https://ria.ru/20201215/privivatsya-1589394653.html

В Минздраве рассказали, нужно ли прививаться переболевшим COVID-19

В Минздраве рассказали, нужно ли прививаться переболевшим COVID-19

Помощник министра здравоохранения Алексей Кузнецов в беседе с "Комсомольской правдой" рассказал, каких мер защиты и профилактики следует придерживаться... РИА Новости, 15.12.2020

2020-12-15T20:18

2020-12-15T20:18

2020-12-15T23:33

распространение нового коронавируса

михаил мурашко

здоровье - общество

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МОСКВА, 15 дек — РИА Новости. Помощник министра здравоохранения Алексей Кузнецов в беседе с "Комсомольской правдой" рассказал, каких мер защиты и профилактики следует придерживаться переболевшим COVID-19.Как уточняет газета, тем, кто точно перенес заражение, прививаться пока не стоит. Тем не менее отмечается, что вакцинация от COVID-19 может стать сезонной. Тогда повторную прививку рекомендуют всем, в том числе и переболевшим людям.При этом в Минздраве подчеркнули, что переболевшим необходимо продолжать соблюдать все защитные меры, поскольку риск повторного заражения на сто процентов не исключен.Ранее один из организаторов клинических испытаний вакцины "Спутник V", директор Института трансляционной медицины и биотехнологии Сеченовского университета Минздрава Вадим Тарасов, также заявил, что на данный момент тем, кто имеет антитела, делать прививку от коронавируса не имеет смысла. Он отметил, что более серьезная реакция иммунного ответа появляется у тех, кто переболел в тяжелой форме.Во вторник министр здравоохранения Михаил Мурашко сообщил, что во всех регионах России началась вакцинация от коронавируса, препарат доставили во все субъекты.

https://ria.ru/20201215/koronavirus-1589243170.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

михаил мурашко, здоровье - общество