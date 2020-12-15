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В Кузбассе ресторанам разрешили работать в новогоднюю ночь до трех часов
В Кузбассе ресторанам разрешили работать в новогоднюю ночь до трех часов
Рестораны и кафе Кузбасса смогут работать до часа ночи до конца декабря, а в новогоднюю ночь - до трех часов, сообщил губернатор Сергей Цивилев. РИА Новости, 15.12.2020
2020-12-15T14:30
2020-12-15T14:30
новый год—2021
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
сергей цивилев
новый год
кемеровская область
общество
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МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Рестораны и кафе Кузбасса смогут работать до часа ночи до конца декабря, а в новогоднюю ночь - до трех часов, сообщил губернатор Сергей Цивилев."Мы продлим до конца декабря работу ресторанов до часа ночи, разрешим проведение корпоративов, но не более 50 человек и в помещениях, где 4 метра на человека", - сказал Цивилев в эфире телеканала "Россия 24".По мнению губернатора, этим предложением воспользуется небольшое количество заведений, и такое послабление не даст существенного роста случаев заражения коронавирусом. Соответствующее распоряжение, отметил Цивилев, будет подписано в среду.По данным на вторник, всего в Кемеровской области выявлено 23 525 случая заражения коронавирусом, 432 человека скончались. Под медицинским наблюдением находятся 7379 человек.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, сергей цивилев, новый год, кемеровская область, общество

В Кузбассе ресторанам разрешили работать в новогоднюю ночь до трех часов

14:30 15.12.2020
 
© РИА Новости / Михаил ФомичевВинные бокалы в ресторане
Винные бокалы в ресторане - РИА Новости, 1920, 15.12.2020
© РИА Новости / Михаил Фомичев
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МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Рестораны и кафе Кузбасса смогут работать до часа ночи до конца декабря, а в новогоднюю ночь - до трех часов, сообщил губернатор Сергей Цивилев.
"Мы продлим до конца декабря работу ресторанов до часа ночи, разрешим проведение корпоративов, но не более 50 человек и в помещениях, где 4 метра на человека", - сказал Цивилев в эфире телеканала "Россия 24".
"Формально 1 января - это уже другой год, другой месяц, но мы планируем в эту переходную ночь сделать разрешение работать до трех часов утра", - добавил он.
По мнению губернатора, этим предложением воспользуется небольшое количество заведений, и такое послабление не даст существенного роста случаев заражения коронавирусом. Соответствующее распоряжение, отметил Цивилев, будет подписано в среду.
Радий Хабиров - РИА Новости, 1920, 08.12.2020
8 декабря, 14:43
Хабиров объяснил решение разрешить ресторанам работать в новогоднюю ночь
По данным на вторник, всего в Кемеровской области выявлено 23 525 случая заражения коронавирусом, 432 человека скончались. Под медицинским наблюдением находятся 7379 человек.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
 
Новый год—2021Коронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Сергей ЦивилевНовый годКемеровская областьОбщество
 
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