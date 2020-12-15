Шемякин прокомментировал уход с поста главы Росгосцирка
17:49 15.12.2020 (обновлено: 17:58 15.12.2020)
© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкГенеральный директор Росгосцирка Владимир Шемякин
МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Владимир Шемякин, покидающий пост главы Росгосцирка, поблагодарил коллектив компании и артистов за работу, отметив, что навсегда останется истинным поклонником цирка и благодарным зрителем.
Ранее во вторник стало известно, что Шемякин покидает пост генерального директора Росгосцирка. Минкультуры РФ до конца года объявит конкурс на замещение вакантной должности, очный этап которого пройдет в феврале 2021 года. Временное исполнение обязанностей гендиректора учреждения будет возложено на Сергея Белякова, занимающего должность советника главы Росгосцирка.
"Я искренне рад соприкоснуться с честнейшим из искусств – цирком, где работают отважные и сильные люди, по-настоящему любящие свое дело! Хочу поблагодарить каждого из вас за искренность, прямолинейность, высокое мастерство и преданность профессии. Также хочу поблагодарить членов своей команды. Мы все честно трудились над восстановлением былого величия Российской государственной цирковой компании. Очень жаль, что обстоятельства сложились таким образом, и нам удалось реализовать не все наши замыслы", - написал Шемякин в Facebook.
Он пожелал удачи артистам и всему коллективу Росгосцирка. "Очень хотелось бы, чтобы наконец в отрасли наступил долгожданный период стабильности, спокойствия и уверенности в завтрашнем дне. А главное, чтобы работа приносила радость и удовлетворение. Я навсегда останусь истинным поклонником цирка и вашим благодарным зрителем", - заключил он.
Шемякин родился в 1969 году, окончил Тульский Государственный педагогический институт имени Толстого, работал генеральным директором ООО "Юнимилк", был депутатом Госдумы шестого созыва от Республики Марий Эл. С 2013 года занимал пост первого заместителя председателя правления "Газпром-Медиа". 8 октября 2019 года приказом министра культуры РФ был назначен гендиректором Росгосцирка.