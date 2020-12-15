https://ria.ru/20201215/sapsany-1589763133.html

Сапсанов, изъятых полицией из квартиры в Москве, могут вернуть в ЯНАО

Сапсанов, изъятых полицией из квартиры в Москве, могут вернуть в ЯНАО

Сапсанов, которых полицейские изъяли из московской квартиры, скорее всего, отправят в место отлова - Ямало-Ненецкий автономный округ, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 17.12.2020

2020-12-15T12:47

2020-12-15T12:47

2020-12-17T17:49

москва сегодня: мегаполис для жизни

департамент природопользования и охраны окружающей среды г. москвы

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/36951/05/369510567_0:158:2996:1843_1920x0_80_0_0_f4ffb0fad894aa413ab2ba3ca978b2c0.jpg

МОСКВА, 15 дек — РИА Новости. Сапсанов, которых полицейские изъяли из московской квартиры, скорее всего, отправят в место отлова - Ямало-Ненецкий автономный округ, сообщил РИА Новости начальник отдела сохранения биоразнообразия столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды Сергей Бурмистров.Ранее в СМИ появилась информация, что полицейские задержали мужчину, который, не имея соответствующего разрешения, отловил трех самок сапсанов на территории их естественного обитания в Ямало-Ненецком автономном округе. После этого подозреваемый перевез птиц в свою московскую квартиру с целью их дальнейшей продажи."Если все правильно, то здесь выпускать нельзя, потому что здесь своя популяция. Они различаются. Обычно выпуск делается в месте изъятия, в том ареале, где они обитают. Это обычная практика, так делается регулярно", - заявил Бурмистров.По его словам, обычно сапсаны, изъятые у москвичей, направляются в "ВНИИ Экология".

https://ria.ru/20201210/ptitsy-1588233278.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

департамент природопользования и охраны окружающей среды г. москвы