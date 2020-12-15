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В Башкирии задержали главу сгоревшего дома престарелых
В Башкирии задержали главу сгоревшего дома престарелых
В Башкирии задержали руководителя сгоревшего дома престарелых, где погибли 11 постояльцев, сообщает региональное управление Следственного комитета. РИА Новости, 15.12.2020
2020-12-15T12:34
2020-12-15T12:34
2020-12-15T13:39
республика башкортостан
абзелиловский район
пожар в башкирском доме престарелых
следственный комитет россии (ск рф)
происшествия
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МОСКВА, 15 дек — РИА Новости. В Башкирии задержали руководителя сгоревшего дома престарелых, где погибли 11 постояльцев, сообщает региональное управление Следственного комитета.Сорокатрехлетнюю женщину подозревают в совершении преступления по статье "Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам". Ей грозит до четырех лет лишения свободы.Сейчас следователи допрашивают подозреваемую, после этого будет решаться вопрос об избрании ей меры пресечения. У нее дома, в органах местного самоуправления и в контролирующих органах проходят обыски, следователи изымают документацию, относящуюся к дому престарелых, назначены необходимые экспертизы.С этим делом объединили и второе, возбужденное по статье "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц", добавили в СК.Дом престарелых в селе Ишбулдино Абзелиловского района загорелся минувшей ночью. Жертвами пожара стали 11 пенсионеров, пять человек, в том числе сиделка и трое постояльцев, спаслись.
https://radiosputnik.ria.ru/20201215/pozhar-1589300593.html
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Сгоревший дом престарелых в Башкирии
Сгоревший дом престарелых в Башкирии
2020-12-15T12:34
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РИА Новости
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республика башкортостан, абзелиловский район, пожар в башкирском доме престарелых, следственный комитет россии (ск рф), происшествия