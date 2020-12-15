https://ria.ru/20201215/putevka-1589375440.html

На Кубани чиновник хотел съездить в санаторий, а сел в тюрьму

На Кубани чиновник хотел съездить в санаторий, а сел в тюрьму

Суд в Сочи признал главного государственного инспектора труда виновным в получении взятки в виде путевок в санаторий и приговорил его к семи с половиной годам... РИА Новости, 15.12.2020

2020-12-15T17:45

2020-12-15T17:45

2020-12-15T19:16

сочи

краснодарский край

происшествия

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КРАСНОДАР, 15 дек — РИА Новости. Суд в Сочи признал главного государственного инспектора труда виновным в получении взятки в виде путевок в санаторий и приговорил его к семи с половиной годам лишения свободы. Об этом говорится в совместном релизе управления Следственного комитета и прокуратуры Краснодарского края.Как выяснило следствие, чиновник проверял санаторий, выявил нарушения и внес предписание с требованием устранить их. Однако здравница ответила на предписание с опозданием. Тогда чиновник задумал незаконно получить от санатория услуги и пригрозил директору привлечением к ответственности.В результате в конце августа 2018 года он получил от гендиректора санатория взятку — оплату двух путевок на общую сумму 209 тысяч рублей. Они включали VIP-питание, лечение и проживание для инспектора и его семьи.Помимо срока в колонии строгого режима, суд назначил чиновнику штраф в размере 20-кратной суммы взятки: порядка 4,2 миллиона рублей.Приговор в законную силу пока не вступил.

https://ria.ru/20201214/vzyatka-1589095562.html

сочи

краснодарский край

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сочи, краснодарский край, происшествия