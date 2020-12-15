https://ria.ru/20201215/sanktsii-1589260371.html

Турецкая оппозиция призвала ускорить внедрение С-400 после санкций США

Турецкая оппозиция призвала ускорить внедрение С-400 после санкций США

Приобретенные Турцией у РФ системы ПВО С-400 необходимо как можно скорее поставить на боевое дежурство после введения санкций США, говорится в полученном РИА... РИА Новости, 15.12.2020

2020-12-15T09:49

2020-12-15T09:49

2020-12-15T09:49

майк помпео

исмаил демир

министерство финансов сша

сергей лавров

с-400 «триумф»

нато

f-35

турция

вашингтон (город)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/153017/57/1530175743_0:3:1036:586_1920x0_80_0_0_bde4b0e29414cc58f7b5e59c047a0a5e.jpg

АНКАРА, 15 дек - РИА Новости. Приобретенные Турцией у РФ системы ПВО С-400 необходимо как можно скорее поставить на боевое дежурство после введения санкций США, говорится в полученном РИА Новости заявлении депутата турецкого парламента от основной оппозиционной Народно-республиканской партии, пресс-секретаря комиссии по международным делам Унала Чевикёза.США ввели санкции против секретариата оборонной промышленности Турции и его главы Исмаила Демира, а также против еще трех физических лиц в Турции "в связи с Россией", сообщило министерство финансов США. Госсекретарь Майк Помпео заявил, что США будут в полной мере реализовывать санкции по закону "О противодействии противникам Америки через санкции" (CAATSA) за сотрудничество третьих стран с оборонным сектором России. Как заявил глава МИД РФ Сергей Лавров эти санкции не стали сюрпризом, это очередное проявление аррогантного отношения к международному праву, нелегитимных мер "налево и направо"."Ожидалось, что шаги по укреплению обороны нашей страны, одной из самых важных стран НАТО, будут рассматриваться как мера для укрепления самого альянса. Турция была вынуждена купить системы С-400 и использовала свое предпочтение в этом направлении. То, что нужно сделать сейчас, - как можно скорее использовать эти системы, в которые вложено 2,5 миллиарда долларов", - говорится в заявлении депутата.Поставки новейших российских систем ПВО С-400, вызвавшие кризис в отношениях Турции с США, начались в середине июля 2019 года. Вашингтон требовал отказаться от сделки и взамен приобрести американские комплексы Patriot, грозя задержать или вообще отменить продажу Турции новейших истребителей F-35, а также ввести санкции в соответствии с CAATSA (закон "О противодействии противникам Америки посредством санкций"). Анкара отказалась идти на уступки и продолжила переговоры о дополнительной партии С-400.

https://ria.ru/20201214/deystviya-1589225801.html

https://ria.ru/20201214/sanktsii-1589224836.html

турция

вашингтон (город)

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

майк помпео, исмаил демир, министерство финансов сша, сергей лавров, с-400 «триумф», нато, f-35, турция, вашингтон (город), сша, в мире