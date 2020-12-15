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Госдума приняла закон о реестре книжных памятников
Госдума приняла закон о реестре книжных памятников
Госдума на пленарном заседании во вторник приняла закон о критериях и реестре книжных памятников. РИА Новости, 15.12.2020
2020-12-15T13:02
2020-12-15T13:02
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МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Госдума на пленарном заседании во вторник приняла закон о критериях и реестре книжных памятников.Законом предусматривается совершенствование учета документов, являющихся "книжными памятниками". Устанавливается, что к таким памятникам будут относиться все рукописные книги, созданные до XVIII века включительно, все экземпляры печатных изданий, выпущенных до 1830 года включительно, обладающие выдающейся духовной, материальной ценностью, а также иные документы, коллекции документов, соответствующие социально-значимым критериям.При этом государственный учет книжных памятников будет включать в себя экспертизу, внесение сведений о книжных памятниках в реестр книжных памятников, в том числе внесение сведений обо всех входящих в книжные памятники-коллекции документах и о его собственнике или владельце.Законом также определяется порядок исследования документов. Экспертиза книжных памятников будет проводиться уполномоченными коллегиальными органами государственных и муниципальных библиотек, библиотек образовательных, научных и иных государственных и муниципальных организаций, в фондах которых книжные памятники хранятся.Реестр книжных памятников будет вестись в электронной форме и размещаться на официальном сайте Российской государственной библиотеки в Интернете. Содержащиеся в реестре книжных памятников сведения будут общедоступными. Книжные памятники исключению из реестра книжных памятников не подлежат за исключением документов, не соответствующих необходимым критериям.
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российская государственная библиотека, госдума рф, общество

Госдума приняла закон о реестре книжных памятников

13:02 15.12.2020
 
© Фото : сайт Государственной думы РФЗдание Государственной думы РФ
Здание Государственной думы РФ - РИА Новости, 1920, 15.12.2020
© Фото : сайт Государственной думы РФ
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МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Госдума на пленарном заседании во вторник приняла закон о критериях и реестре книжных памятников.
Законом предусматривается совершенствование учета документов, являющихся "книжными памятниками". Устанавливается, что к таким памятникам будут относиться все рукописные книги, созданные до XVIII века включительно, все экземпляры печатных изданий, выпущенных до 1830 года включительно, обладающие выдающейся духовной, материальной ценностью, а также иные документы, коллекции документов, соответствующие социально-значимым критериям.
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При этом государственный учет книжных памятников будет включать в себя экспертизу, внесение сведений о книжных памятниках в реестр книжных памятников, в том числе внесение сведений обо всех входящих в книжные памятники-коллекции документах и о его собственнике или владельце.
Законом также определяется порядок исследования документов. Экспертиза книжных памятников будет проводиться уполномоченными коллегиальными органами государственных и муниципальных библиотек, библиотек образовательных, научных и иных государственных и муниципальных организаций, в фондах которых книжные памятники хранятся.
Реестр книжных памятников будет вестись в электронной форме и размещаться на официальном сайте Российской государственной библиотеки в Интернете. Содержащиеся в реестре книжных памятников сведения будут общедоступными. Книжные памятники исключению из реестра книжных памятников не подлежат за исключением документов, не соответствующих необходимым критериям.
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