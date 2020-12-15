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Сапсанов, изъятых полицией из квартиры в Москве, могут вернуть в ЯНАО
Сапсанов, изъятых полицией из квартиры в Москве, могут вернуть в ЯНАО
Сапсанов, которых полицейские изъяли из московской квартиры, скорее всего, отправят в место отлова - Ямало-Ненецкий автономный округ, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 17.12.2020
2020-12-15T12:47
2020-12-17T17:49
москва сегодня: мегаполис для жизни
департамент природопользования и охраны окружающей среды г. москвы
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МОСКВА, 15 дек — РИА Новости. Сапсанов, которых полицейские изъяли из московской квартиры, скорее всего, отправят в место отлова - Ямало-Ненецкий автономный округ, сообщил РИА Новости начальник отдела сохранения биоразнообразия столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды Сергей Бурмистров.Ранее в СМИ появилась информация, что полицейские задержали мужчину, который, не имея соответствующего разрешения, отловил трех самок сапсанов на территории их естественного обитания в Ямало-Ненецком автономном округе. После этого подозреваемый перевез птиц в свою московскую квартиру с целью их дальнейшей продажи."Если все правильно, то здесь выпускать нельзя, потому что здесь своя популяция. Они различаются. Обычно выпуск делается в месте изъятия, в том ареале, где они обитают. Это обычная практика, так делается регулярно", - заявил Бурмистров.По его словам, обычно сапсаны, изъятые у москвичей, направляются в "ВНИИ Экология".
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департамент природопользования и охраны окружающей среды г. москвы

Сапсанов, изъятых полицией из квартиры в Москве, могут вернуть в ЯНАО

12:47 15.12.2020 (обновлено: 17:49 17.12.2020)
 
© РИА Новости / А. Соломонов / Перейти в фотобанкСокол сапсан в зоопитомнике
Сокол сапсан в зоопитомнике - РИА Новости, 1920, 15.12.2020
© РИА Новости / А. Соломонов
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МОСКВА, 15 дек — РИА Новости. Сапсанов, которых полицейские изъяли из московской квартиры, скорее всего, отправят в место отлова - Ямало-Ненецкий автономный округ, сообщил РИА Новости начальник отдела сохранения биоразнообразия столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды Сергей Бурмистров.
Ранее в СМИ появилась информация, что полицейские задержали мужчину, который, не имея соответствующего разрешения, отловил трех самок сапсанов на территории их естественного обитания в Ямало-Ненецком автономном округе. После этого подозреваемый перевез птиц в свою московскую квартиру с целью их дальнейшей продажи.
"Если все правильно, то здесь выпускать нельзя, потому что здесь своя популяция. Они различаются. Обычно выпуск делается в месте изъятия, в том ареале, где они обитают. Это обычная практика, так делается регулярно", - заявил Бурмистров.
По его словам, обычно сапсаны, изъятые у москвичей, направляются в "ВНИИ Экология".
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