В Минобороны Турции оценили влияние санкций США на союз двух стран
15:31 15.12.2020 (обновлено: 15:32 15.12.2020)
© AP PhotoМинистр обороны Турции Хулуси Акар во время выступления в военном штабе недалеко от сирийской границы в Хатае
© AP Photo
США ввели санкции против секретариата оборонной промышленности Турции и его главы Исмаила Демира, а также против еще трех физических лиц в Турции "в связи с Россией", сообщило министерство финансов США. Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что США будут в полной мере реализовывать санкции по закону "О противодействии противникам Америки через санкции" (CAATSA) за сотрудничество третьих стран с оборонным сектором России.
"Мы осуждаем решение США по санкциям, несовместимое с нашими союзническими отношениями, нынешними военными и политическими реалиями. Это нанесло серьезный удар по ценностям, на которых основывается наш союз", - цитирует Акара агентство Anadolu.
Поставки новейших российских систем ПВО С-400, вызвавшие кризис в отношениях Турции с США, начались в середине июля 2019 года. Вашингтон требовал отказаться от сделки и взамен приобрести американские комплексы Patriot, грозя задержать или вообще отменить продажу Турции новейших истребителей F-35, а также ввести санкции в соответствии с CAATSA (закон "О противодействии противникам Америки посредством санкций"). Анкара отказалась идти на уступки и продолжила переговоры о дополнительной партии С-400.