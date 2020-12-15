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Вице-премьер Борисов назвал конкурентные преимущества самолета МС-21
Вице-премьер Борисов назвал конкурентные преимущества самолета МС-21
Вице-премьер РФ Юрий Борисов заявил, что новшества, примененные при создании самолета МС-21, дают ему конкурентные преимущества. РИА Новости, 15.12.2020
2020-12-15T09:56
2020-12-15T09:56
россия
иркутский авиационный завод
юрий борисов (вице-премьер)
мс-21
ростех
экономика
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МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Вице-премьер РФ Юрий Борисов заявил, что новшества, примененные при создании самолета МС-21, дают ему конкурентные преимущества.Сегодня "Ростех" сообщил, что МС-21-310 с российскими двигателями ПД-14 совершил первый полет. Его продолжительность составила 1 час 25 минут. Полетное задание предусматривало проверки режимов работы силовой установки, устойчивости и управляемости самолета, а также функционирования его систем.Полет лайнера с первым с начала 90-х годов полностью российским гражданским двигателем вице-премьер назвал доказательством "нашей способности создавать высокотехнологичную конкурентоспособную гражданскую технику даже в условиях серьезных рыночных и технологических вызовов".Ранее правительство Иркутской области сообщило, что до 2025 года планируется выпустить от 36 до 45 МС-21. Самолеты собирают на мощностях Иркутского авиационного завода.
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Первый полет МС-21-310 с новыми российскими двигателями
Время первого полета МС-21-310 с новыми российскими двигателями составила 1 час 25 минут, сообщили в Ростехе «Этот полет – результат объединения двух важнейших программ гражданского авиастроения России – самолета МС-21 и двигателя ПД-14. Усилиями ученых, конструкторов, инженеров, рабочих создается лайнер нового поколения, который возвращает нашу страну в высшую лигу мировой авиации»: Самолет МС-21-310 с российскими двигателями ПД-14 совершил первый полет
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видео, россия, иркутский авиационный завод, юрий борисов (вице-премьер), мс-21, ростех, экономика
Вице-премьер Борисов назвал конкурентные преимущества самолета МС-21
МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Вице-премьер РФ Юрий Борисов заявил, что новшества, примененные при создании самолета МС-21, дают ему конкурентные преимущества.
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Вице-премьер Борисов назвал конкурентные преимущества самолета МС-21

09:56 15.12.2020
 
© Фото : Объединенная авиастроительная корпорацияПервый самолет МС-21-310 с двигателями ПД-14
Первый самолет МС-21-310 с двигателями ПД-14 - РИА Новости, 1920, 15.12.2020
© Фото : Объединенная авиастроительная корпорация
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МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Вице-премьер РФ Юрий Борисов заявил, что новшества, примененные при создании самолета МС-21, дают ему конкурентные преимущества.
Сегодня "Ростех" сообщил, что МС-21-310 с российскими двигателями ПД-14 совершил первый полет. Его продолжительность составила 1 час 25 минут. Полетное задание предусматривало проверки режимов работы силовой установки, устойчивости и управляемости самолета, а также функционирования его систем.
"МС-21 – знаковый проект российского авиапрома. Системы последнего поколения, активное применение композитных материалов, комфортабельный салон дают этому самолету существенные преимущества на конкурентном рынке", - сказал Борисов журналистам.
Полет лайнера с первым с начала 90-х годов полностью российским гражданским двигателем вице-премьер назвал доказательством "нашей способности создавать высокотехнологичную конкурентоспособную гражданскую технику даже в условиях серьезных рыночных и технологических вызовов".
Ранее правительство Иркутской области сообщило, что до 2025 года планируется выпустить от 36 до 45 МС-21. Самолеты собирают на мощностях Иркутского авиационного завода.
 
РоссияИркутский авиационный заводЮрий Борисов (вице-премьер)МС-21РостехЭкономика
 
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