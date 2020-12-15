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Похищенная и проданная при рождении дочь вернулась в семью спустя 25 лет
Похищенная и проданная при рождении дочь вернулась в семью спустя 25 лет
2020-12-15T05:26
2020-12-15T05:26
румыния
рим
юта
сша
происшествия
в мире
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МОСКВА, 15 дек — РИА Новости. Жительница американского штата Юта 26-летняя Белла Барбу нашла своих родителей спустя 25 лет после насильственного разлучения с ними, пишет Sun.Как рассказала девушка, она выросла в США и была совсем не похожа на своих родителей. Когда Белле исполнилось восемь лет, они рассказали Белле историю ее рождения. По их словам, девочка родилась в Румынии, а усыновили Беллу еще ребенком, когда биологические родители отказались от нее. Также приемные родители назвали девушке ее настоящую фамилию. Барбу сказала, что это стало шоком для нее.В июле 2019 года девушка нашла группу в Facebook, которая помогает усыновленным румынам найти свои семьи. Девушка решила написать свой возраст и имя и, к своему удивлению, администратор сообщества, благодаря редкой фамилии американки, через 48 часов связала Барбу с ее 20-летним братом Мойсом.Девушка узнала, что у нее есть еще двое братьев и сестер, а ее биологические родители — мать Маргари и отец Замбила — теперь живут недалеко от Рима. Через три недели они созвонились с дочерью по телефону.Они рассказали Барбу, что в 1994 году, когда та родилась, семья была бедной. Доктора соврали им, что их новорожденная дочь заболела и через несколько дней умерла. "Когда они уходили из больницы, медсестра догнала их и сказала правду — что меня украли и продали", — рассказала американка.После этого родители Барбу пытались найти ее и ездили во все детские приюты, потратив последние деньги на бензин, но ничего не добились.Девушка решила встретиться со своими родителями и в 2019 году прилетела к ним в Рим. Она провела с ними четыре дня, "обнимая отца и сжимая руку матери". Она планирует снова навестить Маргари и Замбила, когда пандемия закончится, и людям разрешат свободно пересекать границы.
https://ria.ru/20200725/1574914764.html
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румыния, рим, юта, сша, происшествия, в мире

Похищенная и проданная при рождении дочь вернулась в семью спустя 25 лет

05:26 15.12.2020
 
© AP Photo / AJ MastПолицейская машина в Индианаполисе, США
Полицейская машина в Индианаполисе, США - РИА Новости, 1920, 15.12.2020
© AP Photo / AJ Mast
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 дек — РИА Новости. Жительница американского штата Юта 26-летняя Белла Барбу нашла своих родителей спустя 25 лет после насильственного разлучения с ними, пишет Sun.
Как рассказала девушка, она выросла в США и была совсем не похожа на своих родителей. Когда Белле исполнилось восемь лет, они рассказали Белле историю ее рождения. По их словам, девочка родилась в Румынии, а усыновили Беллу еще ребенком, когда биологические родители отказались от нее. Также приемные родители назвали девушке ее настоящую фамилию. Барбу сказала, что это стало шоком для нее.
Новорожденный - РИА Новости, 1920, 25.07.2020
25 июля, 17:21
Похищенного из роддома в Ростовской области младенца нашли в Калмыкии
В июле 2019 года девушка нашла группу в Facebook, которая помогает усыновленным румынам найти свои семьи. Девушка решила написать свой возраст и имя и, к своему удивлению, администратор сообщества, благодаря редкой фамилии американки, через 48 часов связала Барбу с ее 20-летним братом Мойсом.
Девушка узнала, что у нее есть еще двое братьев и сестер, а ее биологические родители — мать Маргари и отец Замбила — теперь живут недалеко от Рима. Через три недели они созвонились с дочерью по телефону.
Они рассказали Барбу, что в 1994 году, когда та родилась, семья была бедной. Доктора соврали им, что их новорожденная дочь заболела и через несколько дней умерла.
Деньги. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 30.03.2016
30 марта 2016, 14:45
Два астраханца хотели похитить сына подданного Нидерландов ради выкупаЗлоумышленники должны были похитить ребенка около дома, а затем передать родителям записку с требованиями о выкупе за 15 миллионов рублей. Однако их задержали при попытке похищения.
"Когда они уходили из больницы, медсестра догнала их и сказала правду — что меня украли и продали", — рассказала американка.
После этого родители Барбу пытались найти ее и ездили во все детские приюты, потратив последние деньги на бензин, но ничего не добились.
Девушка решила встретиться со своими родителями и в 2019 году прилетела к ним в Рим. Она провела с ними четыре дня, "обнимая отца и сжимая руку матери". Она планирует снова навестить Маргари и Замбила, когда пандемия закончится, и людям разрешат свободно пересекать границы.
Руки ребенка и матери - РИА Новости, 1920, 13.12.2019
13 декабря 2019, 02:42
В Таиланде женщина украла ребенка, чтобы скрыть выкидыш от мужа
 
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