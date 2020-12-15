https://ria.ru/20201215/prilozhenie-1589384494.html

Мобильное приложение Альфа-Банка признано лучшим в России

Мобильное приложение Альфа-Банка признано лучшим в России

Мобильное приложение Альфа-Банка заняло первую строчку рейтинга мобильных банков от аналитического агентства Markswebb в категории цифровых офисов, повторив... РИА Новости, 15.12.2020

2020-12-15T18:56

2020-12-15T18:56

2020-12-15T18:56

альфа-банк

новости компаний - экономика

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МОСКВА, 15 дек — РИА Новости. Мобильное приложение Альфа-Банка заняло первую строчку рейтинга мобильных банков от аналитического агентства Markswebb в категории цифровых офисов, повторив прошлогодний результат, сообщает банк. В категории лучших мобильных банков для решения ежедневных задач на платформе Android приложение вышло в рейтинге на второе место, улучшив прошлогодний результат. "В 2020 году мы полностью переработали наше приложение и полноценно вовлекли в разработку около 6 тысяч наших клиентов. Мы уже видим, что это решение полностью себя оправдывает. Второе место в категории ежедневных задач дает нам понимание основных направлений роста в следующем году", — приводится в сообщении комментарий директора по цифровому бизнесу, члена правления Альфа-Банка Ивана Пяткова. Аналитики Markswebb в презентации рейтинга указали на то, что в приложении Альфа-Банка удобно открывать и закрывать продукты, управлять СМС и пуш-уведомлениями, перевыпускать банковские карты в цифровом формате. Настраиваемый интерфейс с системой виджетов подходит аудиториям с разными запросами, а история операций стала удобнее и информативнее. Рейтинг мобильных банков Markswebb выпускается с 2013 года. Приложение каждого банка оценивается по более чем 900 критериям, учитывающим результаты UX-исследований, интервью со специалистами и данные из открытых источников.

https://ria.ru/20201203/bank-1587528053.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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