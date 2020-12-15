https://ria.ru/20201215/pozhar-1589269847.html
В Башкирии проверят все дома престарелых после пожара в пансионате
В Башкирии проверят все дома престарелых после пожара в пансионате
Власти Башкирии проверят все частные дома престарелых после пожара в пансионате, где погибли 11 человек, заявил глава региона Радий Хабиров. РИА Новости, 15.12.2020
2020-12-15T10:36
2020-12-15T10:36
2020-12-15T10:36
пожар в башкирском доме престарелых
радий хабиров
республика башкортостан
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
абзелиловский район
происшествия
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УФА, 15 дек – РИА Новости. Власти Башкирии проверят все частные дома престарелых после пожара в пансионате, где погибли 11 человек, заявил глава региона Радий Хабиров.По данным ГУМЧС РФ по региону, 11 человек погибли при пожаре в доме престарелых в селе Ишбулдино Абзелиловского района Башкирии, спаслись четверо: сотрудница пансионата через окно эвакуировала троих постояльцев, один из которых госпитализирован. Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам).Глава региона на месте происшествия провел совещание оперативного штаба."Нужно организовать профилактические мероприятия, чтобы такой трагедии у нас не повторилось. Необходимо разобраться, сколько у нас подобных учреждений, по каждому из них организовать межведомственную комиссию с участием МЧС, госкомитета по ЧС, минздрава, правоохранительных структур, провести проверки и консультации", - сказал на совещании Хабиров.
https://ria.ru/20201215/pozhary-1589248557.html
республика башкортостан
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Сгоревший дом престарелых в Башкирии
Сгоревший дом престарелых в Башкирии
2020-12-15T10:36
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РИА Новости
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пожар в башкирском доме престарелых, радий хабиров, республика башкортостан, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), абзелиловский район, происшествия