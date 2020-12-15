Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20201215/protesty-1589277497.html
В центре Киева предприниматели протестуют против карантина
В центре Киева предприниматели протестуют против карантина
Митинг предпринимателей против карантинных ограничений для бизнеса, введенных в связи с пандемией коронавируса COVID-19, проходит во вторник у Верховной рады... РИА Новости, 15.12.2020
2020-12-15T11:10
2020-12-15T11:12
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
киев
украина
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/0c/0f/1589276990_0:0:640:360_1920x0_80_0_0_0e173b2892ea5c5d0ab48a09395cdc86.jpg
КИЕВ, 15 дек - РИА Новости. Митинг предпринимателей против карантинных ограничений для бизнеса, введенных в связи с пандемией коронавируса COVID-19, проходит во вторник у Верховной рады Украины, передает корреспондент РИА Новости.Кабинет министров Украины ранее ввел усиленные карантинные меры (локдаун) из-за коронавируса с 8 по 24 января, а также продлил до 28 февраля общенациональный карантин и чрезвычайную ситуацию в стране, которые раньше действовали до конца этого года. В период действия жестких карантинных ограничений будут закрыты школы и вузы, при этом работа детских садов не запрещается. Запрещается проведение каких-либо массовых мероприятий. Также под запрет попала работа любых рынков. Работа развлекательных заведений запрещена полностью. Закроются учреждения культуры.Протестующие перекрыли улицу Грушевского, на которой расположено здание украинского парламента, также они стоят возле всех входов в Раду. На площади Конституции перед парламентом установлена сцена, с которой все желающие выступают в режиме свободного микрофона. Протестующие призывают власти "не душить бизнес" и отменить карантинные ограничения.Кроме отмены карантинных ограничений, касающихся работы малого и микробизнеса, митингующие также требуют, чтобы парламент принял два законопроекта, направленных на защиту упрощенной системы налогообложения, учета и отчетности.Охрана здания Рады усилена сотрудниками полиции и бойцами Национальной гвардии. Кроме того, автобусы с силовиками находятся на соседних улицах, дежурят пожарные машины. Ситуация спокойная.Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
https://ria.ru/20201209/karantin-1588451949.html
https://ria.ru/20201215/germaniya-1589255780.html
киев
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Предприниматели протестуют против карантина в Киеве
У Рады митинг предпринимателей против карантина
2020-12-15T11:10
true
PT0M36S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0c/0f/1589276990_81:0:561:360_1920x0_80_0_0_a233034b975d4d852e7011d7caabb8bf.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
коронавирус covid-19, киев, украина, в мире

В центре Киева предприниматели протестуют против карантина

11:10 15.12.2020 (обновлено: 11:12 15.12.2020)
 
Читать ria.ru в
КИЕВ, 15 дек - РИА Новости. Митинг предпринимателей против карантинных ограничений для бизнеса, введенных в связи с пандемией коронавируса COVID-19, проходит во вторник у Верховной рады Украины, передает корреспондент РИА Новости.
Кабинет министров Украины ранее ввел усиленные карантинные меры (локдаун) из-за коронавируса с 8 по 24 января, а также продлил до 28 февраля общенациональный карантин и чрезвычайную ситуацию в стране, которые раньше действовали до конца этого года. В период действия жестких карантинных ограничений будут закрыты школы и вузы, при этом работа детских садов не запрещается. Запрещается проведение каких-либо массовых мероприятий. Также под запрет попала работа любых рынков. Работа развлекательных заведений запрещена полностью. Закроются учреждения культуры.
Медик и пациент у автомобиля скорой помощи в Киеве - РИА Новости, 1920, 09.12.2020
9 декабря, 16:42Распространение нового коронавируса
Украина с 8 января вводит строгий карантин
Протестующие перекрыли улицу Грушевского, на которой расположено здание украинского парламента, также они стоят возле всех входов в Раду. На площади Конституции перед парламентом установлена сцена, с которой все желающие выступают в режиме свободного микрофона. Протестующие призывают власти "не душить бизнес" и отменить карантинные ограничения.
Кроме отмены карантинных ограничений, касающихся работы малого и микробизнеса, митингующие также требуют, чтобы парламент принял два законопроекта, направленных на защиту упрощенной системы налогообложения, учета и отчетности.
Прохожие на улице в Берлине - РИА Новости, 1920, 15.12.2020
Вчера, 09:16Распространение нового коронавируса
Самый жесткий локдаун в истории Германии не напугал жителей Берлина
Охрана здания Рады усилена сотрудниками полиции и бойцами Национальной гвардии. Кроме того, автобусы с силовиками находятся на соседних улицах, дежурят пожарные машины. Ситуация спокойная.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
Кто на пике: динамика COVID-19 в мегаполисах - РИА Новости, 1920, 24.09.2020
24 сентября, 07:55Инфографика
Кто на пике: динамика COVID-19 в мегаполисах
 
Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19КиевУкраинаВ мире
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:51Рогозин рассказал о супертяжелой ракете в два раза мощнее "Протона"
08:50Рогозин рассказал о пусках "Ангары" в 2021 году
08:31В Японии обнаружили два новых очага птичьего гриппа
08:24В России используют новую технологию при переписи населения
08:22Банки рассказали, какими льготами пользовались в пандемию
08:15Индонезия продлила испытания китайской вакцины от COVID-19
08:12Москвичей предупредили о девятибалльных пробках
08:08Названы самые высокооплачиваемые вакансии в Москве
08:04В Москве более пяти тысяч пациентов получили плазму с антителами к COVID
07:49Москвичей в среду ожидает облачная погода без существенных осадков
07:40Названа возможная причина гибели рабочего в депо в Хакасии
07:23После ДТП с автобусом в Кузбассе госпитализировали пятерых пострадавших
07:19В Кузбассе перевернулся служебный автобус, пострадали восемь человек
07:05Названы самые угоняемые автомобили в России
07:01Глава Приморья рассказал, у кого в регионе будет выходной 31 декабря
06:40Сотрудницу челябинского Минздрава задержали по подозрению во взятках
06:40Экс-помощница Трампа дала Байдену совет насчет отношений с Россией
06:34В Красноярске завели дело после резонансного избиения женщины в подъезде
06:07Эксперт рассказала, как избежать новых пиков коронавируса в России
05:40В "Современнике" резко ответили на слова о "позорном прощании" с Гафтом
Лента новостейМолния