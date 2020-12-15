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На Кубани чиновник хотел съездить в санаторий, а сел в тюрьму
На Кубани чиновник хотел съездить в санаторий, а сел в тюрьму
Суд в Сочи признал главного государственного инспектора труда виновным в получении взятки в виде путевок в санаторий и приговорил его к семи с половиной годам... РИА Новости, 15.12.2020
2020-12-15T17:45
2020-12-15T19:16
сочи
краснодарский край
происшествия
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КРАСНОДАР, 15 дек — РИА Новости. Суд в Сочи признал главного государственного инспектора труда виновным в получении взятки в виде путевок в санаторий и приговорил его к семи с половиной годам лишения свободы. Об этом говорится в совместном релизе управления Следственного комитета и прокуратуры Краснодарского края.Как выяснило следствие, чиновник проверял санаторий, выявил нарушения и внес предписание с требованием устранить их. Однако здравница ответила на предписание с опозданием. Тогда чиновник задумал незаконно получить от санатория услуги и пригрозил директору привлечением к ответственности.В результате в конце августа 2018 года он получил от гендиректора санатория взятку — оплату двух путевок на общую сумму 209 тысяч рублей. Они включали VIP-питание, лечение и проживание для инспектора и его семьи.Помимо срока в колонии строгого режима, суд назначил чиновнику штраф в размере 20-кратной суммы взятки: порядка 4,2 миллиона рублей.Приговор в законную силу пока не вступил.
https://ria.ru/20201214/vzyatka-1589095562.html
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сочи, краснодарский край, происшествия

На Кубани чиновник хотел съездить в санаторий, а сел в тюрьму

17:45 15.12.2020 (обновлено: 19:16 15.12.2020)
 
© РИА Новости / Алексей Филиппов / Перейти в фотобанкКоридор в учреждении службы исполнения наказаний
Коридор в учреждении службы исполнения наказаний - РИА Новости, 1920, 15.12.2020
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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КРАСНОДАР, 15 дек — РИА Новости. Суд в Сочи признал главного государственного инспектора труда виновным в получении взятки в виде путевок в санаторий и приговорил его к семи с половиной годам лишения свободы. Об этом говорится в совместном релизе управления Следственного комитета и прокуратуры Краснодарского края.
Как выяснило следствие, чиновник проверял санаторий, выявил нарушения и внес предписание с требованием устранить их. Однако здравница ответила на предписание с опозданием. Тогда чиновник задумал незаконно получить от санатория услуги и пригрозил директору привлечением к ответственности.
В результате в конце августа 2018 года он получил от гендиректора санатория взятку — оплату двух путевок на общую сумму 209 тысяч рублей. Они включали VIP-питание, лечение и проживание для инспектора и его семьи.
Помимо срока в колонии строгого режима, суд назначил чиновнику штраф в размере 20-кратной суммы взятки: порядка 4,2 миллиона рублей.
Приговор в законную силу пока не вступил.
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 14.12.2020
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