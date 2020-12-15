https://ria.ru/20201215/prodovolstvie-1589262601.html

Мишустин подписал постановления для стабилизации на рынке продовольствия

Мишустин подписал постановления для стабилизации на рынке продовольствия

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановления для стабилизации ситуации на рынке продовольствия. Об этом сообщается на сайте правительства. РИА Новости, 15.12.2020

2020-12-15T10:04

2020-12-15T10:04

2020-12-15T11:08

андрей белоусов

владимир путин

михаил мишустин

экономика

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МОСКВА, 15 дек — РИА Новости. Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановления для стабилизации ситуации на рынке продовольствия. Об этом сообщается на сайте правительства.Эти документы закрепляют решения, принятые по поручению президента для сдерживания роста цен на социально значимые продукты. Одно из постановлений касается специальных соглашений, которые Минсельхоз, Минпромторг и Федеральная антимонопольная служба заключат с производителями продовольствия и торговыми сетями. Соглашения будут действовать до конца марта, следить за их исполнением будет Федеральная налоговая служба.Кроме того, правительство установило тарифную квоту на вывоз пшеницы, ржи, ячменя и кукурузы. Экспорт зерновых в объемах более 17,5 миллиона тонн будет облагаться пошлиной в 50 процентов от таможенной стоимости этой продукции, но не менее чем 100 евро за тонну. В пределах квоты для ржи, ячменя и кукурузы установлена нулевая пошлина, а для пшеницы — 25 евро за тонну.Для поддержки производителей муки предусматриваются субсидии: благодаря им мукомолы смогут компенсировать до 50 процентов разницы между текущей ценой на продовольственную пшеницу и среднемесячной средней ценой за аналогичные периоды трех предыдущих лет.Ранее Мишустин утвердил состав межведомственной рабочей группы во главе с первым вице-премьером Андреем Белоусовым. Она займется мониторингом и оперативным реагированием на изменение цен на востребованные товары. По поручению премьера ситуацию будут отслеживать от производства до прилавка, своевременно принимать меры и еженедельно докладывать о проделанной работе.Вопрос о росте цен на базовые продукты питания поднял на прошлой неделе президент Владимир Путин. Он обратил внимание, что в стране значительно подорожали сахар, подсолнечное масло, мука, макаронные изделия и хлеб. Глава государства подчеркнул, что это не следствие пандемии, а попытка подогнать внутренние цены под мировые, и поручил разобраться в ситуации. Накануне правительство объявило о соответствующем комплексе мер.

https://ria.ru/20201214/produkty-1589111865.html

https://ria.ru/20200722/1574702221.html

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андрей белоусов, владимир путин, михаил мишустин, экономика