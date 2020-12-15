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В Кузбассе ресторанам разрешили работать в новогоднюю ночь до трех часов
В Кузбассе ресторанам разрешили работать в новогоднюю ночь до трех часов
Рестораны и кафе Кузбасса смогут работать до часа ночи до конца декабря, а в новогоднюю ночь - до трех часов, сообщил губернатор Сергей Цивилев. РИА Новости, 15.12.2020
2020-12-15T14:30
2020-12-15T14:30
2020-12-15T14:30
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коронавирус в россии
коронавирус covid-19
сергей цивилев
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кемеровская область
общество
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МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Рестораны и кафе Кузбасса смогут работать до часа ночи до конца декабря, а в новогоднюю ночь - до трех часов, сообщил губернатор Сергей Цивилев."Мы продлим до конца декабря работу ресторанов до часа ночи, разрешим проведение корпоративов, но не более 50 человек и в помещениях, где 4 метра на человека", - сказал Цивилев в эфире телеканала "Россия 24".По мнению губернатора, этим предложением воспользуется небольшое количество заведений, и такое послабление не даст существенного роста случаев заражения коронавирусом. Соответствующее распоряжение, отметил Цивилев, будет подписано в среду.По данным на вторник, всего в Кемеровской области выявлено 23 525 случая заражения коронавирусом, 432 человека скончались. Под медицинским наблюдением находятся 7379 человек.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, сергей цивилев, новый год, кемеровская область, общество