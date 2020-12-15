https://ria.ru/20201215/prigovor-1589273274.html

В Японии приговорили к казни мужчину, зверски убившего девять человек

В Японии приговорили к казни мужчину, зверски убившего девять человек

Токийский суд признал виновным 30-летнего Такахиро Сираиси в убийстве девяти человек и приговорил его к смертной казни, сообщило агентство Киодо. РИА Новости, 15.12.2020

2020-12-15T10:52

2020-12-15T10:52

2020-12-15T10:52

канагава

япония

токио

в мире

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ТОКИО, 15 дек – РИА Новости. Токийский суд признал виновным 30-летнего Такахиро Сираиси в убийстве девяти человек и приговорил его к смертной казни, сообщило агентство Киодо.Суд постановил, что вменяемость молодого человека подтверждена в ходе медицинских освидетельствований, а значит, он является ответственным за совершенные им действия. Помимо жестоких убийств, Сираиси также признали виновным по статьям в расчленении тел своих жертв и хранении их останков.Серия зверских убийств, совершенных за два месяца молодым человеком, потрясла Японию в 2017 году. Тогда Сираиси проживал в городе Дзама в префектуре Канагава недалеко от Токио. Общественный резонанс вызвало и то, что преступления были раскрыты случайно: брат пропавшей девушки знал ее пароли и увидел переписку с преступником, в которой, в частности, девушка обсуждала с ним возможность совершения самоубийства и искала кого-то, кто хотел бы сделать это вместе с ней. Это навело полицию на след преступника.Во время обыска в квартире у подозреваемого были обнаружены головы и другие фрагменты тел еще восьми человек. Вскоре он признался в совершении убийств, добавив, что "убивал так много, что уже не помнит, кто из них кто". Полиции понадобилось провести анализ ДНК, чтобы выяснить имена всех жертв.Из девяти убитых восемь – девушки из разных префектур Японии от 15 до 26 лет. Как удалось выяснить следствию, не все они собирались совершить самоубийство. Широкий общественный резонанс вызвало и то, что в Японии, которую принято считать безопасной страной, могли незаметно исчезнуть и стать жертвами убийцы девять человек за два месяца, а также то, что все убийства и последующие расчленения трупов происходили в обычной городской квартире и не привлекли внимания соседей.

https://ria.ru/20200118/1563570016.html

канагава

япония

токио

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канагава, япония, токио, в мире