https://ria.ru/20201215/premiya-1589396678.html

Проекты "России сегодня" удостоены премий Eventiada IPRA GWA

Проекты "России сегодня" удостоены премий Eventiada IPRA GWA

Сразу два проекта медиагруппы "Россия сегодня" стали обладателями премий Eventiada IPRA Golden World Awards 2020. Всенародная онлайн-акция "Пожалуйста, дышите!" РИА Новости, 15.12.2020

2020-12-15T20:33

2020-12-15T20:33

2020-12-15T20:33

миа "россия сегодня"

егор бероев

риа новости

игорь петренко

новости агентства

общество

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МОСКВА, 15 дек – РИА Новости. Сразу два проекта медиагруппы "Россия сегодня" стали обладателями премий Eventiada IPRA Golden World Awards 2020. Всенародная онлайн-акция "Пожалуйста, дышите!" в поддержку медиков и волонтеров, ведущих борьбу за здоровье россиян в период пандемии COVID-19, победила в номинации "Лучший общественный проект", а VR-реконструкция "Неизвестный знаменосец" – в категории "Лучший проект СМИ". В этом году премии Eventiada IPRA Golden World Awards вручались в 10-й раз. В связи с пандемией церемония объявления и награждения победителей прошла во вторник в формате видеоконференции. "2020 год стал переломным для всего человечества и знаковым для коммуникаций. На будущее мы видим два больших течения: дальнейшая цифровизация, в том числе с использованием ИИ, а с другой стороны, на этом фоне все большую важность будут приобретать человеческое общение и создание общественных ценностей", – отметил президент Eventiada IPRA GWA Алексей Сафронов.Онлайн-акция "Пожалуйста, дышите!" является бессрочной и инициирована медиагруппой "Россия сегодня". Ее портал представляет собой базу фотографий и коротких историй со словами благодарности медикам и волонтерам, спасающим жизни людей по всей стране. Акция "Пожалуйста, дышите!" – знак безмерной благодарности и сохраненная память о тех, кто работает на передовой борьбы с эпидемией коронавируса в России.VR-проект "Неизвестный знаменосец" подготовлен к 75-летию Великой Победы совместно Общероссийским общественным гражданско-патриотическим движением "Бессмертный полк России" и РИА Новости при поддержке медиагруппы "Красный квадрат". VR-проект рассказывает о водружении над Рейхстагом флагов и знамен десятками штурмовых групп и бойцов-одиночек. "Неизвестный знаменосец" воссоздает события 30 апреля – 2 мая 1945 года. В первой сцене пользователь оказывается "в теле" одного из бойцов Красной армии, его задача – установить Знамя Победы. Во второй рассказывается история 12 красных стягов, взвившихся над поверженной столицей Третьего рейха. В эпилоге представлена сцена-метафора освобожденной от нацизма Европы.Озвучивали "Неизвестного знаменосца" популярные российские артисты Егор Бероев, Виктор Добронравов, Игорь Петренко, Максим Демченко. Также в записи принял участие телеведущий, генеральный директор медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев.Международная премия Eventiada IPRA GWA является крупнейшей коммуникационной наградой в Восточной Европе, СНГ и Средней Азии. Учредители премии — коммуникационная группа "Орта" и Международная ассоциация по связям с общественностью IPRA. С 2020 года Eventiada IPRA GWA стала частью программы IPRA по поддержке целей устойчивого развития ООН."Россия сегодня" — международная медиагруппа, миссией которой является оперативное и взвешенное освещение событий в мире, информирование аудитории о различных взглядах на ключевые события. Медиагруппа "Россия сегодня" представляет линейку информационных ресурсов агентства: РИА Новости, РИА Новости Спорт, РИА Новости Недвижимость, Прайм, РИА Рейтинг, ИноСМИ, Социальный навигатор, ТОК, КОТ, Baltnews, Украина.ру, Arctic.ru. За рубежом медиагруппа представлена международным новостным агентством и радио Sputnik. Главным продуктом агентства являются информационные ленты на русском, английском, китайском, испанском, арабском языках и на фарси. Следите за новостями "России сегодня" в телеграм-канале пресс-службы "Зубовский, 4".

https://ria.ru/20201123/konkurs-1585902084.html

https://ria.ru/20201209/premiya-1588501883.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

миа "россия сегодня", егор бероев , риа новости, игорь петренко, новости агентства, общество