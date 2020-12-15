https://ria.ru/20201215/safronov-1589350112.html

Источник: следствие может подтвердить данные о получении Сафроновым денег

Источник: следствие может подтвердить данные о получении Сафроновым денег

У следствия есть доказательства, что советник главы "Роскосмоса" Иван Сафронов получил деньги за передачу информации иностранной спецслужбе, сообщил РИА Новости РИА Новости, 15.12.2020

2020-12-15T15:52

2020-12-15T15:52

2020-12-15T16:38

дело советника гендиректора "роскосмоса"

россия

иван сафронов

роскосмос

происшествия

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МОСКВА, 15 дек — РИА Новости. У следствия есть доказательства, что советник главы "Роскосмоса" Иван Сафронов получил деньги за передачу информации иностранной спецслужбе, сообщил РИА Новости источник, знакомый с материалами уголовного дела о госизмене.По его словам, "в настоящее время Сафронов, видимо, осознал, что совершил преступное деяние, так как уже несколько раз проговаривал со следователем и своими родственниками возможность заключения досудебного соглашения".Источник добавил, от этого шага Сафронова "настойчиво отговаривают адвокаты, убеждая его, что в этом случае он и его родственники "будут подвергаться преследованию в течение всей своей жизни".Бывшего журналиста, а ныне советника гендиректора "Роскосмоса" Ивана Сафронова задержали 7 июля, вечером того же дня Лефортовский районный суд Москвы поместил его под стражу.ФСБ вменяет Сафронову продажу секретных сведений о российском военно-техническом сотрудничестве и "оборонке" одной из спецслужб НАТО. Защита Сафронова заявляла, что следователи подозревают его в работе на чехов с 2012 года. По неофициальным данным, речь может идти о передаче военно-технической информации о поставках вооружения для стран Африки, конечными получателями которой были США. Вину бывший журналист не признает.До этого он трудился в газетах "Ведомости" и "Коммерсант", занимался военной и космической тематиками. В Роскосмосе заявили, что все вменяемые их сотруднику эпизоды не относятся к периоду его работы в компании. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, в свою очередь, уверял, что с журналистской деятельностью задержание также не связано.

https://ria.ru/20201211/safronov-1588742105.html

https://ria.ru/20201210/safronov-1588623998.html

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дело советника гендиректора "роскосмоса", россия, иван сафронов, роскосмос, происшествия