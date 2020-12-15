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В Роспотребнадзоре рассказали, сколько россиян привились от гриппа
В Роспотребнадзоре рассказали, сколько россиян привились от гриппа
Более 53% населения России - 78,79 миллиона человек - уже привиты от гриппа, сообщили РИА Новости в пресс-службе Роспотребнадзора. РИА Новости, 15.12.2020
2020-12-15T00:13
2020-12-15T00:13
2020-12-15T00:13
россия
анна попова
михаил мурашко
здоровье
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
москва
грипп
общество
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МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Более 53% населения России - 78,79 миллиона человек - уже привиты от гриппа, сообщили РИА Новости в пресс-службе Роспотребнадзора.В России продолжает регистрироваться заболеваемость острыми респираторными вирусными инфекциями, эпидемические пороги заболеваемости ОРВИ превышены в 44 регионах России, уточнили в пресс-службе.Превышение недельных порогов заболеваемости ОРВИ отмечается преимущественно среди взрослого населения, подчеркнули в ведомстве.Глава Роспотребнадзора Анна Попова в конце июля подписала постановление о мероприятиях по профилактике гриппа и острых респираторных вирусных инфекций, в том числе COVID-19, в эпидемическом сезоне 2020-2021 годов, согласно которому предполагается привить от гриппа не менее 60% населения России.Министр здравоохранения России Михаил Мурашко ранее заявлял, что вакцинация от гриппа в России должна быть завершена до 15 декабря, все вакцины в регионы поставлены.
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россия, анна попова, михаил мурашко, здоровье, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), москва, грипп, общество