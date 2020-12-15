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Источник: следствие может подтвердить данные о получении Сафроновым денег
Источник: следствие может подтвердить данные о получении Сафроновым денег
У следствия есть доказательства, что советник главы "Роскосмоса" Иван Сафронов получил деньги за передачу информации иностранной спецслужбе, сообщил РИА Новости РИА Новости, 15.12.2020
2020-12-15T15:52
2020-12-15T16:38
дело советника гендиректора "роскосмоса"
россия
иван сафронов
роскосмос
происшествия
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МОСКВА, 15 дек — РИА Новости. У следствия есть доказательства, что советник главы "Роскосмоса" Иван Сафронов получил деньги за передачу информации иностранной спецслужбе, сообщил РИА Новости источник, знакомый с материалами уголовного дела о госизмене.По его словам, "в настоящее время Сафронов, видимо, осознал, что совершил преступное деяние, так как уже несколько раз проговаривал со следователем и своими родственниками возможность заключения досудебного соглашения".Источник добавил, от этого шага Сафронова "настойчиво отговаривают адвокаты, убеждая его, что в этом случае он и его родственники "будут подвергаться преследованию в течение всей своей жизни".Бывшего журналиста, а ныне советника гендиректора "Роскосмоса" Ивана Сафронова задержали 7 июля, вечером того же дня Лефортовский районный суд Москвы поместил его под стражу.ФСБ вменяет Сафронову продажу секретных сведений о российском военно-техническом сотрудничестве и "оборонке" одной из спецслужб НАТО. Защита Сафронова заявляла, что следователи подозревают его в работе на чехов с 2012 года. По неофициальным данным, речь может идти о передаче военно-технической информации о поставках вооружения для стран Африки, конечными получателями которой были США. Вину бывший журналист не признает.До этого он трудился в газетах "Ведомости" и "Коммерсант", занимался военной и космической тематиками. В Роскосмосе заявили, что все вменяемые их сотруднику эпизоды не относятся к периоду его работы в компании. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, в свою очередь, уверял, что с журналистской деятельностью задержание также не связано.
https://ria.ru/20201211/safronov-1588742105.html
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дело советника гендиректора "роскосмоса", россия, иван сафронов, роскосмос, происшествия

Источник: следствие может подтвердить данные о получении Сафроновым денег

15:52 15.12.2020 (обновлено: 16:38 15.12.2020)
 
© РИА Новости / Пресс-служба Лефортовского суда Москвы / Перейти в фотобанкЖурналист Иван Сафронов в суде
Журналист Иван Сафронов в суде - РИА Новости, 1920, 15.12.2020
© РИА Новости / Пресс-служба Лефортовского суда Москвы
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МОСКВА, 15 дек — РИА Новости. У следствия есть доказательства, что советник главы "Роскосмоса" Иван Сафронов получил деньги за передачу информации иностранной спецслужбе, сообщил РИА Новости источник, знакомый с материалами уголовного дела о госизмене.

"У следствия есть подтверждение получения обвиняемым денежного вознаграждения за переданную иностранной спецслужбе секретную информацию, которая ранее не публиковалась ни в печатных, ни в электронных изданиях", — сказал собеседник агентства.

По его словам, "в настоящее время Сафронов, видимо, осознал, что совершил преступное деяние, так как уже несколько раз проговаривал со следователем и своими родственниками возможность заключения досудебного соглашения".
Источник добавил, от этого шага Сафронова "настойчиво отговаривают адвокаты, убеждая его, что в этом случае он и его родственники "будут подвергаться преследованию в течение всей своей жизни".
Иван Сафронов в суде - РИА Новости, 1920, 11.12.2020
11 декабря, 12:25
Путин к пресс-конференции может запросить информацию по делу Сафронова
Бывшего журналиста, а ныне советника гендиректора "Роскосмоса" Ивана Сафронова задержали 7 июля, вечером того же дня Лефортовский районный суд Москвы поместил его под стражу.
ФСБ вменяет Сафронову продажу секретных сведений о российском военно-техническом сотрудничестве и "оборонке" одной из спецслужб НАТО. Защита Сафронова заявляла, что следователи подозревают его в работе на чехов с 2012 года. По неофициальным данным, речь может идти о передаче военно-технической информации о поставках вооружения для стран Африки, конечными получателями которой были США. Вину бывший журналист не признает.
До этого он трудился в газетах "Ведомости" и "Коммерсант", занимался военной и космической тематиками. В Роскосмосе заявили, что все вменяемые их сотруднику эпизоды не относятся к периоду его работы в компании. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, в свою очередь, уверял, что с журналистской деятельностью задержание также не связано.
Экс-советник главы Роскосмоса Иван Сафронов на заседании Мосгорсуда - РИА Новости, 1920, 10.12.2020
10 декабря, 16:31
В "Роскосмосе" заявили, что у Сафронова не было допуска к гостайне
 
Дело советника гендиректора "Роскосмоса"РоссияИван СафроновРоскосмосПроисшествия
 
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