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Мобильное приложение Альфа-Банка признано лучшим в России
Мобильное приложение Альфа-Банка признано лучшим в России
Мобильное приложение Альфа-Банка заняло первую строчку рейтинга мобильных банков от аналитического агентства Markswebb в категории цифровых офисов, повторив... РИА Новости, 15.12.2020
2020-12-15T18:56
2020-12-15T18:56
альфа-банк
новости компаний - экономика
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МОСКВА, 15 дек — РИА Новости. Мобильное приложение Альфа-Банка заняло первую строчку рейтинга мобильных банков от аналитического агентства Markswebb в категории цифровых офисов, повторив прошлогодний результат, сообщает банк. В категории лучших мобильных банков для решения ежедневных задач на платформе Android приложение вышло в рейтинге на второе место, улучшив прошлогодний результат. "В 2020 году мы полностью переработали наше приложение и полноценно вовлекли в разработку около 6 тысяч наших клиентов. Мы уже видим, что это решение полностью себя оправдывает. Второе место в категории ежедневных задач дает нам понимание основных направлений роста в следующем году", — приводится в сообщении комментарий директора по цифровому бизнесу, члена правления Альфа-Банка Ивана Пяткова. Аналитики Markswebb в презентации рейтинга указали на то, что в приложении Альфа-Банка удобно открывать и закрывать продукты, управлять СМС и пуш-уведомлениями, перевыпускать банковские карты в цифровом формате. Настраиваемый интерфейс с системой виджетов подходит аудиториям с разными запросами, а история операций стала удобнее и информативнее. Рейтинг мобильных банков Markswebb выпускается с 2013 года. Приложение каждого банка оценивается по более чем 900 критериям, учитывающим результаты UX-исследований, интервью со специалистами и данные из открытых источников.
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альфа-банк, новости компаний - экономика

Мобильное приложение Альфа-Банка признано лучшим в России

18:56 15.12.2020
 
© Facebook/Альфа-банкМобильное приложение Альфа-Банка признано лучшим в России
Мобильное приложение Альфа-Банка признано лучшим в России - РИА Новости, 1920, 15.12.2020
© Facebook/Альфа-банк
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МОСКВА, 15 дек — РИА Новости. Мобильное приложение Альфа-Банка заняло первую строчку рейтинга мобильных банков от аналитического агентства Markswebb в категории цифровых офисов, повторив прошлогодний результат, сообщает банк.
В категории лучших мобильных банков для решения ежедневных задач на платформе Android приложение вышло в рейтинге на второе место, улучшив прошлогодний результат.
"В 2020 году мы полностью переработали наше приложение и полноценно вовлекли в разработку около 6 тысяч наших клиентов. Мы уже видим, что это решение полностью себя оправдывает. Второе место в категории ежедневных задач дает нам понимание основных направлений роста в следующем году", — приводится в сообщении комментарий директора по цифровому бизнесу, члена правления Альфа-Банка Ивана Пяткова.
Аналитики Markswebb в презентации рейтинга указали на то, что в приложении Альфа-Банка удобно открывать и закрывать продукты, управлять СМС и пуш-уведомлениями, перевыпускать банковские карты в цифровом формате. Настраиваемый интерфейс с системой виджетов подходит аудиториям с разными запросами, а история операций стала удобнее и информативнее.
Рейтинг мобильных банков Markswebb выпускается с 2013 года. Приложение каждого банка оценивается по более чем 900 критериям, учитывающим результаты UX-исследований, интервью со специалистами и данные из открытых источников.
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