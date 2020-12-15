Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20201215/rostelekom-1589274870.html
Работу сервисов "Ростелекома" полностью восстановили после сбоя
Работу сервисов "Ростелекома" полностью восстановили после сбоя
"Ростелеком" полностью восстановил работоспособность сети после аварийной ситуации, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании. РИА Новости, 15.12.2020
2020-12-15T10:59
2020-12-15T10:59
ростелеком
москва
челябинск
пермь
технологии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/152949/90/1529499079_0:200:3072:1928_1920x0_80_0_0_f4d1ad74b07594bf44fc3fed7b8f048a.jpg
МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. "Ростелеком" полностью восстановил работоспособность сети после аварийной ситуации, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании.Во вторник утром ряд пользователей столкнулись с перебоями в работе сети "Ростелекома", свидетельствуют данные сайта Downdetector, который отслеживает сбои и отключения популярных интернет-ресурсов. Сбой в работе произошел примерно в 08:20 мск. О проблемах сообщали в основном пользователи из Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Перми, Челябинска. По данным Downdetector, большинство пользователей (94%) жаловались на проблемы с доступом в интернет.
москва
челябинск
пермь
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/152949/90/1529499079_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_badc37cd1e3d3c15b304b434d64240bb.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
ростелеком, москва, челябинск, пермь, технологии

Работу сервисов "Ростелекома" полностью восстановили после сбоя

10:59 15.12.2020
 
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкДевушка в офисе компании "Ростелеком" на улице Гончарная в Москве
Девушка в офисе компании Ростелеком на улице Гончарная в Москве - РИА Новости, 1920, 15.12.2020
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. "Ростелеком" полностью восстановил работоспособность сети после аварийной ситуации, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании.
Во вторник утром ряд пользователей столкнулись с перебоями в работе сети "Ростелекома", свидетельствуют данные сайта Downdetector, который отслеживает сбои и отключения популярных интернет-ресурсов. Сбой в работе произошел примерно в 08:20 мск. О проблемах сообщали в основном пользователи из Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Перми, Челябинска. По данным Downdetector, большинство пользователей (94%) жаловались на проблемы с доступом в интернет.
"Утром наблюдалась аварийная ситуация на сети, связанная со сбоем работы маршрутизирующего оборудования. Проблема была оперативно локализована, а к 9:30 работоспособность сети восстановлена", - прокомментировали в пресс-службе "Ростелекома".
 
РостелекомМоскваЧелябинскПермьТехнологии
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:51Рогозин рассказал о супертяжелой ракете в два раза мощнее "Протона"
08:50Рогозин рассказал о пусках "Ангары" в 2021 году
08:31В Японии обнаружили два новых очага птичьего гриппа
08:24В России используют новую технологию при переписи населения
08:22Банки рассказали, какими льготами пользовались в пандемию
08:15Индонезия продлила испытания китайской вакцины от COVID-19
08:12Москвичей предупредили о девятибалльных пробках
08:08Названы самые высокооплачиваемые вакансии в Москве
08:04В Москве более пяти тысяч пациентов получили плазму с антителами к COVID
07:49Москвичей в среду ожидает облачная погода без существенных осадков
07:40Названа возможная причина гибели рабочего в депо в Хакасии
07:23После ДТП с автобусом в Кузбассе госпитализировали пятерых пострадавших
07:19В Кузбассе перевернулся служебный автобус, пострадали восемь человек
07:05Названы самые угоняемые автомобили в России
07:01Глава Приморья рассказал, у кого в регионе будет выходной 31 декабря
06:40Сотрудницу челябинского Минздрава задержали по подозрению во взятках
06:40Экс-помощница Трампа дала Байдену совет насчет отношений с Россией
06:34В Красноярске завели дело после резонансного избиения женщины в подъезде
06:07Эксперт рассказала, как избежать новых пиков коронавируса в России
05:40В "Современнике" резко ответили на слова о "позорном прощании" с Гафтом
Лента новостейМолния