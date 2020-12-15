https://ria.ru/20201215/rastrata-1589392338.html

Суд снизил срок подельнице экс-замглавы ФСИН Коршунова по делу о растрате

Суд снизил срок подельнице экс-замглавы ФСИН Коршунова по делу о растрате

Мосгорсуд снизил на полгода срок наказания, а именно до 7,5 года колонии, бывшей замначальника управления тылового обеспечения ФСИН Светлане Алексеевой по делу... РИА Новости, 15.12.2020

2020-12-15T19:55

2020-12-15T19:55

2020-12-15T19:57

дело олега коршунова

олег коршунов

следственный комитет россии (ск рф)

московский городской суд

москва

происшествия

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МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Мосгорсуд снизил на полгода срок наказания, а именно до 7,5 года колонии, бывшей замначальника управления тылового обеспечения ФСИН Светлане Алексеевой по делу о растрате при заключении контрактов на поставку сахара и горюче-смазочных материалов, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда."Суд апелляционной инстанции постановил приговор районного суда изменить, снизить назначенное Алексеевой наказание до 7 лет 6 месяцев в колонии общего режима со штрафом в размере 3 миллионов рублей, с лишением права занимать должность на государственной службе сроком на 6 лет. Признать за гражданским истцом право на удовлетворение гражданского иска и передать вопрос о размере гражданского иска для рассмотрения в порядке гражданского судопроизводства. В остальной части оставить приговор без изменения, жалобы без удовлетворения",- сказал собеседник агентства.В марте Замоскворецкий суд приговорил экс-замглавы ФСИН РФ Олега Коршунова к 9 годам колонии, бывшую заместителя начальника управления тылового обеспечения ФСИН Светлану Алексееву к 8 годам. Начальник отдела автобронетехники, плавсредств и горюче-смазочных материалов управления тылового обеспечения Алексей Данилов отправился в колонию на 5 лет.Кроме того, Коршунову запрещено занимать должность в органах власти в течение 6 лет, Алексеевой - в течение 5 лет.Коршунов признан виновным в растрате в особо крупном размере с использованием служебного положения, Алексеева - в получении взятки и пособничестве в растрате, Данилов - в пособничестве в растрате. Кроме того, суд передал на рассмотрение в гражданском процессе иски в пользу ФСИН на 115 миллионов рублей с троих подсудимых и на 43 миллиона - с Коршунова и Алексеевой.По данным следствия, в 2016 году Коршунов и Алексеева привлекли предпринимательницу Марину Дюкову к участию в аукционах на поставку сахара и топлива для учреждений ФСИН по завышенной стоимости, в результате чего государству был нанесен ущерб свыше 155 миллионов рублей. Данилов, как сообщал СК, при составлении аукционной документации применил повышающие коэффициенты к начальной цене контрактов.Дюкова, заключившая досудебное соглашение, в ноябре 2018-гополучила 2,5 года колонии за пособничество в растрате, в июле она вышла на свободу по УДО. По версии следствия, Коршунов и Алексеева требовали от Дюковой взятку в 38 миллионов рублей, суд оправдал по этому эпизоду Коршунова, но признал виновной Алексееву, которая получила из этих денег 1,5 миллиона и потратила их на покупку автомобиля Mercedes для дочери.Кроме того, в отношении Коршунова продолжается расследование дела о злоупотреблении должностными полномочиями при строительстве следственного изолятора в Симферополе.В июле 2019 года Коршунов получил семь лет колонии за растрату более 263 миллионов рублей бюджетных средств, предназначенных для закупки обуви заключенным. Мосгорсуд признал его законным.

https://ria.ru/20201118/obvinenie-1585215720.html

https://ria.ru/20200521/1571766696.html

https://ria.ru/20201127/arest-1586632353.html

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дело олега коршунова, олег коршунов, следственный комитет россии (ск рф), московский городской суд, москва, происшествия