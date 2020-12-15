https://ria.ru/20201215/pozhar-1589269847.html

В Башкирии проверят все дома престарелых после пожара в пансионате

В Башкирии проверят все дома престарелых после пожара в пансионате

Власти Башкирии проверят все частные дома престарелых после пожара в пансионате, где погибли 11 человек, заявил глава региона Радий Хабиров. РИА Новости, 15.12.2020

2020-12-15T10:36

2020-12-15T10:36

2020-12-15T10:36

пожар в башкирском доме престарелых

радий хабиров

республика башкортостан

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

абзелиловский район

происшествия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/150710/65/1507106574_0:136:2600:1599_1920x0_80_0_0_89a12926867fa62019cb5405ad86cd41.jpg

УФА, 15 дек – РИА Новости. Власти Башкирии проверят все частные дома престарелых после пожара в пансионате, где погибли 11 человек, заявил глава региона Радий Хабиров.По данным ГУМЧС РФ по региону, 11 человек погибли при пожаре в доме престарелых в селе Ишбулдино Абзелиловского района Башкирии, спаслись четверо: сотрудница пансионата через окно эвакуировала троих постояльцев, один из которых госпитализирован. Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам).Глава региона на месте происшествия провел совещание оперативного штаба."Нужно организовать профилактические мероприятия, чтобы такой трагедии у нас не повторилось. Необходимо разобраться, сколько у нас подобных учреждений, по каждому из них организовать межведомственную комиссию с участием МЧС, госкомитета по ЧС, минздрава, правоохранительных структур, провести проверки и консультации", - сказал на совещании Хабиров.

https://ria.ru/20201215/pozhary-1589248557.html

республика башкортостан

абзелиловский район

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Сгоревший дом престарелых в Башкирии Сгоревший дом престарелых в Башкирии 2020-12-15T10:36 true PT0M31S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

пожар в башкирском доме престарелых, радий хабиров, республика башкортостан, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), абзелиловский район, происшествия