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В Башкирии задержали главу сгоревшего дома престарелых
В Башкирии задержали главу сгоревшего дома престарелых
В Башкирии задержали руководителя сгоревшего дома престарелых, где погибли 11 постояльцев, сообщает региональное управление Следственного комитета. РИА Новости, 15.12.2020
2020-12-15T12:34
2020-12-15T13:39
республика башкортостан
абзелиловский район
пожар в башкирском доме престарелых
следственный комитет россии (ск рф)
происшествия
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МОСКВА, 15 дек — РИА Новости. В Башкирии задержали руководителя сгоревшего дома престарелых, где погибли 11 постояльцев, сообщает региональное управление Следственного комитета.Сорокатрехлетнюю женщину подозревают в совершении преступления по статье "Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам". Ей грозит до четырех лет лишения свободы.Сейчас следователи допрашивают подозреваемую, после этого будет решаться вопрос об избрании ей меры пресечения. У нее дома, в органах местного самоуправления и в контролирующих органах проходят обыски, следователи изымают документацию, относящуюся к дому престарелых, назначены необходимые экспертизы.С этим делом объединили и второе, возбужденное по статье "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц", добавили в СК.Дом престарелых в селе Ишбулдино Абзелиловского района загорелся минувшей ночью. Жертвами пожара стали 11 пенсионеров, пять человек, в том числе сиделка и трое постояльцев, спаслись.
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республика башкортостан
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Сгоревший дом престарелых в Башкирии
Сгоревший дом престарелых в Башкирии
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республика башкортостан, абзелиловский район, пожар в башкирском доме престарелых, следственный комитет россии (ск рф), происшествия

В Башкирии задержали главу сгоревшего дома престарелых

12:34 15.12.2020 (обновлено: 13:39 15.12.2020)
 
© РИА Новости / Пресс-служба МЧС РФ / Перейти в фотобанкПожар в доме престарелых в Абзелиловском районе Башкирии
Пожар в доме престарелых в Абзелиловском районе Башкирии - РИА Новости, 1920, 15.12.2020
© РИА Новости / Пресс-служба МЧС РФ
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МОСКВА, 15 дек — РИА Новости. В Башкирии задержали руководителя сгоревшего дома престарелых, где погибли 11 постояльцев, сообщает региональное управление Следственного комитета.
Сорокатрехлетнюю женщину подозревают в совершении преступления по статье "Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам". Ей грозит до четырех лет лишения свободы.
Сейчас следователи допрашивают подозреваемую, после этого будет решаться вопрос об избрании ей меры пресечения. У нее дома, в органах местного самоуправления и в контролирующих органах проходят обыски, следователи изымают документацию, относящуюся к дому престарелых, назначены необходимые экспертизы.
С этим делом объединили и второе, возбужденное по статье "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц", добавили в СК.
Дом престарелых в селе Ишбулдино Абзелиловского района загорелся минувшей ночью. Жертвами пожара стали 11 пенсионеров, пять человек, в том числе сиделка и трое постояльцев, спаслись.
Сотрудники МЧС ликвидируют пожар в доме престарелых в Абзелиловском районе Башкирии - РИА Новости, 1920, 15.12.2020
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Республика БашкортостанАбзелиловский районПожар в башкирском доме престарелыхСледственный комитет России (СК РФ)Происшествия
 
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