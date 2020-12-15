https://ria.ru/20201215/rostelekom-1589274870.html
Работу сервисов "Ростелекома" полностью восстановили после сбоя
Работу сервисов "Ростелекома" полностью восстановили после сбоя
"Ростелеком" полностью восстановил работоспособность сети после аварийной ситуации, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании. РИА Новости, 15.12.2020
2020-12-15T10:59
2020-12-15T10:59
2020-12-15T10:59
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МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. "Ростелеком" полностью восстановил работоспособность сети после аварийной ситуации, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании.Во вторник утром ряд пользователей столкнулись с перебоями в работе сети "Ростелекома", свидетельствуют данные сайта Downdetector, который отслеживает сбои и отключения популярных интернет-ресурсов. Сбой в работе произошел примерно в 08:20 мск. О проблемах сообщали в основном пользователи из Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Перми, Челябинска. По данным Downdetector, большинство пользователей (94%) жаловались на проблемы с доступом в интернет.
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ростелеком, москва, челябинск, пермь, технологии