https://ria.ru/20201215/pozhar-1589302125.html

В Башкирии задержали главу сгоревшего дома престарелых

В Башкирии задержали главу сгоревшего дома престарелых

В Башкирии задержали руководителя сгоревшего дома престарелых, где погибли 11 постояльцев, сообщает региональное управление Следственного комитета. РИА Новости, 15.12.2020

2020-12-15T12:34

2020-12-15T12:34

2020-12-15T13:39

республика башкортостан

абзелиловский район

пожар в башкирском доме престарелых

следственный комитет россии (ск рф)

происшествия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/0c/0f/1589261417_0:292:1280:1012_1920x0_80_0_0_760e8e86d5f6fd358d4b6f1f3a43365b.jpg

МОСКВА, 15 дек — РИА Новости. В Башкирии задержали руководителя сгоревшего дома престарелых, где погибли 11 постояльцев, сообщает региональное управление Следственного комитета.Сорокатрехлетнюю женщину подозревают в совершении преступления по статье "Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам". Ей грозит до четырех лет лишения свободы.Сейчас следователи допрашивают подозреваемую, после этого будет решаться вопрос об избрании ей меры пресечения. У нее дома, в органах местного самоуправления и в контролирующих органах проходят обыски, следователи изымают документацию, относящуюся к дому престарелых, назначены необходимые экспертизы.С этим делом объединили и второе, возбужденное по статье "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц", добавили в СК.Дом престарелых в селе Ишбулдино Абзелиловского района загорелся минувшей ночью. Жертвами пожара стали 11 пенсионеров, пять человек, в том числе сиделка и трое постояльцев, спаслись.

https://radiosputnik.ria.ru/20201215/pozhar-1589300593.html

республика башкортостан

абзелиловский район

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Сгоревший дом престарелых в Башкирии Сгоревший дом престарелых в Башкирии 2020-12-15T12:34 true PT0M31S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

республика башкортостан, абзелиловский район, пожар в башкирском доме престарелых, следственный комитет россии (ск рф), происшествия