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В Пятигорске мужчина напал с ножом на полицейских
В Пятигорске мужчина напал с ножом на полицейских
Следователи возбудили уголовное дело в отношении жителя Пятигорска, который напал с ножом и ранил двоих полицейских, приехавших по жалобе соседей на шум,... РИА Новости, 15.12.2020
2020-12-15T13:54
2020-12-15T13:54
скр
следственный комитет россии (ск рф)
пятигорск
ставропольский край
происшествия
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ПЯТИГОРСК, 15 дек - РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело в отношении жителя Пятигорска, который напал с ножом и ранил двоих полицейских, приехавших по жалобе соседей на шум, сообщает следственное управление СК РФ по Ставрополью.По данным следствия, днем 14 декабря текущего года в дежурную часть ОМВД России по городу Пятигорску поступило сообщение местного жителя о громком поведении людей в соседней квартире, на место происшествия прибыли двое сотрудников полиции.По данным ведомства, потерпевшие были доставлены в больницу, сейчас их жизням и здоровью ничего не угрожает. "Следователь СКР задержал подозреваемого и направил в суд ходатайство об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу. По уголовному делу выполняется комплекс следственных и процессуальных действий, направленных на сбор доказательственной базы. Расследование уголовного дела продолжается", - отметили в ведомстве.В главном управлении МВД по Ставропольскому краю отметили, что по данному факту проводится проверка.
https://ria.ru/20201214/napadenie-1589224602.html
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скр, следственный комитет россии (ск рф), пятигорск, ставропольский край, происшествия

В Пятигорске мужчина напал с ножом на полицейских

13:54 15.12.2020
 
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 15.12.2020
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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ПЯТИГОРСК, 15 дек - РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело в отношении жителя Пятигорска, который напал с ножом и ранил двоих полицейских, приехавших по жалобе соседей на шум, сообщает следственное управление СК РФ по Ставрополью.
"Следственный отдел по городу Пятигорск возбудил уголовное дело в отношении 21-летнего молодого человека. Он подозревается в совершении преступления по статье УК РФ "посягательство на жизнь сотрудников правоохранительных органов", - говорится в сообщении.
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По данным следствия, днем 14 декабря текущего года в дежурную часть ОМВД России по городу Пятигорску поступило сообщение местного жителя о громком поведении людей в соседней квартире, на место происшествия прибыли двое сотрудников полиции.
"Молодой человек, пригласив полицейских в квартиру, стал высказывать им угрозы убийством, после чего кухонным ножом несколько раз ударил по телу командира отделения взвода №1 в составе отдельного батальона патрульно-постовой службы полиции ОМВД России по городу Пятигорску и один раз - в плечо инспектора патрульно-постовой службы полиции этого же подразделения полиции", - отметили в СК.
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По данным ведомства, потерпевшие были доставлены в больницу, сейчас их жизням и здоровью ничего не угрожает. "Следователь СКР задержал подозреваемого и направил в суд ходатайство об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу. По уголовному делу выполняется комплекс следственных и процессуальных действий, направленных на сбор доказательственной базы. Расследование уголовного дела продолжается", - отметили в ведомстве.
В главном управлении МВД по Ставропольскому краю отметили, что по данному факту проводится проверка.
 
СКРСледственный комитет России (СК РФ)ПятигорскСтавропольский крайПроисшествия
 
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