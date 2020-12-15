https://ria.ru/20201215/pyatigorsk-1589321878.html

В Пятигорске мужчина напал с ножом на полицейских

В Пятигорске мужчина напал с ножом на полицейских

Следователи возбудили уголовное дело в отношении жителя Пятигорска, который напал с ножом и ранил двоих полицейских, приехавших по жалобе соседей на шум,... РИА Новости, 15.12.2020

2020-12-15T13:54

2020-12-15T13:54

2020-12-15T13:54

скр

следственный комитет россии (ск рф)

пятигорск

ставропольский край

происшествия

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ПЯТИГОРСК, 15 дек - РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело в отношении жителя Пятигорска, который напал с ножом и ранил двоих полицейских, приехавших по жалобе соседей на шум, сообщает следственное управление СК РФ по Ставрополью.По данным следствия, днем 14 декабря текущего года в дежурную часть ОМВД России по городу Пятигорску поступило сообщение местного жителя о громком поведении людей в соседней квартире, на место происшествия прибыли двое сотрудников полиции.По данным ведомства, потерпевшие были доставлены в больницу, сейчас их жизням и здоровью ничего не угрожает. "Следователь СКР задержал подозреваемого и направил в суд ходатайство об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу. По уголовному делу выполняется комплекс следственных и процессуальных действий, направленных на сбор доказательственной базы. Расследование уголовного дела продолжается", - отметили в ведомстве.В главном управлении МВД по Ставропольскому краю отметили, что по данному факту проводится проверка.

https://ria.ru/20201214/napadenie-1589224602.html

https://ria.ru/20201214/okhotnik-1589070374.html

пятигорск

ставропольский край

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скр, следственный комитет россии (ск рф), пятигорск, ставропольский край, происшествия