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Самолет МС-21 с российскими двигателями ПД-14 совершил первый полет
Самолет МС-21 с российскими двигателями ПД-14 совершил первый полет
Самолет МС-21-310 с российскими двигателями ПД-14 совершил первый полет, сообщили РИА Новости в пресс-службе "Ростеха". РИА Новости, 15.12.2020
2020-12-15T08:41
2020-12-15T10:28
россия
иркутский авиационный завод
мс-21
ростех
иркут (корпорация)
экономика
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МОСКВА, 15 дек — РИА Новости. Самолет МС-21-310 с российскими двигателями ПД-14 совершил первый полет, сообщили РИА Новости в пресс-службе "Ростеха".Мероприятие состоялось во вторник на аэродроме Иркутского авиационного завода — филиала корпорации "Иркут", которая входит в ОАК "Ростеха"."Сегодня &lt;...&gt; видим в действии результат последовательной государственной политики в области развития высокотехнологичных отраслей. У нас сформировалось новое поколение конструкторов и производственников", — процитировали в пресс-службе главу Минпромторга России Дениса Мантурова.Продолжительность полета составила 1 час 25 минут. Самолет пилотировал экипаж в составе летчиков-испытателей Василия Севастьянова, Андрея Воропаева и инженера-испытателя Александра Соловьева. Они проверили режимы работы силовой установки, устойчивость и управляемость самолета, а также функционирование всех систем."Этот полет — результат объединения двух важнейших программ гражданского авиастроения России — самолета МС-21 и двигателя ПД-14. Усилиями ученых, конструкторов, инженеров, рабочих создается лайнер нового поколения, который возвращает нашу страну в высшую лигу мировой авиации", — приводятся в сообщении слова гендиректора "Ростеха" Сергея Чемезова.МС-21-300 — ближне- и среднемагистральный пассажирский самолет нового поколения вместимостью от 150 до 211 пассажиров. Первый полет совершил 28 мая 2017 года. Завершение сертификации запланировано на 2020-й, запуск серийного производства — на 2021-й. Первым эксплуатантом нового воздушного судна, предположительно, станет "Аэрофлот". Ранее лайнер проходил испытания с иностранными двигателями PW1400G фирмы Pratt &amp; Whitney.
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россия, иркутский авиационный завод, мс-21, ростех, иркут (корпорация), экономика

Самолет МС-21 с российскими двигателями ПД-14 совершил первый полет

08:41 15.12.2020 (обновлено: 10:28 15.12.2020)
 
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкСамолет МС-21-310, оснащенный новыми российскими двигателями ПД-14, взлетает с аэродрома Иркутского авиационного завода
Самолет МС-21-310, оснащенный новыми российскими двигателями ПД-14, взлетает с аэродрома Иркутского авиационного завода - РИА Новости, 1920, 15.12.2020
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 15 дек — РИА Новости. Самолет МС-21-310 с российскими двигателями ПД-14 совершил первый полет, сообщили РИА Новости в пресс-службе "Ростеха".
Мероприятие состоялось во вторник на аэродроме Иркутского авиационного завода — филиала корпорации "Иркут", которая входит в ОАК "Ростеха".
"Сегодня <...> видим в действии результат последовательной государственной политики в области развития высокотехнологичных отраслей. У нас сформировалось новое поколение конструкторов и производственников", — процитировали в пресс-службе главу Минпромторга России Дениса Мантурова.
Продолжительность полета составила 1 час 25 минут. Самолет пилотировал экипаж в составе летчиков-испытателей Василия Севастьянова, Андрея Воропаева и инженера-испытателя Александра Соловьева. Они проверили режимы работы силовой установки, устойчивость и управляемость самолета, а также функционирование всех систем.
"Этот полет — результат объединения двух важнейших программ гражданского авиастроения России — самолета МС-21 и двигателя ПД-14. Усилиями ученых, конструкторов, инженеров, рабочих создается лайнер нового поколения, который возвращает нашу страну в высшую лигу мировой авиации", — приводятся в сообщении слова гендиректора "Ростеха" Сергея Чемезова.
МС-21-300 — ближне- и среднемагистральный пассажирский самолет нового поколения вместимостью от 150 до 211 пассажиров. Первый полет совершил 28 мая 2017 года. Завершение сертификации запланировано на 2020-й, запуск серийного производства — на 2021-й. Первым эксплуатантом нового воздушного судна, предположительно, станет "Аэрофлот". Ранее лайнер проходил испытания с иностранными двигателями PW1400G фирмы Pratt & Whitney.
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