https://ria.ru/20201215/rzhd-1589278997.html

Итоги года в РЖД: COVID-19 не остановил создание новых вагонов

Итоги года в РЖД: COVID-19 не остановил создание новых вагонов

Пассажирские железнодорожные перевозки оказалась в числе наиболее пострадавших от COVID-19: они пошли на спад еще в первую волну пандемии весной и по итогам... РИА Новости, 15.12.2020

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МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Пассажирские железнодорожные перевозки оказалась в числе наиболее пострадавших от COVID-19: они пошли на спад еще в первую волну пандемии весной и по итогам 2020 года РЖД ожидают их снижения на треть. Но даже эта непростая ситуация не заставила компанию притормозить разработку новых пассажирских вагонов.Создание новых моделей, более комфортных для пассажиров, не должно останавливаться, несмотря на эпидемию, согласен председатель Общероссийского объединения пассажиров Илья Зотов. "Иначе можно упустить время для вывода в рейсы нового подвижного состава", - сказал он РИА Новости.РЖД совместно с крупнейшим российским производителем пассажирского подвижного состава – группой "Трансмашхолдинг" - в 2020 году показали сразу две новинки: в масштабах вагона плацкарт со шкафами-перегородками и удлиненными полками, а также концепт с капсульными местами. Работа над ними началась еще до пандемии, но разработчики смогли встать в авангарде нынешних антикоронавирусных тенденций, когда пассажирам нужно больше обособленного от соседей пространства и дистанции."Важно, чтобы требования санитарных норм и новые технологии по снижению риска инфекционных заболеваний активно внедрялись в новый подвижной состав", - говорит Зотов, отмечая при этом, что принципиальная задача не разрабатывать подвижной состав под требования 2020 года, а смотреть в более отдаленную перспективу, чтобы при выпуске вагонов они соответствовали требованиям времени и запросам пассажиров.Полки длиннееПервая из новинок, которая уже во втором полугодии 2021 года повезет пассажиров на южном направлении – это плацкарт с более длинными, чем у стандартного места, полками. Места в вагоне расположены традиционно: по четыре в так называемом "купе" и по две "боковушки". Однако в "купе" полки разделены вертикальной перегородкой-шкафом, куда можно положить багаж и обувь, повесить верхнюю одежду. В стенах между самими "купе" сделаны перегородки, которые можно отодвинуть, если захочется.Длина самих полок увеличилась в купейном отсеке на 15 сантиметров, у "боковушек" – на 12 сантиметров. Есть там уже привычные пассажирам вагонов последних лет выпуска розетки, USB и индивидуальные светильники. На каждой полке – шторка, которая закрывается по всей длине и позволяет отгородиться от соседей.Разработчики отмечали, что в конструкции нового вагона есть система обеззараживания воздуха в салонах и внедрен новый подход к ней в туалетных и душевых комнатах: после каждого посещения специальные ультрафиолетовые лампы обеззараживают не только воздух и воду, но и поверхности.Капсулы вместо полокЕще одной новинкой года стал вагон с капсулами. Его концепт был презентован пока лишь на экране. РЖД хотели показать и готовый макет в натуральную величину, но отказались от этой идеи из-за ситуации с коронавирусом.Каждое спальное место в этом концепте сделано в виде уютных капсульных отсеков, которые расположены вдоль коридора. Из привычного для пассажира – верхние и нижние места. У каждой капсулы есть шторка, которая закрывается по всей длине. Спальное место предполагается сделать на 15 сантиметров длиннее традиционного.Особое внимание конструкторы уделили здоровью пассажиров. По данным разработчика, система обеззараживания воды и воздуха позволит инактивировать 95% вирусов и бактерий, в том числе коронавирусы. Предусмотрена система с ультрафиолетовой обработкой туалетов и душа, бесконтактные краны, дозаторы мыла, сушилки для рук.Выпуск капсульного вагона ожидается в 2023 году. Предстоит еще придумать ему название, а также собрать мнения о концепте у пассажиров и проводников. Холдинг проводил такие опросы перед выпуском последних новинок.То, что железнодорожному пассажиру в России за последние годы стало жить веселее и лучше, не поспоришь, отмечает в беседе с РИА Новости транспортный эксперт, управляющий партнер ООО "Инфра Проекты" Алексей Безбородов. "Выпускаются новые вагоны. В поездах стало чище и красивее. При этом цены остались в среднем те же. Можно найти дешево и сердито, можно найти и подороже", - считает он.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф

https://ria.ru/20201002/vagon-1578085973.html

https://ria.ru/20200220/1564991593.html

https://ria.ru/20201105/platskart-1582721946.html

https://ria.ru/20201119/vagon-1585287805.html

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коронавирус в россии, россия, ржд, экономика