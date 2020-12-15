https://ria.ru/20201215/sanktsii-1589345803.html

В Минобороны Турции оценили влияние санкций США на союз двух стран

В Минобороны Турции оценили влияние санкций США на союз двух стран

Санкции, введенные США против Турции из-за приобретения ею российских систем ПВО С-400, нанесли серьезный удар по ценностям союза двух стран, заявил глава... РИА Новости, 15.12.2020

2020-12-15T15:31

2020-12-15T15:31

2020-12-15T15:32

майк помпео

министерство финансов сша

с-400 «триумф»

f-35

турция

в мире

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АНКАРА, 15 дек - РИА Новости. Санкции, введенные США против Турции из-за приобретения ею российских систем ПВО С-400, нанесли серьезный удар по ценностям союза двух стран, заявил глава минобороны республики Хулуси Акар.США ввели санкции против секретариата оборонной промышленности Турции и его главы Исмаила Демира, а также против еще трех физических лиц в Турции "в связи с Россией", сообщило министерство финансов США. Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что США будут в полной мере реализовывать санкции по закону "О противодействии противникам Америки через санкции" (CAATSA) за сотрудничество третьих стран с оборонным сектором России.Поставки новейших российских систем ПВО С-400, вызвавшие кризис в отношениях Турции с США, начались в середине июля 2019 года. Вашингтон требовал отказаться от сделки и взамен приобрести американские комплексы Patriot, грозя задержать или вообще отменить продажу Турции новейших истребителей F-35, а также ввести санкции в соответствии с CAATSA (закон "О противодействии противникам Америки посредством санкций"). Анкара отказалась идти на уступки и продолжила переговоры о дополнительной партии С-400.

https://ria.ru/20201215/otkaz-1589283239.html

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майк помпео, министерство финансов сша, с-400 «триумф», f-35, турция, в мире