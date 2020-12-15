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Стартовый комплекс на Байконуре получил повреждения после пуска "Союза"
Стартовый комплекс на Байконуре получил повреждения после пуска "Союза"
Стартовый комплекс ракеты-носителя "Союз-2" на космодроме Байконур получил повреждения после октябрьского пилотируемого запуска, сообщил Центр эксплуатации... РИА Новости, 15.12.2020
2020-12-15T12:23
2020-12-15T16:41
международная космическая станция (мкс)
союз
байконур (космодром)
космос - риа наука
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МОСКВА, 15 дек — РИА Новости. Стартовый комплекс ракеты-носителя "Союз-2" на космодроме Байконур получил повреждения после октябрьского пилотируемого запуска, сообщил Центр эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры (предприятие "Роскосмоса").Ракета "Союз-2.1а" с пилотируемым кораблем "Союз МС-17" стартовала с Байконура к Международной космической станции 14 октября. После пуска комиссия осмотрела стартовый комплекс "Восток" на площадке 31 и выявила некритические повреждения отдельных агрегатов. "В настоящее время подрядная организация ООО "Спецкриогенмонтаж" под контролем специалистов филиала выполняет ремонтные работы по восстановлению бетонного покрытия газохода, а также теплоизоляционного слоя кабелей, воздуховодов и трубопровода", — говорится в сообщении.Отмечается, что работы проводятся при температуре не выше минус 17 градусов.
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международная космическая станция (мкс), союз, байконур (космодром), космос - риа наука, роскосмос

Стартовый комплекс на Байконуре получил повреждения после пуска "Союза"

12:23 15.12.2020 (обновлено: 16:41 15.12.2020)
 
© Фото : Пресс-служба Роскосмоса / Перейти в фотобанкРакета-носитель "Союз-2.1а" с транспортным пилотируемым кораблем "Союз МС-17" во время запуска со стартовой площадки №31 космодрома Байконур
Ракета-носитель Союз-2.1а с транспортным пилотируемым кораблем Союз МС-17 во время запуска со стартовой площадки №31 космодрома Байконур - РИА Новости, 1920, 15.12.2020
© Фото : Пресс-служба Роскосмоса
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МОСКВА, 15 дек — РИА Новости. Стартовый комплекс ракеты-носителя "Союз-2" на космодроме Байконур получил повреждения после октябрьского пилотируемого запуска, сообщил Центр эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры (предприятие "Роскосмоса").
Ракета "Союз-2.1а" с пилотируемым кораблем "Союз МС-17" стартовала с Байконура к Международной космической станции 14 октября. После пуска комиссия осмотрела стартовый комплекс "Восток" на площадке 31 и выявила некритические повреждения отдельных агрегатов.
"В настоящее время подрядная организация ООО "Спецкриогенмонтаж" под контролем специалистов филиала выполняет ремонтные работы по восстановлению бетонного покрытия газохода, а также теплоизоляционного слоя кабелей, воздуховодов и трубопровода", — говорится в сообщении.
Отмечается, что работы проводятся при температуре не выше минус 17 градусов.
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Международная космическая станция (МКС)СоюзБайконур (космодром)Космос - РИА НаукаРоскосмос
 
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