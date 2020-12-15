Турецкая оппозиция призвала ускорить внедрение С-400 после санкций США
АНКАРА, 15 дек - РИА Новости. Приобретенные Турцией у РФ системы ПВО С-400 необходимо как можно скорее поставить на боевое дежурство после введения санкций США, говорится в полученном РИА Новости заявлении депутата турецкого парламента от основной оппозиционной Народно-республиканской партии, пресс-секретаря комиссии по международным делам Унала Чевикёза.
США ввели санкции против секретариата оборонной промышленности Турции и его главы Исмаила Демира, а также против еще трех физических лиц в Турции "в связи с Россией", сообщило министерство финансов США. Госсекретарь Майк Помпео заявил, что США будут в полной мере реализовывать санкции по закону "О противодействии противникам Америки через санкции" (CAATSA) за сотрудничество третьих стран с оборонным сектором России. Как заявил глава МИД РФ Сергей Лавров эти санкции не стали сюрпризом, это очередное проявление аррогантного отношения к международному праву, нелегитимных мер "налево и направо".
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"Ожидалось, что шаги по укреплению обороны нашей страны, одной из самых важных стран НАТО, будут рассматриваться как мера для укрепления самого альянса. Турция была вынуждена купить системы С-400 и использовала свое предпочтение в этом направлении. То, что нужно сделать сейчас, - как можно скорее использовать эти системы, в которые вложено 2,5 миллиарда долларов", - говорится в заявлении депутата.
Поставки новейших российских систем ПВО С-400, вызвавшие кризис в отношениях Турции с США, начались в середине июля 2019 года. Вашингтон требовал отказаться от сделки и взамен приобрести американские комплексы Patriot, грозя задержать или вообще отменить продажу Турции новейших истребителей F-35, а также ввести санкции в соответствии с CAATSA (закон "О противодействии противникам Америки посредством санкций"). Анкара отказалась идти на уступки и продолжила переговоры о дополнительной партии С-400.
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