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В Японии приговорили к казни мужчину, зверски убившего девять человек
В Японии приговорили к казни мужчину, зверски убившего девять человек
Токийский суд признал виновным 30-летнего Такахиро Сираиси в убийстве девяти человек и приговорил его к смертной казни, сообщило агентство Киодо. РИА Новости, 15.12.2020
2020-12-15T10:52
2020-12-15T10:52
канагава
япония
токио
в мире
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ТОКИО, 15 дек – РИА Новости. Токийский суд признал виновным 30-летнего Такахиро Сираиси в убийстве девяти человек и приговорил его к смертной казни, сообщило агентство Киодо.Суд постановил, что вменяемость молодого человека подтверждена в ходе медицинских освидетельствований, а значит, он является ответственным за совершенные им действия. Помимо жестоких убийств, Сираиси также признали виновным по статьям в расчленении тел своих жертв и хранении их останков.Серия зверских убийств, совершенных за два месяца молодым человеком, потрясла Японию в 2017 году. Тогда Сираиси проживал в городе Дзама в префектуре Канагава недалеко от Токио. Общественный резонанс вызвало и то, что преступления были раскрыты случайно: брат пропавшей девушки знал ее пароли и увидел переписку с преступником, в которой, в частности, девушка обсуждала с ним возможность совершения самоубийства и искала кого-то, кто хотел бы сделать это вместе с ней. Это навело полицию на след преступника.Во время обыска в квартире у подозреваемого были обнаружены головы и другие фрагменты тел еще восьми человек. Вскоре он признался в совершении убийств, добавив, что "убивал так много, что уже не помнит, кто из них кто". Полиции понадобилось провести анализ ДНК, чтобы выяснить имена всех жертв.Из девяти убитых восемь – девушки из разных префектур Японии от 15 до 26 лет. Как удалось выяснить следствию, не все они собирались совершить самоубийство. Широкий общественный резонанс вызвало и то, что в Японии, которую принято считать безопасной страной, могли незаметно исчезнуть и стать жертвами убийцы девять человек за два месяца, а также то, что все убийства и последующие расчленения трупов происходили в обычной городской квартире и не привлекли внимания соседей.
https://ria.ru/20200118/1563570016.html
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5
4.7
96
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канагава, япония, токио, в мире

В Японии приговорили к казни мужчину, зверски убившего девять человек

10:52 15.12.2020
 
© AP Photo / Junji KurokawaСотрудники правоохранительных органов Японии
Сотрудники правоохранительных органов Японии - РИА Новости, 1920, 15.12.2020
© AP Photo / Junji Kurokawa
Читать ria.ru в
ТОКИО, 15 дек – РИА Новости. Токийский суд признал виновным 30-летнего Такахиро Сираиси в убийстве девяти человек и приговорил его к смертной казни, сообщило агентство Киодо.
Суд постановил, что вменяемость молодого человека подтверждена в ходе медицинских освидетельствований, а значит, он является ответственным за совершенные им действия. Помимо жестоких убийств, Сираиси также признали виновным по статьям в расчленении тел своих жертв и хранении их останков.
Серия зверских убийств, совершенных за два месяца молодым человеком, потрясла Японию в 2017 году. Тогда Сираиси проживал в городе Дзама в префектуре Канагава недалеко от Токио. Общественный резонанс вызвало и то, что преступления были раскрыты случайно: брат пропавшей девушки знал ее пароли и увидел переписку с преступником, в которой, в частности, девушка обсуждала с ним возможность совершения самоубийства и искала кого-то, кто хотел бы сделать это вместе с ней. Это навело полицию на след преступника.
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Во время обыска в квартире у подозреваемого были обнаружены головы и другие фрагменты тел еще восьми человек. Вскоре он признался в совершении убийств, добавив, что "убивал так много, что уже не помнит, кто из них кто". Полиции понадобилось провести анализ ДНК, чтобы выяснить имена всех жертв.
Из девяти убитых восемь – девушки из разных префектур Японии от 15 до 26 лет. Как удалось выяснить следствию, не все они собирались совершить самоубийство. Широкий общественный резонанс вызвало и то, что в Японии, которую принято считать безопасной страной, могли незаметно исчезнуть и стать жертвами убийцы девять человек за два месяца, а также то, что все убийства и последующие расчленения трупов происходили в обычной городской квартире и не привлекли внимания соседей.
 
КанагаваЯпонияТокиоВ мире
 
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