Источник: следствие может подтвердить данные о получении Сафроновым денег
15:52 15.12.2020 (обновлено: 16:38 15.12.2020)
МОСКВА, 15 дек — РИА Новости. У следствия есть доказательства, что советник главы "Роскосмоса" Иван Сафронов получил деньги за передачу информации иностранной спецслужбе, сообщил РИА Новости источник, знакомый с материалами уголовного дела о госизмене.
"У следствия есть подтверждение получения обвиняемым денежного вознаграждения за переданную иностранной спецслужбе секретную информацию, которая ранее не публиковалась ни в печатных, ни в электронных изданиях", — сказал собеседник агентства.
По его словам, "в настоящее время Сафронов, видимо, осознал, что совершил преступное деяние, так как уже несколько раз проговаривал со следователем и своими родственниками возможность заключения досудебного соглашения".
Источник добавил, от этого шага Сафронова "настойчиво отговаривают адвокаты, убеждая его, что в этом случае он и его родственники "будут подвергаться преследованию в течение всей своей жизни".
Бывшего журналиста, а ныне советника гендиректора "Роскосмоса" Ивана Сафронова задержали 7 июля, вечером того же дня Лефортовский районный суд Москвы поместил его под стражу.
ФСБ вменяет Сафронову продажу секретных сведений о российском военно-техническом сотрудничестве и "оборонке" одной из спецслужб НАТО. Защита Сафронова заявляла, что следователи подозревают его в работе на чехов с 2012 года. По неофициальным данным, речь может идти о передаче военно-технической информации о поставках вооружения для стран Африки, конечными получателями которой были США. Вину бывший журналист не признает.
До этого он трудился в газетах "Ведомости" и "Коммерсант", занимался военной и космической тематиками. В Роскосмосе заявили, что все вменяемые их сотруднику эпизоды не относятся к периоду его работы в компании. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, в свою очередь, уверял, что с журналистской деятельностью задержание также не связано.
10 декабря, 16:31В "Роскосмосе" заявили, что у Сафронова не было допуска к гостайне