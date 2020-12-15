https://ria.ru/20201215/raketa-1589298908.html

Стартовый комплекс на Байконуре получил повреждения после пуска "Союза"

Стартовый комплекс на Байконуре получил повреждения после пуска "Союза"

Стартовый комплекс ракеты-носителя "Союз-2" на космодроме Байконур получил повреждения после октябрьского пилотируемого запуска, сообщил Центр эксплуатации... РИА Новости, 15.12.2020

2020-12-15T12:23

2020-12-15T12:23

2020-12-15T16:41

международная космическая станция (мкс)

союз

байконур (космодром)

космос - риа наука

роскосмос

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МОСКВА, 15 дек — РИА Новости. Стартовый комплекс ракеты-носителя "Союз-2" на космодроме Байконур получил повреждения после октябрьского пилотируемого запуска, сообщил Центр эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры (предприятие "Роскосмоса").Ракета "Союз-2.1а" с пилотируемым кораблем "Союз МС-17" стартовала с Байконура к Международной космической станции 14 октября. После пуска комиссия осмотрела стартовый комплекс "Восток" на площадке 31 и выявила некритические повреждения отдельных агрегатов. "В настоящее время подрядная организация ООО "Спецкриогенмонтаж" под контролем специалистов филиала выполняет ремонтные работы по восстановлению бетонного покрытия газохода, а также теплоизоляционного слоя кабелей, воздуховодов и трубопровода", — говорится в сообщении.Отмечается, что работы проводятся при температуре не выше минус 17 градусов.

https://ria.ru/20201215/angara-1589268508.html

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международная космическая станция (мкс), союз, байконур (космодром), космос - риа наука, роскосмос