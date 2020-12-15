В Пятигорске мужчина напал с ножом на полицейских
ПЯТИГОРСК, 15 дек - РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело в отношении жителя Пятигорска, который напал с ножом и ранил двоих полицейских, приехавших по жалобе соседей на шум, сообщает следственное управление СК РФ по Ставрополью.
"Следственный отдел по городу Пятигорск возбудил уголовное дело в отношении 21-летнего молодого человека. Он подозревается в совершении преступления по статье УК РФ "посягательство на жизнь сотрудников правоохранительных органов", - говорится в сообщении.
По данным следствия, днем 14 декабря текущего года в дежурную часть ОМВД России по городу Пятигорску поступило сообщение местного жителя о громком поведении людей в соседней квартире, на место происшествия прибыли двое сотрудников полиции.
"Молодой человек, пригласив полицейских в квартиру, стал высказывать им угрозы убийством, после чего кухонным ножом несколько раз ударил по телу командира отделения взвода №1 в составе отдельного батальона патрульно-постовой службы полиции ОМВД России по городу Пятигорску и один раз - в плечо инспектора патрульно-постовой службы полиции этого же подразделения полиции", - отметили в СК.
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По данным ведомства, потерпевшие были доставлены в больницу, сейчас их жизням и здоровью ничего не угрожает. "Следователь СКР задержал подозреваемого и направил в суд ходатайство об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу. По уголовному делу выполняется комплекс следственных и процессуальных действий, направленных на сбор доказательственной базы. Расследование уголовного дела продолжается", - отметили в ведомстве.
В главном управлении МВД по Ставропольскому краю отметили, что по данному факту проводится проверка.