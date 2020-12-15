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Сапсанов, изъятых полицией из квартиры в Москве, могут вернуть в ЯНАО
Сапсанов, изъятых полицией из квартиры в Москве, могут вернуть в ЯНАО
Сапсанов, которых полицейские изъяли из московской квартиры, скорее всего, отправят в место отлова - Ямало-Ненецкий автономный округ, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 17.12.2020
2020-12-15T12:47
2020-12-15T12:47
2020-12-17T17:49
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департамент природопользования и охраны окружающей среды г. москвы
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МОСКВА, 15 дек — РИА Новости. Сапсанов, которых полицейские изъяли из московской квартиры, скорее всего, отправят в место отлова - Ямало-Ненецкий автономный округ, сообщил РИА Новости начальник отдела сохранения биоразнообразия столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды Сергей Бурмистров.Ранее в СМИ появилась информация, что полицейские задержали мужчину, который, не имея соответствующего разрешения, отловил трех самок сапсанов на территории их естественного обитания в Ямало-Ненецком автономном округе. После этого подозреваемый перевез птиц в свою московскую квартиру с целью их дальнейшей продажи."Если все правильно, то здесь выпускать нельзя, потому что здесь своя популяция. Они различаются. Обычно выпуск делается в месте изъятия, в том ареале, где они обитают. Это обычная практика, так делается регулярно", - заявил Бурмистров.По его словам, обычно сапсаны, изъятые у москвичей, направляются в "ВНИИ Экология".
https://ria.ru/20201210/ptitsy-1588233278.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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департамент природопользования и охраны окружающей среды г. москвы