлагаемых ЦБ моделей. Это может привести к дефициту ликвидности в секторе и росту кредитных ставок, заявил зампред правления Сбербанка Анатолий Попов.

"Мы считаем, что обсуждаемые сейчас модели развития цифровой валюты имеют ряд серьезных недостатков и ограничивают деятельность коммерческих банков", — рассказал Попов на пресс-конференции.

При этом он отметил, что появление цифровой российской валюты актуально, поскольку она отлично подходит, чтобы встроится в новые механизмы расчетов с использованием технологии блокчейн.
По словам Попова, при введении цифрового рубля в соответствии с предложенными регулятором моделями ликвидность перейдет в Банк России. Именно этот институт будет выпускать заниматься эмиссией цифрового рубля и обслуживанием связанных с ним транзакций.
"Другими словами, кошельки как для граждан, так и для компаний с цифровым рублем будут находиться непосредственно в Банке России. И это движение к так называемой одноуровневой банковской системе", — рассказал он.
Криптовалюта - РИА Новости, 1920, 10.12.2020
10 декабря, 21:33
Банк России объяснил, чем цифровой рубль отличается от криптовалюты
Он напомнил, что внесенные клиентами средства используются банками для кредитов, а выданное финансирование, как правило, зачисляют на расчетные счета, что позволяет ликвидности не выходить за периметр банка. Именно поэтому в Сбербанке прогнозируют, что на рынке может возникнуть дефицит ликвидности, когда часть средств будет переводиться в цифровой рубль. В свою очередь, это, по словам Попова, может привести к росту ставок.
В октябре Банк России сообщал, что проводит оценку возможности выпуска цифрового рубля и считает необходимым активно и глубоко проработать этот вопрос, чтобы быть готовым своевременно выпустить цифровой рубль, когда это станет необходимо для экономики. Всего регулятор предложил четыре модели выпуска цифровой валюты. При этом Попов в конце ноября предложил пятую модель: распространить преимущества цифровых рублей, такие как автоматизация контроля их целевого расходования, на все безналичные рубли, и сделать все безналичные рубли цифровыми.
Первый офис Сбербанка в новом формате, открывшийся на Цветном бульваре в Москве - РИА Новости, 1920, 07.12.2020
7 декабря, 20:17
Сбербанк рассказал о перетоке средств россиян с вкладов в текущие счета
 
Анатолий ПоповСбербанк РоссииЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)ТехнологииЭкономика
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:58Кузбасс получит еще 55,2 млн рублей на бесплатные лекарства от COVID-19
08:51Рогозин рассказал о супертяжелой ракете в два раза мощнее "Протона"
08:50Рогозин рассказал о пусках "Ангары" в 2021 году
08:31В Японии обнаружили два новых очага птичьего гриппа
08:24В России используют новую технологию при переписи населения
08:22Банки рассказали, какими льготами пользовались в пандемию
08:15Индонезия продлила испытания китайской вакцины от COVID-19
08:12Москвичей предупредили о девятибалльных пробках
08:08Названы самые высокооплачиваемые вакансии в Москве
08:04В Москве более пяти тысяч пациентов получили плазму с антителами к COVID
07:49Москвичей в среду ожидает облачная погода без существенных осадков
07:40Названа возможная причина гибели рабочего в депо в Хакасии
07:23После ДТП с автобусом в Кузбассе госпитализировали пятерых пострадавших
07:19В Кузбассе перевернулся служебный автобус, пострадали восемь человек
07:05Названы самые угоняемые автомобили в России
07:01Глава Приморья рассказал, у кого в регионе будет выходной 31 декабря
06:40Сотрудницу челябинского Минздрава задержали по подозрению во взятках
06:40Экс-помощница Трампа дала Байдену совет насчет отношений с Россией
06:34В Красноярске завели дело после резонансного избиения женщины в подъезде
06:07Эксперт рассказала, как избежать новых пиков коронавируса в России
Лента новостейМолния