https://ria.ru/20201215/protest-1589339829.html

В Киеве произошли стычки протестующих с силовиками

В Киеве произошли стычки протестующих с силовиками

Столкновения силовиков с предпринимателями, устроившими в Киеве шествие с протестом против карантинных ограничений, произошли во время того, как правоохранители РИА Новости, 15.12.2020

2020-12-15T15:10

2020-12-15T15:10

2020-12-15T16:11

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КИЕВ, 15 дек — РИА Новости. Столкновения силовиков с предпринимателями, устроившими в Киеве шествие с протестом против карантинных ограничений, произошли во время того, как правоохранители помешали бизнесменам установить палатку, следует из трансляций украинских телеканалов.Митинг предпринимателей против карантинных ограничений для бизнеса, введенных в связи с пандемией коронавируса COVID-19, прошел во вторник у Верховной рады Украины. Митингующие шествием прошли от парламента к офису президента и спустились на майдан Незалежности (площадь Независимости).Как следует из трансляции, которую ведут украинские телеканалы, предприниматели попытались установить большую палатку. Правоохранители, сопровождающие шествие, помешали им, забрав палатку. В результате этого произошли небольшие столкновения митингующих с силовиками, в ходе которых был применен слезоточивый газ. Предприниматели бросили в правоохранителей несколько дымовых шашек.После того как силовики отступили, митингующие начали устанавливать на площади Независимости несколько небольших палаток. Сейчас силовики берут митингующих в кольцо. Периодически стороны пытаются оттеснить друг друга, применяется слезоточивый газ. Движение по центральной улице Киева Крещатик пока ограничено.Как сообщили в прямом эфире телеканала "112 Украина", одному мужчине стало плохо. "Его вытянули из толпы и отдали патрульным. Полицейские, я так понимаю, повезли его в больницу. В каком он состоянии — неизвестно, он был без сознания", — говорится в сообщении.Кабинет министров Украины ранее ввел усиленные карантинные меры (локдаун) из-за коронавируса с 8 по 24 января, а также продлил до 28 февраля общенациональный карантин и чрезвычайную ситуацию в стране, которые раньше действовали до конца этого года. В период действия жестких карантинных ограничений будут закрыты школы и вузы, при этом работа детских садов не запрещается. Запрещается проведение каких-либо массовых мероприятий. Также под запрет попала работа любых рынков. Работа развлекательных заведений запрещена полностью. Закроются учреждения культуры.

https://radiosputnik.ria.ru/20201116/nikolaev-1584854684.html

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Стычки с полицией на митинге предпринимателей в Киеве В Киеве на митинге предпринимателей произошли стычки с полицией. Бизнесмены собрались в центре города, требуя отменить закон о принудительном внедрении кассовых аппаратов и снять антикоронавирусные ограничения. Некоторые демонстранты пытались установить палатки, нападали на полицейских и забрасывали их мусором. В ответ силовики применили перцовые баллончики. РИА Новости сообщает примерно о 40 пострадавших полицейских. 2020-12-15T15:10 true PT0M54S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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коронавирус covid-19, верховная рада украины, киев, украина, в мире