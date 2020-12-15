https://ria.ru/20201215/protesty-1589277497.html

В центре Киева предприниматели протестуют против карантина

В центре Киева предприниматели протестуют против карантина

Митинг предпринимателей против карантинных ограничений для бизнеса, введенных в связи с пандемией коронавируса COVID-19, проходит во вторник у Верховной рады... РИА Новости, 15.12.2020

2020-12-15T11:10

2020-12-15T11:10

2020-12-15T11:12

распространение нового коронавируса

коронавирус covid-19

киев

украина

в мире

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КИЕВ, 15 дек - РИА Новости. Митинг предпринимателей против карантинных ограничений для бизнеса, введенных в связи с пандемией коронавируса COVID-19, проходит во вторник у Верховной рады Украины, передает корреспондент РИА Новости.Кабинет министров Украины ранее ввел усиленные карантинные меры (локдаун) из-за коронавируса с 8 по 24 января, а также продлил до 28 февраля общенациональный карантин и чрезвычайную ситуацию в стране, которые раньше действовали до конца этого года. В период действия жестких карантинных ограничений будут закрыты школы и вузы, при этом работа детских садов не запрещается. Запрещается проведение каких-либо массовых мероприятий. Также под запрет попала работа любых рынков. Работа развлекательных заведений запрещена полностью. Закроются учреждения культуры.Протестующие перекрыли улицу Грушевского, на которой расположено здание украинского парламента, также они стоят возле всех входов в Раду. На площади Конституции перед парламентом установлена сцена, с которой все желающие выступают в режиме свободного микрофона. Протестующие призывают власти "не душить бизнес" и отменить карантинные ограничения.Кроме отмены карантинных ограничений, касающихся работы малого и микробизнеса, митингующие также требуют, чтобы парламент принял два законопроекта, направленных на защиту упрощенной системы налогообложения, учета и отчетности.Охрана здания Рады усилена сотрудниками полиции и бойцами Национальной гвардии. Кроме того, автобусы с силовиками находятся на соседних улицах, дежурят пожарные машины. Ситуация спокойная.Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф

https://ria.ru/20201209/karantin-1588451949.html

https://ria.ru/20201215/germaniya-1589255780.html

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украина

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коронавирус covid-19, киев, украина, в мире