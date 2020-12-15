https://ria.ru/20201215/reestr-1589309529.html

Госдума приняла закон о реестре книжных памятников

Госдума приняла закон о реестре книжных памятников

Госдума на пленарном заседании во вторник приняла закон о критериях и реестре книжных памятников. РИА Новости, 15.12.2020

2020-12-15T13:02

2020-12-15T13:02

2020-12-15T13:02

российская государственная библиотека

госдума рф

общество

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МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Госдума на пленарном заседании во вторник приняла закон о критериях и реестре книжных памятников.Законом предусматривается совершенствование учета документов, являющихся "книжными памятниками". Устанавливается, что к таким памятникам будут относиться все рукописные книги, созданные до XVIII века включительно, все экземпляры печатных изданий, выпущенных до 1830 года включительно, обладающие выдающейся духовной, материальной ценностью, а также иные документы, коллекции документов, соответствующие социально-значимым критериям.При этом государственный учет книжных памятников будет включать в себя экспертизу, внесение сведений о книжных памятниках в реестр книжных памятников, в том числе внесение сведений обо всех входящих в книжные памятники-коллекции документах и о его собственнике или владельце.Законом также определяется порядок исследования документов. Экспертиза книжных памятников будет проводиться уполномоченными коллегиальными органами государственных и муниципальных библиотек, библиотек образовательных, научных и иных государственных и муниципальных организаций, в фондах которых книжные памятники хранятся.Реестр книжных памятников будет вестись в электронной форме и размещаться на официальном сайте Российской государственной библиотеки в Интернете. Содержащиеся в реестре книжных памятников сведения будут общедоступными. Книжные памятники исключению из реестра книжных памятников не подлежат за исключением документов, не соответствующих необходимым критериям.

https://ria.ru/20201215/zvaniya-1589306826.html

https://realty.ria.ru/20201215/zakazchik-1589301157.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

российская государственная библиотека, госдума рф, общество