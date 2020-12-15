https://ria.ru/20201215/pozhar-1589266629.html

Жертвами пожара в доме престарелых в Башкирии стали 11 человек

Жертвами пожара в доме престарелых в Башкирии стали 11 человек

При пожаре в частном доме престарелых в Башкирии погибли одиннадцать человек. Следователи возбудили по этому факту уголовное дело. РИА Новости, 15.12.2020

2020-12-15T10:31

2020-12-15T10:31

2020-12-15T10:31

пожар в башкирском доме престарелых

республика башкортостан

абзелиловский район

происшествия

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МОСКВА, 15 дек — РИА Новости. При пожаре в частном доме престарелых в Башкирии погибли одиннадцать человек. Следователи возбудили по этому факту уголовное дело.По данным регионального МЧС, сообщение о пожаре в селе Ишбулдино Абзелиловского района поступило в 2:53. Когда пожарные приехали на место, деревянный одноэтажный дом с мансардой постройки 1960-х годов горел на всей площади — 72 квадратных метра.Ликвидировать горение удалось в 4:31, к шести утра пожар полностью потушили. Одна из жительниц деревни Ишбулдино рассказала, что постояльцами дома престарелых были пожилые люди из разных поселков. По ее словам, у них не было шансов спастись.На место выехал глава Башкирии Радий Хабиров. В Абзелиловском районе ввели режим ЧС.Погибшие и спасшиесяВсего в здании находились полтора десятка человек. Тела одиннадцати из них обнаружили на месте пожара — это семь мужчин и четыре женщины. Троих постояльцев смогла спасти сиделка. В администрации Абзелиловского района сообщили РИА Новости, что спасенные не получили травм и ожогов."Двое сейчас у родственников, двоих опрашивают в больнице, одного спасенного госпитализировали по основному заболеванию. У него сахарный диабет, и он нуждается в постоянном медицинском наблюдении", — сказал собеседник агентства, отметив, что власти развернули пункт временного размещения на случай необходимости.По словам начальника башкирского ГУМЧС Марата Латыпова, сейчас специалисты разыскивают родственников погибших. Он уточнил, что родные есть не у всех — у постояльца из Челябинской области и у другого, из Белорецкого района, их не было.Родственники одного из постояльцев рассказали, что не могут узнать о его судьбе.Корреспондент РИА Новости связалась с женщиной, и та рассказала, что ничего узнать ей пока не удалось."Звонили — не дозвонились. Ждем, может, напечатают список. Его родственники знают, что он в пансионате", — добавила собеседница агентства.В районной администрации отметили, что родственники могут позвонить на телефон доверия в региональное управление Следственного комитета.Частный пансионатМинистр семьи, труда и социальной защиты Башкирии Ленара Иванова заявила, что у возглавляемого ею ведомства нет сведений о сгоревшем доме престарелых, так как он был частным. В администрации Абзелиловского района добавили, что центр социального обслуживания работал легально, по лицензии, но должен был оказывать услуги без проживания постояльцев."То есть люди не должны были там находиться круглосуточно. В этих вопросах разбираются следственные органы", — сказали РИА Новости в администрации.Уголовное делоГлавк Следственного комитета по Башкирии возбудил уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности. Сейчас следователи осматривают место происшествия, после чего назначат экспертизы для установления причин пожара.Кроме того, они допрашивают очевидцев и проверяют документы, на основании которых в пансионате оказывались услуги."В ходе расследования будет проверена полнота принимаемых мер руководством и работниками организации по обеспечению противопожарной безопасности в доме престарелых, а также дана правовая оценка действиям (бездействию) работников контролирующих органов, отвечающих за проверку соответствия правил безопасности установленных законом требованиям и нормам", — говорится в сообщении СК.По словам источника РИА Новости источник в правоохранительных органах Башкирии, следователи установили и допрашивают владельца сгоревшего пансионата.Расследованием занимается следственно-оперативная группа под руководством следователя по особо важным делам, создан оперативный штаб для координации правоохранительных органов и экстренных служб. Ход расследования взял на личный контроль руководитель регионального управления СК.Прокуратура Башкирии со своей стороны также проводит проверку.

https://ria.ru/20201215/pozhary-1589248557.html

https://ria.ru/20201215/pozhary-1589252123.html

https://ria.ru/20201215/pozhar-1589247600.html

республика башкортостан

абзелиловский район

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Сгоревший дом престарелых в Башкирии Сгоревший дом престарелых в Башкирии 2020-12-15T10:31 true PT0M31S

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пожар в башкирском доме престарелых, республика башкортостан, абзелиловский район, происшествия