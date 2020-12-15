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В Минобороны Турции оценили влияние санкций США на союз двух стран
В Минобороны Турции оценили влияние санкций США на союз двух стран
Санкции, введенные США против Турции из-за приобретения ею российских систем ПВО С-400, нанесли серьезный удар по ценностям союза двух стран, заявил глава... РИА Новости, 15.12.2020
2020-12-15T15:31
2020-12-15T15:32
майк помпео
министерство финансов сша
с-400 «триумф»
f-35
турция
в мире
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АНКАРА, 15 дек - РИА Новости. Санкции, введенные США против Турции из-за приобретения ею российских систем ПВО С-400, нанесли серьезный удар по ценностям союза двух стран, заявил глава минобороны республики Хулуси Акар.США ввели санкции против секретариата оборонной промышленности Турции и его главы Исмаила Демира, а также против еще трех физических лиц в Турции "в связи с Россией", сообщило министерство финансов США. Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что США будут в полной мере реализовывать санкции по закону "О противодействии противникам Америки через санкции" (CAATSA) за сотрудничество третьих стран с оборонным сектором России.Поставки новейших российских систем ПВО С-400, вызвавшие кризис в отношениях Турции с США, начались в середине июля 2019 года. Вашингтон требовал отказаться от сделки и взамен приобрести американские комплексы Patriot, грозя задержать или вообще отменить продажу Турции новейших истребителей F-35, а также ввести санкции в соответствии с CAATSA (закон "О противодействии противникам Америки посредством санкций"). Анкара отказалась идти на уступки и продолжила переговоры о дополнительной партии С-400.
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майк помпео, министерство финансов сша, с-400 «триумф», f-35, турция, в мире

В Минобороны Турции оценили влияние санкций США на союз двух стран

15:31 15.12.2020 (обновлено: 15:32 15.12.2020)
 
© AP PhotoМинистр обороны Турции Хулуси Акар во время выступления в военном штабе недалеко от сирийской границы в Хатае
Министр обороны Турции Хулуси Акар во время выступления в военном штабе недалеко от сирийской границы в Хатае - РИА Новости, 1920, 15.12.2020
© AP Photo
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АНКАРА, 15 дек - РИА Новости. Санкции, введенные США против Турции из-за приобретения ею российских систем ПВО С-400, нанесли серьезный удар по ценностям союза двух стран, заявил глава минобороны республики Хулуси Акар.
США ввели санкции против секретариата оборонной промышленности Турции и его главы Исмаила Демира, а также против еще трех физических лиц в Турции "в связи с Россией", сообщило министерство финансов США. Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что США будут в полной мере реализовывать санкции по закону "О противодействии противникам Америки через санкции" (CAATSA) за сотрудничество третьих стран с оборонным сектором России.
"Мы осуждаем решение США по санкциям, несовместимое с нашими союзническими отношениями, нынешними военными и политическими реалиями. Это нанесло серьезный удар по ценностям, на которых основывается наш союз", - цитирует Акара агентство Anadolu.
Поставки новейших российских систем ПВО С-400, вызвавшие кризис в отношениях Турции с США, начались в середине июля 2019 года. Вашингтон требовал отказаться от сделки и взамен приобрести американские комплексы Patriot, грозя задержать или вообще отменить продажу Турции новейших истребителей F-35, а также ввести санкции в соответствии с CAATSA (закон "О противодействии противникам Америки посредством санкций"). Анкара отказалась идти на уступки и продолжила переговоры о дополнительной партии С-400.
Зенитная ракетная система С-400 - РИА Новости, 1920, 15.12.2020
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