https://ria.ru/20201215/samolet-1589252517.html

Самолет МС-21 с российскими двигателями ПД-14 совершил первый полет

Самолет МС-21 с российскими двигателями ПД-14 совершил первый полет

Самолет МС-21-310 с российскими двигателями ПД-14 совершил первый полет, сообщили РИА Новости в пресс-службе "Ростеха". РИА Новости, 15.12.2020

2020-12-15T08:41

2020-12-15T08:41

2020-12-15T10:28

россия

иркутский авиационный завод

мс-21

ростех

иркут (корпорация)

экономика

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МОСКВА, 15 дек — РИА Новости. Самолет МС-21-310 с российскими двигателями ПД-14 совершил первый полет, сообщили РИА Новости в пресс-службе "Ростеха".Мероприятие состоялось во вторник на аэродроме Иркутского авиационного завода — филиала корпорации "Иркут", которая входит в ОАК "Ростеха"."Сегодня <...> видим в действии результат последовательной государственной политики в области развития высокотехнологичных отраслей. У нас сформировалось новое поколение конструкторов и производственников", — процитировали в пресс-службе главу Минпромторга России Дениса Мантурова.Продолжительность полета составила 1 час 25 минут. Самолет пилотировал экипаж в составе летчиков-испытателей Василия Севастьянова, Андрея Воропаева и инженера-испытателя Александра Соловьева. Они проверили режимы работы силовой установки, устойчивость и управляемость самолета, а также функционирование всех систем."Этот полет — результат объединения двух важнейших программ гражданского авиастроения России — самолета МС-21 и двигателя ПД-14. Усилиями ученых, конструкторов, инженеров, рабочих создается лайнер нового поколения, который возвращает нашу страну в высшую лигу мировой авиации", — приводятся в сообщении слова гендиректора "Ростеха" Сергея Чемезова.МС-21-300 — ближне- и среднемагистральный пассажирский самолет нового поколения вместимостью от 150 до 211 пассажиров. Первый полет совершил 28 мая 2017 года. Завершение сертификации запланировано на 2020-й, запуск серийного производства — на 2021-й. Первым эксплуатантом нового воздушного судна, предположительно, станет "Аэрофлот". Ранее лайнер проходил испытания с иностранными двигателями PW1400G фирмы Pratt & Whitney.

https://ria.ru/20200923/putin-1577672133.html

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россия, иркутский авиационный завод, мс-21, ростех, иркут (корпорация), экономика