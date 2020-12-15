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Вице-премьер Борисов назвал конкурентные преимущества самолета МС-21

Вице-премьер Борисов назвал конкурентные преимущества самолета МС-21

Вице-премьер РФ Юрий Борисов заявил, что новшества, примененные при создании самолета МС-21, дают ему конкурентные преимущества. РИА Новости, 15.12.2020

2020-12-15T09:56

2020-12-15T09:56

2020-12-15T09:56

россия

иркутский авиационный завод

юрий борисов (вице-премьер)

мс-21

ростех

экономика

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МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Вице-премьер РФ Юрий Борисов заявил, что новшества, примененные при создании самолета МС-21, дают ему конкурентные преимущества.Сегодня "Ростех" сообщил, что МС-21-310 с российскими двигателями ПД-14 совершил первый полет. Его продолжительность составила 1 час 25 минут. Полетное задание предусматривало проверки режимов работы силовой установки, устойчивости и управляемости самолета, а также функционирования его систем.Полет лайнера с первым с начала 90-х годов полностью российским гражданским двигателем вице-премьер назвал доказательством "нашей способности создавать высокотехнологичную конкурентоспособную гражданскую технику даже в условиях серьезных рыночных и технологических вызовов".Ранее правительство Иркутской области сообщило, что до 2025 года планируется выпустить от 36 до 45 МС-21. Самолеты собирают на мощностях Иркутского авиационного завода.

россия

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Первый полет МС-21-310 с новыми российскими двигателями Время первого полета МС-21-310 с новыми российскими двигателями составила 1 час 25 минут, сообщили в Ростехе «Этот полет – результат объединения двух важнейших программ гражданского авиастроения России – самолета МС-21 и двигателя ПД-14. Усилиями ученых, конструкторов, инженеров, рабочих создается лайнер нового поколения, который возвращает нашу страну в высшую лигу мировой авиации»: Самолет МС-21-310 с российскими двигателями ПД-14 совершил первый полет 2020-12-15T09:56 true PT0M31S

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