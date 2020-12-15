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Жертвами пожара в доме престарелых в Башкирии стали 11 человек
Жертвами пожара в доме престарелых в Башкирии стали 11 человек
При пожаре в частном доме престарелых в Башкирии погибли одиннадцать человек. Следователи возбудили по этому факту уголовное дело. РИА Новости, 15.12.2020
2020-12-15T10:31
2020-12-15T10:31
пожар в башкирском доме престарелых
республика башкортостан
абзелиловский район
происшествия
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МОСКВА, 15 дек — РИА Новости. При пожаре в частном доме престарелых в Башкирии погибли одиннадцать человек. Следователи возбудили по этому факту уголовное дело.По данным регионального МЧС, сообщение о пожаре в селе Ишбулдино Абзелиловского района поступило в 2:53. Когда пожарные приехали на место, деревянный одноэтажный дом с мансардой постройки 1960-х годов горел на всей площади — 72 квадратных метра.Ликвидировать горение удалось в 4:31, к шести утра пожар полностью потушили. Одна из жительниц деревни Ишбулдино рассказала, что постояльцами дома престарелых были пожилые люди из разных поселков. По ее словам, у них не было шансов спастись.На место выехал глава Башкирии Радий Хабиров. В Абзелиловском районе ввели режим ЧС.Погибшие и спасшиесяВсего в здании находились полтора десятка человек. Тела одиннадцати из них обнаружили на месте пожара — это семь мужчин и четыре женщины. Троих постояльцев смогла спасти сиделка. В администрации Абзелиловского района сообщили РИА Новости, что спасенные не получили травм и ожогов."Двое сейчас у родственников, двоих опрашивают в больнице, одного спасенного госпитализировали по основному заболеванию. У него сахарный диабет, и он нуждается в постоянном медицинском наблюдении", — сказал собеседник агентства, отметив, что власти развернули пункт временного размещения на случай необходимости.По словам начальника башкирского ГУМЧС Марата Латыпова, сейчас специалисты разыскивают родственников погибших. Он уточнил, что родные есть не у всех — у постояльца из Челябинской области и у другого, из Белорецкого района, их не было.Родственники одного из постояльцев рассказали, что не могут узнать о его судьбе.Корреспондент РИА Новости связалась с женщиной, и та рассказала, что ничего узнать ей пока не удалось."Звонили — не дозвонились. Ждем, может, напечатают список. Его родственники знают, что он в пансионате", — добавила собеседница агентства.В районной администрации отметили, что родственники могут позвонить на телефон доверия в региональное управление Следственного комитета.Частный пансионатМинистр семьи, труда и социальной защиты Башкирии Ленара Иванова заявила, что у возглавляемого ею ведомства нет сведений о сгоревшем доме престарелых, так как он был частным. В администрации Абзелиловского района добавили, что центр социального обслуживания работал легально, по лицензии, но должен был оказывать услуги без проживания постояльцев."То есть люди не должны были там находиться круглосуточно. В этих вопросах разбираются следственные органы", — сказали РИА Новости в администрации.Уголовное делоГлавк Следственного комитета по Башкирии возбудил уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности. Сейчас следователи осматривают место происшествия, после чего назначат экспертизы для установления причин пожара.Кроме того, они допрашивают очевидцев и проверяют документы, на основании которых в пансионате оказывались услуги."В ходе расследования будет проверена полнота принимаемых мер руководством и работниками организации по обеспечению противопожарной безопасности в доме престарелых, а также дана правовая оценка действиям (бездействию) работников контролирующих органов, отвечающих за проверку соответствия правил безопасности установленных законом требованиям и нормам", — говорится в сообщении СК.По словам источника РИА Новости источник в правоохранительных органах Башкирии, следователи установили и допрашивают владельца сгоревшего пансионата.Расследованием занимается следственно-оперативная группа под руководством следователя по особо важным делам, создан оперативный штаб для координации правоохранительных органов и экстренных служб. Ход расследования взял на личный контроль руководитель регионального управления СК.Прокуратура Башкирии со своей стороны также проводит проверку.
https://ria.ru/20201215/pozhary-1589248557.html
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республика башкортостан
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Сгоревший дом престарелых в Башкирии
Сгоревший дом престарелых в Башкирии
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пожар в башкирском доме престарелых, республика башкортостан, абзелиловский район, происшествия

Жертвами пожара в доме престарелых в Башкирии стали 11 человек

10:31 15.12.2020
 
© Фото : ГУ МЧС России по Республике БашкортостанТушение пожара в доме милосердия в селе Ишбулдино
Тушение пожара в доме милосердия в селе Ишбулдино - РИА Новости, 1920, 15.12.2020
© Фото : ГУ МЧС России по Республике Башкортостан
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МОСКВА, 15 дек — РИА Новости. При пожаре в частном доме престарелых в Башкирии погибли одиннадцать человек. Следователи возбудили по этому факту уголовное дело.
По данным регионального МЧС, сообщение о пожаре в селе Ишбулдино Абзелиловского района поступило в 2:53. Когда пожарные приехали на место, деревянный одноэтажный дом с мансардой постройки 1960-х годов горел на всей площади — 72 квадратных метра.
Ликвидировать горение удалось в 4:31, к шести утра пожар полностью потушили.
Одна из жительниц деревни Ишбулдино рассказала, что постояльцами дома престарелых были пожилые люди из разных поселков. По ее словам, у них не было шансов спастись.
"Там все лежащие больные. Всегда у них ворота были закрыты, они не открывали никогда. Больные не ходили никогда", — сказала женщина телеканалу REN TV.
На место выехал глава Башкирии Радий Хабиров. В Абзелиловском районе ввели режим ЧС.

Погибшие и спасшиеся

Всего в здании находились полтора десятка человек. Тела одиннадцати из них обнаружили на месте пожара — это семь мужчин и четыре женщины. Троих постояльцев смогла спасти сиделка.
"На первом этаже на мансарде были извещатели, они сработали, сиделка проснулась и сумела, разбив окно, эвакуировать троих, и дочка хозяйки тоже сумела выбраться", — рассказал руководитель регионального госкомитета ЧС Фарит Гумеров.
В администрации Абзелиловского района сообщили РИА Новости, что спасенные не получили травм и ожогов.
"Двое сейчас у родственников, двоих опрашивают в больнице, одного спасенного госпитализировали по основному заболеванию. У него сахарный диабет, и он нуждается в постоянном медицинском наблюдении", — сказал собеседник агентства, отметив, что власти развернули пункт временного размещения на случай необходимости.
По словам начальника башкирского ГУМЧС Марата Латыпова, сейчас специалисты разыскивают родственников погибших. Он уточнил, что родные есть не у всех — у постояльца из Челябинской области и у другого, из Белорецкого района, их не было.
Родственники одного из постояльцев рассказали, что не могут узнать о его судьбе.
"Там был наш отчим, мама умерла, а родственники отказались, вот ничего не знаем пока. Мы его навещали, последний раз были в октябре", — написала жительница Магнитогорска Фатима Масалимова под постом о ЧП на странице главы администрации Абзелиловского района в соцсети "ВКонтакте".
Корреспондент РИА Новости связалась с женщиной, и та рассказала, что ничего узнать ей пока не удалось.
"Звонили — не дозвонились. Ждем, может, напечатают список. Его родственники знают, что он в пансионате", — добавила собеседница агентства.
В районной администрации отметили, что родственники могут позвонить на телефон доверия в региональное управление Следственного комитета.
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Частный пансионат

Министр семьи, труда и социальной защиты Башкирии Ленара Иванова заявила, что у возглавляемого ею ведомства нет сведений о сгоревшем доме престарелых, так как он был частным.
В администрации Абзелиловского района добавили, что центр социального обслуживания работал легально, по лицензии, но должен был оказывать услуги без проживания постояльцев.
"То есть люди не должны были там находиться круглосуточно. В этих вопросах разбираются следственные органы", — сказали РИА Новости в администрации.
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Уголовное дело

Главк Следственного комитета по Башкирии возбудил уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности. Сейчас следователи осматривают место происшествия, после чего назначат экспертизы для установления причин пожара.
Кроме того, они допрашивают очевидцев и проверяют документы, на основании которых в пансионате оказывались услуги.
"В ходе расследования будет проверена полнота принимаемых мер руководством и работниками организации по обеспечению противопожарной безопасности в доме престарелых, а также дана правовая оценка действиям (бездействию) работников контролирующих органов, отвечающих за проверку соответствия правил безопасности установленных законом требованиям и нормам", — говорится в сообщении СК.
По словам источника РИА Новости источник в правоохранительных органах Башкирии, следователи установили и допрашивают владельца сгоревшего пансионата.
Расследованием занимается следственно-оперативная группа под руководством следователя по особо важным делам, создан оперативный штаб для координации правоохранительных органов и экстренных служб. Ход расследования взял на личный контроль руководитель регионального управления СК.
Прокуратура Башкирии со своей стороны также проводит проверку.
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Пожар в башкирском доме престарелыхРеспублика БашкортостанАбзелиловский районПроисшествия
 
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