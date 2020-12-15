https://ria.ru/20201215/razluka-1589243516.html

Похищенная и проданная при рождении дочь вернулась в семью спустя 25 лет

Похищенная и проданная при рождении дочь вернулась в семью спустя 25 лет

2020-12-15T05:26

2020-12-15T05:26

2020-12-15T05:26

румыния

рим

юта

сша

происшествия

в мире

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МОСКВА, 15 дек — РИА Новости. Жительница американского штата Юта 26-летняя Белла Барбу нашла своих родителей спустя 25 лет после насильственного разлучения с ними, пишет Sun.Как рассказала девушка, она выросла в США и была совсем не похожа на своих родителей. Когда Белле исполнилось восемь лет, они рассказали Белле историю ее рождения. По их словам, девочка родилась в Румынии, а усыновили Беллу еще ребенком, когда биологические родители отказались от нее. Также приемные родители назвали девушке ее настоящую фамилию. Барбу сказала, что это стало шоком для нее.В июле 2019 года девушка нашла группу в Facebook, которая помогает усыновленным румынам найти свои семьи. Девушка решила написать свой возраст и имя и, к своему удивлению, администратор сообщества, благодаря редкой фамилии американки, через 48 часов связала Барбу с ее 20-летним братом Мойсом.Девушка узнала, что у нее есть еще двое братьев и сестер, а ее биологические родители — мать Маргари и отец Замбила — теперь живут недалеко от Рима. Через три недели они созвонились с дочерью по телефону.Они рассказали Барбу, что в 1994 году, когда та родилась, семья была бедной. Доктора соврали им, что их новорожденная дочь заболела и через несколько дней умерла. "Когда они уходили из больницы, медсестра догнала их и сказала правду — что меня украли и продали", — рассказала американка.После этого родители Барбу пытались найти ее и ездили во все детские приюты, потратив последние деньги на бензин, но ничего не добились.Девушка решила встретиться со своими родителями и в 2019 году прилетела к ним в Рим. Она провела с ними четыре дня, "обнимая отца и сжимая руку матери". Она планирует снова навестить Маргари и Замбила, когда пандемия закончится, и людям разрешат свободно пересекать границы.

https://ria.ru/20200725/1574914764.html

https://ria.ru/20160330/1399879735.html

https://ria.ru/20191213/1562337277.html

румыния

рим

юта

сша

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

румыния, рим, юта, сша, происшествия, в мире