https://ria.ru/20201215/rosgostsirk-1589375885.html

Шемякин прокомментировал уход с поста главы Росгосцирка

Шемякин прокомментировал уход с поста главы Росгосцирка

Владимир Шемякин, покидающий пост главы Росгосцирка, поблагодарил коллектив компании и артистов за работу, отметив, что навсегда останется истинным поклонником... РИА Новости, 15.12.2020

2020-12-15T17:49

2020-12-15T17:49

2020-12-15T17:58

культура

владимир шемякин

газпром-медиа холдинг

росгосцирк

госдума рф

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МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Владимир Шемякин, покидающий пост главы Росгосцирка, поблагодарил коллектив компании и артистов за работу, отметив, что навсегда останется истинным поклонником цирка и благодарным зрителем.Ранее во вторник стало известно, что Шемякин покидает пост генерального директора Росгосцирка. Минкультуры РФ до конца года объявит конкурс на замещение вакантной должности, очный этап которого пройдет в феврале 2021 года. Временное исполнение обязанностей гендиректора учреждения будет возложено на Сергея Белякова, занимающего должность советника главы Росгосцирка.Он пожелал удачи артистам и всему коллективу Росгосцирка. "Очень хотелось бы, чтобы наконец в отрасли наступил долгожданный период стабильности, спокойствия и уверенности в завтрашнем дне. А главное, чтобы работа приносила радость и удовлетворение. Я навсегда останусь истинным поклонником цирка и вашим благодарным зрителем", - заключил он.Шемякин родился в 1969 году, окончил Тульский Государственный педагогический институт имени Толстого, работал генеральным директором ООО "Юнимилк", был депутатом Госдумы шестого созыва от Республики Марий Эл. С 2013 года занимал пост первого заместителя председателя правления "Газпром-Медиа". 8 октября 2019 года приказом министра культуры РФ был назначен гендиректором Росгосцирка.

https://ria.ru/20201110/tsirk-1583983709.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир шемякин, газпром-медиа холдинг, росгосцирк, госдума рф